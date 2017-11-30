2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
ComfortCut Bıçak Sistemi
4 yönde esneyen Oynar Başlıklar
Hassas düzeltici
Kuru ve rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemimiz cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.
Kendiliğinden bilenen 27 bıçak. Dakikada 56.000 kesim. Çıkış yönünden bağımsız olarak geride tüy kalmaz.
Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlamak için 4 bağımsız hareketli esnek başlıklar, boyun ve çene hattında bile kolay tıraş sunar.
Ödüller
4.3
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
helcetin
30/11/2017
Türkiye
Mükemmel tasarım ve performans
Daha önce Philips AT750 kullanmaktaydım. Uzun yıllar sonra makinam ömrünü tamamlamıştı ve yeni makina arayışı içindeydim. STAR WARS hayranı olarak R2D2 baskılı görünce ve philips kalitesini bildiğim için düşünmeden aldım. Çok memnunum ve STAR WARS üstüne cabası:)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver için yapılmıştır
İsmaile73
16/05/2018
Türkiye
Özellikleri iyi olarak değerlendiriyorum.
Çok kolay traş olabiliyorum. Sessiz çalışmasını çok beğendim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver için yapılmıştır
Yalcinhoca
15/03/2018
Türkiye
Daha iyi olmasını beklerdim.
Daha önce başka markalardan 4-5 tıraş makinası kullandım. Motor devri ve gücü bana zayıf geldi. İnşallah pişman olmam. Tasarım, hafiflik ve ses çok iyi. Ancak oyuncak gibi. Üstelik Hollanda üretimi. Tahriş ilk başlarda oluyor. Üstelik elekli makinadan geçmeme rağmen. Bekleyelim bakalım!
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver için yapılmıştır