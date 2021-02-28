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- AC Güç Kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti belgesi
Klasik tasarım
Mutfak, banyo ve garaja kadar her yere götürebileceğiniz bu radyoyla klasik stilde müzik dinlemenin keyfini çıkarın. Kolayca ayarlanabilen bu klasik FM/MW analog radyo, mükemmel ses verir ve şık bir stile sahiptir. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Hiç sorun değil, bu radyo AC veya pil gücü ile çalışır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Klasik tasarım
Mutfak, banyo ve garaja kadar her yere götürebileceğiniz bu radyoyla klasik stilde müzik dinlemenin keyfini çıkarın. Kolayca ayarlanabilen bu klasik FM/MW analog radyo, mükemmel ses verir ve şık bir stile sahiptir. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Hiç sorun değil, bu radyo AC veya pil gücü ile çalışır. Tüm faydaları görün
Klasik tasarım
Mutfak, banyo ve garaja kadar her yere götürebileceğiniz bu radyoyla klasik stilde müzik dinlemenin keyfini çıkarın. Kolayca ayarlanabilen bu klasik FM/MW analog radyo, mükemmel ses verir ve şık bir stile sahiptir. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Hiç sorun değil, bu radyo AC veya pil gücü ile çalışır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Klasik tasarım
Mutfak, banyo ve garaja kadar her yere götürebileceğiniz bu radyoyla klasik stilde müzik dinlemenin keyfini çıkarın. Kolayca ayarlanabilen bu klasik FM/MW analog radyo, mükemmel ses verir ve şık bir stile sahiptir. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Hiç sorun değil, bu radyo AC veya pil gücü ile çalışır. Tüm faydaları görün
Taşınabilir Radyo
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Bu analog FM/MW radyo neredeyse her odada harika görünür. Klasik stildeki büyük ayarlama penceresiyle istediğiniz frekansı yakaladığınızı kolayca görebilirsiniz. Göstergeyi, frekans ölçeği boyunca kaydırmak için yan taraftaki ayar düğmesini çevirmeniz yeterlidir.
Müzik modu ile müziğinizi en ideal şekilde dinleyin. Haberleri veya en sevdiğiniz radyo tiyatrosunu ya da programını dinlerken haberler moduna geçin. 3,5 inç hoparlör, sevdiğiniz tüm içerikler için kaliteli ve net ses sunar.
Bu radyoda sesi nereden kontrol edeceğinizi aramak zorunda kalmazsınız! Büyük ses kadranına ek olarak, FM/MW sinyalleri ve ses modları arasında geçiş yapmak için radyonun üst kısmında düğmeler yer alır. Kişisel dinleme deneyimi için bir kulaklık bağlantı noktası da bulunur.
Bu radyoyu dinlemek istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Radyoyu ister prize bağlayarak isterseniz de iki D pil takarak dışarıda dinleyin. Balkonda bir kadeh şarap içerken ya da arka bahçede piknik yaparken size eşlik edecek mükemmel bir arkadaştır.
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