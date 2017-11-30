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  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
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  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş
  • Kolay, yakın tıraş

Üretimden kaldırıldı

Star Wars special editionKuru tıraş makinesi

SW3700/07

4.3
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Kolay, yakın tıraş
Kolay ve yakın tıraşı keşfedin. Yuvarlak profil başlığa sahip ComfortCut bıçaklarımız, cildinizi koruyan bir tıraş için deriniz üzerinde rahatça kayar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Gücü ele geçirin!

Kolay, yakın tıraş

  • ComfortCut Bıçak Sistemi

  • 4 yönde esneyen Oynar Başlıklar

  • Hassas düzeltici

Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

Yuvarlak köşeler cildinizde yavaşça kayarak güvenli tıraş sağlar

Kuru ve rahat tıraşın keyfini çıkarın. Yuvarlak profilli başlığa sahip ComfortCut Bıçak Sistemimiz cildinizi kesikten veya çizikten koruyarak cildinizde pürüzsüz biçimde kayar.

27 döner bıçak tüyleri her açıdan yakalayıp keser

27 döner bıçak tüyleri her açıdan yakalayıp keser

Kendiliğinden bilenen 27 bıçak. Dakikada 56.000 kesim. Çıkış yönünden bağımsız olarak geride tüy kalmaz.

Her kıvrımı kolayca tıraş etmek için 4 yönde esnek başlıklar

Her kıvrımı kolayca tıraş etmek için 4 yönde esnek başlıklar

Yüzünüzün her kıvrımına uyum sağlamak için 4 bağımsız hareketli esnek başlıklar, boyun ve çene hattında bile kolay tıraş sunar.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image AWARD-3620331

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

30/11/2017

Türkiye

Türkiye

Mükemmel tasarım ve performans

Daha önce Philips AT750 kullanmaktaydım. Uzun yıllar sonra makinam ömrünü tamamlamıştı ve yeni makina arayışı içindeydim. STAR WARS hayranı olarak R2D2 baskılı görünce ve philips kalitesini bildiğim için düşünmeden aldım. Çok memnunum ve STAR WARS üstüne cabası:)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver için yapılmıştır

16/05/2018

Türkiye

Türkiye

Özellikleri iyi olarak değerlendiriyorum.

Çok kolay traş olabiliyorum. Sessiz çalışmasını çok beğendim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver için yapılmıştır

15/03/2018

Türkiye

Türkiye

Daha iyi olmasını beklerdim.

Daha önce başka markalardan 4-5 tıraş makinası kullandım. Motor devri ve gücü bana zayıf geldi. İnşallah pişman olmam. Tasarım, hafiflik ve ses çok iyi. Ancak oyuncak gibi. Üstelik Hollanda üretimi. Tahriş ilk başlarda oluyor. Üstelik elekli makinadan geçmeme rağmen. Bekleyelim bakalım!

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 SW3700/07 Dry electric shaver için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları