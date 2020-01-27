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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAJP10/00
Philips Georg Jensen Power Bank
Teknolojik ürünlerinizin güzel görünmesini istiyorsanız bu power bank tam size göre. Koyu kahverengi deri ve cilalı çelik ayrıntılar kullanılarak özenle tasarlanan gövde kısmında kablosuz Qi şarj pedi bulunur. Çıkarılabilir askı aynı zamanda USB-A - USB-C kablosu işlevine sahiptir.
Geniş şarj yüzeyi sayesinde telefonunuzu pedin üzerine kolayca yerleştirebilirsiniz. Maksimum şarj gücü 5 W'dır.
Koyu kahverengi taşıma askısı, USB-A - USB-C bağlantıları ile power bank'in şarj işlevini bir araya getirir.
Georg Jensen parlak çelik ayrıntılar
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