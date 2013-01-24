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    Star Wars special edition

    Kuru tıraş makinesi

    SW3700/07
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Kolay, yakın tıraş Kolay, yakın tıraş Kolay, yakın tıraş
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      Star Wars special edition Kuru tıraş makinesi

      SW3700/07
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolay, yakın tıraş

      Kolay ve yakın tıraşı keşfedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için deriniz üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 339,99 TL

      Star Wars special edition Kuru tıraş makinesi

      Kolay, yakın tıraş

      Kolay ve yakın tıraşı keşfedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için deriniz üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün

      Kolay, yakın tıraş

      Kolay ve yakın tıraşı keşfedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için deriniz üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 339,99 TL

      Star Wars special edition Kuru tıraş makinesi

      Kolay, yakın tıraş

      Kolay ve yakın tıraşı keşfedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için deriniz üzerinde rahatça kayar. Tüm faydaları görün

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        Star Wars special edition

        Star Wars special edition

        Kuru tıraş makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Kolay, yakın tıraş

        Gücü ele geçirin!

        • ComfortCut Bıçak Sistemi
        • 4 yönde esneyen Oynar Başlıklar
        • Hassas düzeltici
        Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

        Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

        Kuru ve rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemimiz cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.

        27 döner bıçak tüyleri her açıdan yakalayıp keser

        27 döner bıçak tüyleri her açıdan yakalayıp keser

        Kendiliğinden bilenen 27 bıçak. Dakikada 56.000 kesim. Çıkış yönünden bağımsız olarak geride tüy kalmaz.

        Her kıvrımı kolayca tıraş etmek için 4 yönde esnek başlıklar

        Her kıvrımı kolayca tıraş etmek için 4 yönde esnek başlıklar

        Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlamak için 4 bağımsız hareketli esnek başlıklar, boyun ve çene hattında bile kolay tıraş sunar.

        Sekiz saatlik şarjla 40 dakika kablosuz tıraş

        Sekiz saatlik şarjla 40 dakika kablosuz tıraş

        Sekiz saatlik şarj ile 40 dakikadan fazla çalıştırma süresine sahip olursunuz; bu da 13 tıraş anlamına gelir. Bu tıraş makinesi yalnızca kablosuz modda çalışır.

        Tıraş makinesi musluk suyu altında yıkanabilir

        Tıraş makinesi musluk suyu altında yıkanabilir

        Başlıkları çıkarın ve musluk suyunda iyice durulayın.

        Favorileri ve bıyığı düzeltmek için mükemmel

        Favorileri ve bıyığı düzeltmek için mükemmel

        Hassas düzeltici ile imajınızı tamamlayın. Bıyığı ve favorileri düzeltmek için mükemmeldir.

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar

        2 yıllık garanti, dünyanın her yerindeki gerilim değerleriyle uyumluluk ve değiştirilebilir bıçaklar

        Tüm tıraş makinelerimiz uluslararası 2 yıllık garantiye sahiptir ve tüm gerilim değerleriyle uyumludur. Uzun ömürlü bıçakların yalnızca 2 yıl sonra değiştirilmesi gerekir.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          • ComfortCut Bıçak Sistemi
          • Kendiliğinden bilenen 27 bıçak
          Yüz hatlarına uyum
          4 yönde esneyen Oynar Başlıklar

        • Aksesuarlar

          Hassas düzeltici
          Evet
          Bakım
          Koruyucu kapak

        • Güç

          Çalışma süresi
          40 dakika / 13 tıraş
          Şarj
          8 saatte tam şarj
          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Maksimum güç tüketimi
          2  W
          Bekleme gücü
          0,1  W

        • Kullanım kolaylığı

          Temizleme
          Tamamen yıkanabilir
          Çalışma
          • Kablosuz kullanım
          • Kullanmadan önce fişini çekin

        • Tasarım

          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama
          Renk
          Star Wars R2-D2

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık
          2 yılda bir SH30 ile değiştirin

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