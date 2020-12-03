2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHB5250PK/00
14,2 mm sürücülü/arkası açık
Kulaklık
Düz kablo
Kulaklık ve kablo arasında kullanılan Esnek tutuşlu kauçuk kablo koruması sayesinde bağlantı, sürekli bükülmeler sonucunda oluşan hasardan korunur. Bu da kulaklığın kullanım ömrünü uzatır.
Kulaklıkların üzerinde bulunan bas delikleri ile kaliteli 14,2 mm hoparlör sürücüleri zengin bas sunar.
3.6
5 üzerinden
22
İncelemeler
cmlakgl
03/12/2020
Türkiye
Ne varsa eskilerde var
Günümüzde kulaklıklar farklı tiplere bürünse de ses veren hoparlörler hala aynı teknoloji. Philips de bu konuda oldukça tecrübeli. Bu kulaklığın kablolu modelini kullanmıştım, şuan üretimi durmuş hiçbir yerde satılmıyor. Kablosuzunu aldım. Kablosuz tasarım kaç sene öncesine sahip ama önemli olan ses diyorsanız düşünmeden hala biryerlerde satılıyorken bulun ve alın. Bundan daha fazla para ödeyip bunun yarısı kalitede ses bulamazsınız.
Avantajlar
Silikonsuz tasarım, mükemmel ses kalitesi
Dezavantajlar
Eski kablosuz kulaklık tasarımı
Bu değerlendirme SHB5250PK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme SHB5250PK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
musti1
04/04/2018
Türkiye
philips kulaklık
çok güzel bas ritim ve dinamik bir ses.akıcı bir ses sunuyor,çok kullanışlı bir ürün
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5250WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5250WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Benjamin4
19/03/2018
Türkiye
fiyat performans
harika bas veriyor philips kalitesi olmasa almazdım zaten belirli bi standartı var ve hiç düşmüyor bundan dolayı philips i seviyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5250PK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB5250PK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır
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