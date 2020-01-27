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Üretimden kaldırıldı

Philips Georg Jensen Power Bank

TAJP10/00

Philips Georg Jensen Power Bank

Teknolojik ürünlerinizin güzel görünmesini istiyorsanız bu power bank tam size göre. Koyu kahverengi deri ve cilalı çelik ayrıntılar kullanılarak özenle tasarlanan gövde kısmında kablosuz Qi şarj pedi bulunur. Çıkarılabilir askı aynı zamanda USB-A - USB-C kablosu işlevine sahiptir.

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Güzel Görünen Güç

Philips Georg Jensen Power Bank

5 W maks. şarj gücü

Geniş şarj yüzeyi sayesinde telefonunuzu pedin üzerine kolayca yerleştirebilirsiniz. Maksimum şarj gücü 5 W'dır.

Çıkarılabilir taşıma askısı aynı zamanda USB-A - USB-C kablosu işlevi görür

Koyu kahverengi taşıma askısı, USB-A - USB-C bağlantıları ile power bank'in şarj işlevini bir araya getirir.

Georg Jensen parlak çelik ayrıntılar

Georg Jensen parlak çelik ayrıntılar

Teknik Özellikler

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