  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Klasik tasarım Klasik tasarım Klasik tasarım

      Taşınabilir FM/AM radyo

      TAR2509/10

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Klasik tasarım

      Radyo dinlemeyi seviyor musunuz? Bu portatif FM/AM analog radyo mutfak, garaj ve bahçe gibi birçok yerde en sevdiğiniz radyo istasyonlarını dinlemenizi sağlar. Harika bir ses sunar, AC veya pil gücüyle çalışır ve kullanışlı bir LED göstergeye sahiptir; böylece frekansın ideal şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını anlayabilirsiniz.

      Tüm faydaları görün

      Taşınabilir FM/AM radyo

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Radyo ve çalar saat

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      Taşınabilir FM/AM radyo
      - {discount-value}

      Taşınabilir FM/AM radyo

      toplam

      recurring payment

      Klasik tasarım

      • FM/AM
      • Analog ayarlı
      • AC veya pil gücü
      Klasik tasarım, net sinyal alımı, kolay ayar

      Klasik tasarım, net sinyal alımı, kolay ayar

      Analog ayar, bu taşınabilir FM/AM radyoda sevdiğiniz istasyonları bulmanızı kolaylaştırır. Radyonun yan tarafındaki ayar tekerini çevirdiğinizde, büyük ve net pencere hangi frekansı ayarladığınızı gösterir. Sinyal güçlü olduğunda bir LED göstergesi yanar.

      Haberler ve Müzik modları arasında geçiş yapın. Ton kontrolü

      Haberler ve Müzik modları arasında geçiş yapın. Ton kontrolü

      Müzik modu ile müziğinizi en ideal şekilde dinleyin. Haberleri veya en sevdiğiniz radyo tiyatrosunu ya da programını dinlerken haberler moduna geçin. 3,5 inç hoparlör, sevdiğiniz tüm içerikler için kaliteli ve net ses sunar.

      Basit kontroller. Büyük ses kadranı

      Basit kontroller. Büyük ses kadranı

      Bu radyoda sesi nereden kontrol edeceğinizi aramak zorunda kalmazsınız! Büyük ses kadranına ek olarak, FM/AM sinyalleri ve ses modları arasında geçiş yapmak için radyonun üst kısmında düğmeler yer alır. Kişisel dinleme deneyimi için bir kulaklık bağlantı noktası da bulunur.

      İstediğiniz yere yerleştirin

      Bu radyoyu dinlemek istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Radyoyu ister prize bağlayarak isterseniz de iki D boyutlu pil takarak dışarıda dinleyin. Balkonda bir kadeh şarap içerken ya da arka bahçede piknik yaparken size eşlik edecek mükemmel bir arkadaştır.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Çıkış gücü (RMS)
        300 mW
        Ses Sistemi
        Mono
        Ses geliştirme
        ses tonu kontrolü
        Ses seviyesi kontrolü
        döner (analog)

      • Hoparlörler

        Tam kapsamlı sürücü çapı
        3,5 inç
        Tam kapsamlı sürücü sayısı
        1

      • Bağlantı

        Bluetooth
        Hayır
        Ses/Video çıkışı
        Kulaklık (3,5 mm)
        Ses girişi
        Hayır

      • Tuner/Alım/İletim

        Radyo bantları
        • FM
        • AM
        RDS
        Hayır

      • Güç

        Pil tipi
        D boyutu (LR20)
        Pil voltajı
        1.5  volt
        Güç kaynağı
        • 220-240 V
        • 50/60 Hz
        Pil sayısı
        2

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        19.3  cm
        Ambalaj türü
        Kutu
        Raf yerleşimi tipi
        Döşeme
        Genişlik
        29  cm
        Derinlik
        9.3  cm
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        Brüt ağırlık
        1.1  kg
        Net ağırlık
        0.885  kg
        Dara ağırlığı
        0.215  kg

      • Ürün boyutları

        Yükseklik
        14.95  cm
        Genişlik
        21  cm
        Derinlik
        6.63  cm
        Ağırlık
        0.668  kg

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • AC Güç Kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Garanti belgesi

      • Alarm

        Alarm sayısı
        Hayır
        Erteleme (alarm tekrarı)
        Hayır

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • AC Güç Kablosu
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • Garanti belgesi
      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tüm hakları saklıdır.

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.