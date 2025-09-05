Bu gürültü önleme özellikli kablosuz kulaklıklarla çalışırken veya oyun oynarken kendinizi akışa kaptırın! Uyarlanabilir gürültü önleme özelliği ve konforlu kulaklık başlıklarıyla kendinizi akışa bırakırsınız. Zengin ve ayrıntılı ses elde edersiniz, ayrıca oyunlar ve filmler için düşük gecikme ayarı mevcuttur.
Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun
Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor
Toplu satın alım fiyatı
Skip this
Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:
Aksesuar ekle
Bu ürün
- {discount-value}
Kulak üstü kablosuz kulaklıklar
toplam
recurring payment
Özgürce deneyimleyin
Gürültü Engelleyici Pro
Hafif kulak üstü kulaklıklar
Doğal ses. Dinamik Bas
60 saate kadar oynatma süresi
Gürültü Engelleyici Pro ile sürükleyici deneyim
Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, ortamdaki seslere hızla tepki vererek rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak engeller. Etrafınızda olup bitenleri duymak istiyorsanız Farkındalık Modunu açtığınızda dış sesler kulağınıza ulaşır. Hızlı Farkındalık ise insan seslerini güçlendirerek kulaklığınızı çıkarmadan sohbet etmenizi mümkün kılar.
Hafif, rahat, katlanabilir ve şık!
Yuvarlak kulaklık başlıkları ve şık çerçevesi, bu kulak üstü kulaklıklara farklı bir tarz katar. Hafızalı köpüğe sahip kulaklık başlığı yastıkları uzun süreli dinleme sırasında rahat etmenizi sağlar ve kulaklık başlıkları, cebinizde veya çantanızda kolayca saklanabilmesi için düz olarak katlanıp içe doğru döner.
Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses
40 mm sürücülerden gelen zengin sesin ve kulak üstü tasarım sayesinde iyi seviyede pasif gürültü yalıtımının keyfini çıkarın. Sesi yükseltmeye gerek kalmadan en sevdiğiniz bas melodilerinin tüm gücünün keyfini çıkarmak için çok işlevli düğmeyle veya Philips Headphones uygulaması üzerinden Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmeniz yeterlidir.
60 saate kadar oynatma süresi (gürültü engelleme açıkken 45)
Gürültü engelleme açık olsa bile bir günden fazla dinleme süresi elde edersiniz. Tam şarj USB-C ile sadece 2 saat sürer ve hızlı 15 dakikalık şarj size ekstra 3 saat sağlar. USB-C bağlantı noktası olan herhangi bir akıllı cihaza takmak için bir USB-C kablosu da kullanabilirsiniz.
Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır
Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.
Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı
Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz dinleme için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar ve iki Bluetooth cihazını (iOS veya Android) aynı anda bağlamanıza olanak tanır. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.
Philips Headphones uygulaması. Ayarları ve kontrolleri kişiselleştirin
Kulaklıklarınızı kapatmayı hiç unuttunuz mu? Yardımcı uygulamamızda bir zamanlayıcı ayarlayıp gücü otomatik olarak kapatın. Uygulama, bağlı cihazları yönetmenizi veya uyarlanabilir gürültü engelleme özelliğini kapatmanızı ve seviyeleri kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca önceden ayarlanmış ses stilleri mevcuttur: "Ses" ön ayarı podcast'ler için idealdir!
Yumuşak, ayrıntılı, doğal. Philips ses imzası
İster müzik ister podcast, bu kablosuz kulaklıklar sevdiğiniz sesleri en iyi şekilde almanızı sağlar! Philips ses imzasına göre ayarlanmış büyük sürücülerden gelen zengin baslarla sıcak ve ayrıntılı sesin keyfini çıkarın.
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.