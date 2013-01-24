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Kablosuz özgürlük, güçlü ses
Hareket halindeyken kablosuz özgürlük sunan bu Philips MyJam FreshTones BT kulaklık güçlü bas sesler için 14,2 mm sürücülere sahiptir ve kulak geometrisine uygun şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz özgürlük, güçlü ses
Hareket halindeyken kablosuz özgürlük sunan bu Philips MyJam FreshTones BT kulaklık güçlü bas sesler için 14,2 mm sürücülere sahiptir ve kulak geometrisine uygun şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Kablosuz özgürlük, güçlü ses
Hareket halindeyken kablosuz özgürlük sunan bu Philips MyJam FreshTones BT kulaklık güçlü bas sesler için 14,2 mm sürücülere sahiptir ve kulak geometrisine uygun şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz özgürlük, güçlü ses
Hareket halindeyken kablosuz özgürlük sunan bu Philips MyJam FreshTones BT kulaklık güçlü bas sesler için 14,2 mm sürücülere sahiptir ve kulak geometrisine uygun şekilde tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Bluetooth Kulaklık
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Kulaklıkların üzerinde bulunan bas delikleri ile kaliteli 14,2 mm hoparlör sürücüleri zengin bas sunar.
Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon görüşmelerinizin keyfini kablolarla uğraşmadan kristal netliğinde özgürce çıkarın.
Müzik dinlemenin ve telefon görüşmelerinin keyfini kablolarla uğraşmadan özgürce çıkarın. Kullanımı kolay uzaktan kumandayla parçaları değiştirin, ses düzeyini kontrol edin ve çağrıları yanıtlayın.
Kulak geometrisine dayanan tasarımı, herkese rahat bir şekilde uyum sağlar.
Kulaklık ve kablo arasında kullanılan Esnek tutuşlu kauçuk kablo koruması sayesinde bağlantı, sürekli bükülmeler sonucunda oluşan hasardan korunur. Bu da kulaklığın kullanım ömrünü uzatır.
Düz kablo, kablonuzun daima sorunsuz olmasını ve dolaşmamasını sağlar.
Tasarım
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Güç
Dış Karton
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