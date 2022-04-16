Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Star Wars special edition Kuru tıraş makinesi
Üretimden kaldırıldı
Destek
SW3700/07
Mağazaya git
Ürününüzü kaydettirin
Satın aldıktan sonra 90 gün içinde ürününüzü kaydedin ve uzatılmış garantinizi alın (koşullar geçerli olabilir).
Hızlı başlangıç kılavuzu
Kullanıcı kılavuzu
Tümü (9)
Philips Tıraş Makinemin pilini değiştirebilir miyim?
Philips Tıraş Makinemdeki simgeler ne anlama geliyor?
Philips tıraş makinemle hangi köpük veya jeli kullanabilirim?
Tıraş makinemi her tıraştan sonra şarj edebilir miyim?
Philips Tıraş Makinemin başlıklarını nasıl çıkarırım?
Philips Tıraş Makinem şarj olmuyor