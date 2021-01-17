2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
10 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
Beyaz
Hareket halindeyken en sevdiğiniz şarkıları dinleyemeyecekseniz ne anlamı kaldı? Bu kulaklık, 10 mm neodimyum sürücüleri sayesinde güçlü, çarpıcı baslar ve kulağınıza tam oturarak rahat bir dinleme deneyimi sunar.
Oval akustik tüp ve 3 farklı boyutta sunulan değiştirilebilir silikon kulaklık uçları sayesinde kulağınıza tam oturan ucu bulabilirsiniz. Sevdiğiniz şarkıların her bir saniyesinin keyfini çıkarın.
Gelen aramayı kabul edin. Oynatma listenizi duraklatın. Tüm bunları akıllı telefonunuza dokunmadan yapabilirsiniz. Açılı konektör sayesinde kulaklığınız akıllı telefonunuza bağlı kalır ve üstün kullanım rahatlığı sunar.
5.0
5 üzerinden
20
İncelemeler
94%
bu ürünü tavsiye ediyor
Olcayy
17/01/2021
Türkiye
Rahat ve kullanışlı
Ses kalitesi ve bas harika. Kulak içine tam oturuyor ve hiç rahatsız etmiyor çok rahat ve kullanışlı bir model. Kesinlikle öneririm güzel bir kulaklık
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE4105WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE4105WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Gkn_34
17/01/2021
Türkiye
Ses netliği mükenmel
Ürünün ses performansı çok iyi ortam sesinin karşı tarafa gitmesini engelliyor başarılı tavsiye derim.
Avantajlar
Ses
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE4105WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE4105WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
samsunspor55
16/01/2021
Türkiye
fıyat performans
ozellıkle muzik deneyimim için philips marka kulaklıklar uzun yıllardır tercihim olmustur eskı kulaklıgım kullanım omrunu tamamladıgı ıcın bu urunu aldım kullanan ve referans olan arkadasımın da onerısıyle iyi ki de almışım .. bundan sonra da philips le devam..
Avantajlar
temiz ses
Dezavantajlar
memnunum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE4105WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme TAE4105WT Kulak içi mikrofonlu kulaklık için yapılmıştır