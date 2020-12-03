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  • Kablosuz özgürlük, güçlü ses
  • Kablosuz özgürlük, güçlü ses
  • Kablosuz özgürlük, güçlü ses
  • Kablosuz özgürlük, güçlü ses
  • Kablosuz özgürlük, güçlü ses
  • Kablosuz özgürlük, güçlü ses
  • Kablosuz özgürlük, güçlü ses
  • Kablosuz özgürlük, güçlü ses
  • Kablosuz özgürlük, güçlü ses
  • Kablosuz özgürlük, güçlü ses

Üretimden kaldırıldı

Bluetooth Kulaklık

SHB5250PK/00

3.6
| (22) İncelemeler
Kablosuz özgürlük, güçlü ses
Hareket halindeyken kablosuz özgürlük sunan bu Philips MyJam FreshTones BT kulaklık güçlü bas sesler için 14,2 mm sürücülere sahiptir ve kulak geometrisine uygun şekilde tasarlanmıştır.
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Kulak geometrisine uygun tasarım

Kablosuz özgürlük, güçlü ses

  • 14,2 mm sürücülü/arkası açık

  • Kulaklık

  • Düz kablo

Esnek tutuşlu kablo koruması, dayanıklılığı artırır ve bağlantıyı iyileştirir

Kulaklık ve kablo arasında kullanılan Esnek tutuşlu kauçuk kablo koruması sayesinde bağlantı, sürekli bükülmeler sonucunda oluşan hasardan korunur. Bu da kulaklığın kullanım ömrünü uzatır.

Güçlü ses ve zengin bas için 14,2 mm hoparlör sürücüleri

Güçlü ses ve zengin bas için 14,2 mm hoparlör sürücüleri

Kulaklıkların üzerinde bulunan bas delikleri ile kaliteli 14,2 mm hoparlör sürücüleri zengin bas sunar.

Güçlü mıknatıslar bas performansını artırır

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.6

5 üzerinden

22

İncelemeler

03/12/2020

Türkiye

Türkiye

Ne varsa eskilerde var

Günümüzde kulaklıklar farklı tiplere bürünse de ses veren hoparlörler hala aynı teknoloji. Philips de bu konuda oldukça tecrübeli. Bu kulaklığın kablolu modelini kullanmıştım, şuan üretimi durmuş hiçbir yerde satılmıyor. Kablosuzunu aldım. Kablosuz tasarım kaç sene öncesine sahip ama önemli olan ses diyorsanız düşünmeden hala biryerlerde satılıyorken bulun ve alın. Bundan daha fazla para ödeyip bunun yarısı kalitede ses bulamazsınız.

Avantajlar

Silikonsuz tasarım, mükemmel ses kalitesi

Dezavantajlar

Eski kablosuz kulaklık tasarımı

Bu değerlendirme SHB5250PK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme SHB5250PK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

04/04/2018

Türkiye

Türkiye

philips kulaklık

çok güzel bas ritim ve dinamik bir ses.akıcı bir ses sunuyor,çok kullanışlı bir ürün

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5250WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5250WT Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

19/03/2018

Türkiye

Türkiye

fiyat performans

harika bas veriyor philips kalitesi olmasa almazdım zaten belirli bi standartı var ve hiç düşmüyor bundan dolayı philips i seviyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5250PK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB5250PK Bluetooth Kulaklık için yapılmıştır

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