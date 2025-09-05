  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

      Özgürce deneyimleyin

      Bu gürültü engelleme özellikli kablosuz kulaklıklarla çalışırken veya oyun oynarken kendinizi akışa kaptırın! Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği ve konforlu kulaklık başlıklarıyla kendinizi akışa bırakırsınız. Zengin ve ayrıntılı ses elde edersiniz, ayrıca oyunlar ve filmler için düşük gecikme ayarı mevcuttur.

      Özgürce deneyimleyin

      • Gürültü Engelleyici Pro
      • Hafif kulak üstü kulaklıklar
      • Doğal ses. Dinamik Bas
      • 60 saate kadar oynatma süresi

      Gürültü Engelleyici Pro ile sürükleyici deneyim

      Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, ortamdaki seslere hızla tepki vererek rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak engeller. Etrafınızda olup bitenleri duymak istiyorsanız Farkındalık Modunu açtığınızda dış sesler kulağınıza ulaşır. Hızlı Farkındalık ise insan seslerini güçlendirerek kulaklığınızı çıkarmadan sohbet etmenizi mümkün kılar.

      Hafif, rahat, katlanabilir ve şık!

      Yuvarlak kulaklık başlıkları ve şık çerçevesi, bu kulak üstü kulaklıklara farklı bir tarz katar. Hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlığı yastıkları uzun süreli dinleme sırasında rahat etmenizi sağlar ve kulaklık başlıkları, cebinizde veya çantanızda kolayca saklanabilmesi için düz olarak katlanıp içe doğru döner.

      Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses

      40 mm sürücülerden gelen zengin sesin ve kulak üstü tasarım sayesinde iyi seviyede pasif gürültü yalıtımının keyfini çıkarın. Sesi yükseltmeye gerek kalmadan en sevdiğiniz bas melodilerinin tüm gücünün keyfini çıkarmak için çok işlevli düğmeyle veya Philips Headphones uygulaması üzerinden Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmeniz yeterlidir.

      60 saate kadar oynatma süresi (gürültü engelleme açıkken 45)

      Gürültü engelleme açık olsa bile bir günden fazla dinleme süresi elde edersiniz. Tam şarj USB-C ile sadece 2 saat sürer ve hızlı 15 dakikalık şarj size ekstra 3 saat sağlar. USB-C bağlantı noktası olan herhangi bir akıllı cihaza takmak için bir USB-C kablosu da kullanabilirsiniz.

      Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır

      Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

      Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı

      Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz dinleme için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar ve iki Bluetooth cihazını (iOS veya Android) aynı anda bağlamanıza olanak tanır. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.

      Philips Headphones uygulaması. Ayarları ve kontrolleri kişiselleştirin

      Kulaklıklarınızı kapatmayı hiç unuttunuz mu? Yardımcı uygulamamızda bir zamanlayıcı ayarlayıp gücü otomatik olarak kapatın. Uygulama, bağlı cihazları yönetmenizi veya uyarlanabilir gürültü engelleme özelliğini kapatmanızı ve seviyeleri kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca önceden ayarlanmış ses stilleri mevcuttur: "Ses" ön ayarı podcast'ler için idealdir!

      Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası

      İster müzik ister podcast, bu kablosuz kulaklıklar sevdiğiniz sesleri en iyi şekilde almanızı sağlar! Philips ses imzasına göre ayarlanmış büyük sürücülerden gelen zengin baslarla sıcak ve ayrıntılı sesin keyfini çıkarın.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Akustik sistem
        Kapalı
        Frekans aralığı
        7 - 40.000 Hz
        Empedans
        32 Ohm
        Hassasiyet
        96 dB (1k Hz)
        Hoparlör çapı
        40  mm
        Maksimum güç girişi
        30  mW
        Sürücü tipi
        Dinamik
        Yüksek Çözünürlüklü Ses
        Evet

      • Bağlantı

        Bluetooth sürümü
        5.2
        Bluetooth profilleri
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        Maksimum menzil
        En fazla 10  m
        Çok noktalı bağlantı
        Evet
        Desteklenen codec
        • SBC
        • AAC
        Kulaklık soketi
        3.5  mm

      • Dış Karton

        Uzunluk
        21.6  cm
        Ambalaj sayısı
        3
        Genişlik
        21  cm
        Brüt ağırlık
        1.742  kg
        Yükseklik
        26.3  cm
        GTIN
        1 48 95229 14022 3
        Net ağırlık
        1.12  kg
        Dara ağırlığı
        0.622  kg

      • Kolaylık

        Otomatik kapatma
        Evet
        Ses seviyesi kontrolü
        Evet
        Philips Headphones uygulama desteği
        Evet
        Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
        Evet
        Kontrol türü
        Düğme

      • Güç

        Pil sayısı
        1 adet
        Konuşma süresi
        35 saat
        Şarj süresi
        2 saat  saat
        Müzik oynatma süresi (ANC açık)
        45  saat
        Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
        60  saat
        Hızlı şarj süresi
        15 mins for 3 hrs
        Pil ağırlığı (Toplam)
        12.4  g
        Pil kapasitesi (Kulaklık)
        600  mAh
        Pil tipi (Kulaklık)
        Lityum Polimer (dahili)

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        25.5  cm
        Ambalaj türü
        Karton
        Raf yerleşimi tipi
        Asılabilir
        Genişlik
        19.45  cm
        Derinlik
        6.2  cm
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        EAN
        48 95229 14022 6
        Brüt ağırlık
        0.5  kg
        Net ağırlık
        0.303  kg
        Dara ağırlığı
        0.197  kg

      • Ürün boyutları

        Yükseklik
        21  cm
        Genişlik
        18.7  cm
        Derinlik
        5  cm
        Ağırlık
        0.271  kg

      • Aksesuarlar

        Ses kablosu
        3,5 mm stereo kablo, U=1,2 m
        Hızlı Başlangıç Kılavuzu
        Evet
        Şarj kablosu
        USB-C kablosu, 500 mm

      • Tasarım

        Renk
        Beyaz
        Kullanım şıklığı
        Kafa bandı
        Katlanabilen tasarım
        Düz/Kompakt katlama
        Kulak bağlantısı malzemesi
        Kumaş
        Kulağa uyan tasarım
        Kulak üstü
        Kulaklık başlığı tipi
        Arkası kapalı

      • Telekomünikasyon

        Arama mikrofonu
        1 mic

      • ANC özellikleri

        ANC teknolojisi
        Hibrit
        Farkındalık modu
        Evet
        ANC mikrofonu
        4 mikrofon
        ANC (Aktif Gürültü Engelleme)
        Evet

      • Sesli asistan

        Sesli asistan uyumlu
        • Apple Siri
        • Google Asistan
        Sesli asistan etkinleştirme
        ANC düğmesine basın
        Sesli asistan desteği
        Evet

