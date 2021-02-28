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    Taşınabilir Radyo

    TAR2506/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Klasik tasarım Klasik tasarım Klasik tasarım
      -{discount-value}

      Taşınabilir Radyo

      TAR2506/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Klasik tasarım

      Mutfak, banyo ve garaja kadar her yere götürebileceğiniz bu radyoyla klasik stilde müzik dinlemenin keyfini çıkarın. Kolayca ayarlanabilen bu klasik FM/MW analog radyo, mükemmel ses verir ve şık bir stile sahiptir. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Hiç sorun değil, bu radyo AC veya pil gücü ile çalışır. Tüm faydaları görün

      Taşınabilir Radyo

      Klasik tasarım

      Mutfak, banyo ve garaja kadar her yere götürebileceğiniz bu radyoyla klasik stilde müzik dinlemenin keyfini çıkarın. Kolayca ayarlanabilen bu klasik FM/MW analog radyo, mükemmel ses verir ve şık bir stile sahiptir. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Hiç sorun değil, bu radyo AC veya pil gücü ile çalışır. Tüm faydaları görün

      Klasik tasarım

      Mutfak, banyo ve garaja kadar her yere götürebileceğiniz bu radyoyla klasik stilde müzik dinlemenin keyfini çıkarın. Kolayca ayarlanabilen bu klasik FM/MW analog radyo, mükemmel ses verir ve şık bir stile sahiptir. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Hiç sorun değil, bu radyo AC veya pil gücü ile çalışır. Tüm faydaları görün

      Taşınabilir Radyo

      Klasik tasarım

      Mutfak, banyo ve garaja kadar her yere götürebileceğiniz bu radyoyla klasik stilde müzik dinlemenin keyfini çıkarın. Kolayca ayarlanabilen bu klasik FM/MW analog radyo, mükemmel ses verir ve şık bir stile sahiptir. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Hiç sorun değil, bu radyo AC veya pil gücü ile çalışır. Tüm faydaları görün

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        Taşınabilir Radyo

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        Klasik tasarım

        • FM/MW
        • Analog ayarlı
        • AC veya pil gücü
        Klasik tasarım. Kolay ayarlama

        Klasik tasarım. Kolay ayarlama

        Bu analog FM/MW radyo neredeyse her odada harika görünür. Klasik stildeki büyük ayarlama penceresiyle istediğiniz frekansı yakaladığınızı kolayca görebilirsiniz. Göstergeyi, frekans ölçeği boyunca kaydırmak için yan taraftaki ayar düğmesini çevirmeniz yeterlidir.

        Haberler ve Müzik modları arasında geçiş yapın. Ton kontrolü

        Haberler ve Müzik modları arasında geçiş yapın. Ton kontrolü

        Müzik modu ile müziğinizi en ideal şekilde dinleyin. Haberleri veya en sevdiğiniz radyo tiyatrosunu ya da programını dinlerken haberler moduna geçin. 3,5 inç hoparlör, sevdiğiniz tüm içerikler için kaliteli ve net ses sunar.

        Basit kontroller. Büyük ses kadranı

        Basit kontroller. Büyük ses kadranı

        Bu radyoda sesi nereden kontrol edeceğinizi aramak zorunda kalmazsınız! Büyük ses kadranına ek olarak, FM/MW sinyalleri ve ses modları arasında geçiş yapmak için radyonun üst kısmında düğmeler yer alır. Kişisel dinleme deneyimi için bir kulaklık bağlantı noktası da bulunur.

        İstediğiniz yere yerleştirin

        Bu radyoyu dinlemek istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Radyoyu ister prize bağlayarak isterseniz de iki D pil takarak dışarıda dinleyin. Balkonda bir kadeh şarap içerken ya da arka bahçede piknik yaparken size eşlik edecek mükemmel bir arkadaştır.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          300 mW
          Ses Sistemi
          Mono
          Ses geliştirme
          ses tonu kontrolü
          Ses seviyesi kontrolü
          döner (analog)

        • Hoparlörler

          Tam kapsamlı sürücü çapı
          3,5 inç
          Tam kapsamlı sürücü sayısı
          1

        • Bağlantı

          Bluetooth
          Hayır
          Ses/Video çıkışı
          Kulaklık (3,5 mm)
          Ses girişi
          Hayır

        • Tuner/Alım/İletim

          Radyo bantları
          • FM
          • MW
          RDS
          Hayır

        • Güç

          Pil tipi
          D boyutu (LR20)
          Pil voltajı
          1.5  volt
          Güç kaynağı
          • 220-240 V
          • 50/60 Hz
          Pil sayısı
          2

        • Ambalaj boyutları

          Yükseklik
          19.5  cm
          Ambalaj türü
          Kutu
          Raf yerleşimi tipi
          Döşeme
          Genişlik
          23.5  cm
          Derinlik
          9  cm
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          EAN
          48 95229 11663 4
          Brüt ağırlık
          0.972  kg
          Net ağırlık
          0.802  kg
          Dara ağırlığı
          0.17  kg

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          14.9  cm
          Genişlik
          21  cm
          Derinlik
          6.63  cm
          Ağırlık
          0.7  kg

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • AC Güç Kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Garanti belgesi

        • Alarm

          Alarm sayısı
          Hayır
          Erteleme (alarm tekrarı)
          Hayır

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • AC Güç Kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Garanti belgesi

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