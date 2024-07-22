Kutudaki diğer öğeler
- AC Güç Kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti belgesi
TAR2509/10
Klasik tasarım
Radyo dinlemeyi seviyor musunuz? Bu portatif FM/AM analog radyo mutfak, garaj ve bahçe gibi birçok yerde en sevdiğiniz radyo istasyonlarını dinlemenizi sağlar. Harika bir ses sunar, AC veya pil gücüyle çalışır ve kullanışlı bir LED göstergeye sahiptir; böylece frekansın ideal şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını anlayabilirsiniz.Tüm faydaları görün
Taşınabilir FM/AM radyo
Analog ayar, bu taşınabilir FM/AM radyoda sevdiğiniz istasyonları bulmanızı kolaylaştırır. Radyonun yan tarafındaki ayar tekerini çevirdiğinizde, büyük ve net pencere hangi frekansı ayarladığınızı gösterir. Sinyal güçlü olduğunda bir LED göstergesi yanar.
Müzik modu ile müziğinizi en ideal şekilde dinleyin. Haberleri veya en sevdiğiniz radyo tiyatrosunu ya da programını dinlerken haberler moduna geçin. 3,5 inç hoparlör, sevdiğiniz tüm içerikler için kaliteli ve net ses sunar.
Bu radyoda sesi nereden kontrol edeceğinizi aramak zorunda kalmazsınız! Büyük ses kadranına ek olarak, FM/AM sinyalleri ve ses modları arasında geçiş yapmak için radyonun üst kısmında düğmeler yer alır. Kişisel dinleme deneyimi için bir kulaklık bağlantı noktası da bulunur.
Bu radyoyu dinlemek istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Radyoyu ister prize bağlayarak isterseniz de iki D boyutlu pil takarak dışarıda dinleyin. Balkonda bir kadeh şarap içerken ya da arka bahçede piknik yaparken size eşlik edecek mükemmel bir arkadaştır.
Ses
Hoparlörler
Bağlantı
Tuner/Alım/İletim
Güç
Ambalaj boyutları
Ürün boyutları
Aksesuarlar
Alarm
