Philips Georg Jensen Power Bank

Teknolojik ürünlerinizin güzel görünmesini istiyorsanız bu power bank tam size göre. Koyu kahverengi deri ve cilalı çelik ayrıntılar kullanılarak özenle tasarlanan gövde kısmında kablosuz Qi şarj pedi bulunur. Çıkarılabilir askı aynı zamanda USB-A - USB-C kablosu işlevine sahiptir.