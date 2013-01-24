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Kolay, yakın tıraş
Kolay ve yakın tıraşı keşfedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için deriniz üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay, yakın tıraş
Kolay ve yakın tıraşı keşfedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için deriniz üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün
Kolay, yakın tıraş
Kolay ve yakın tıraşı keşfedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için deriniz üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay, yakın tıraş
Kolay ve yakın tıraşı keşfedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için deriniz üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün
Kuru tıraş makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kuru ve rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemimiz cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.
Kendiliğinden bilenen 27 bıçak. Dakikada 56.000 kesim. Çıkış yönünden bağımsız olarak geride tüy kalmaz.
Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlamak için 4 bağımsız hareketli esnek başlıklar, boyun ve çene hattında bile kolay tıraş sunar.
Sekiz saatlik şarj ile 40 dakikadan fazla çalıştırma süresine sahip olursunuz; bu da 13 tıraş anlamına gelir. Bu tıraş makinesi yalnızca kablosuz modda çalışır.
Başlıkları çıkarın ve musluk suyunda iyice durulayın.
Hassas düzeltici ile imajınızı tamamlayın. Bıyığı ve favorileri düzeltmek için mükemmeldir.
Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.
Tıraş Performansı
Aksesuarlar
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