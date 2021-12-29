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  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.

Üretimden kaldırıldı

FliteKablosuz Bluetooth® kulaklık

SHB4405WT/00

4.3
| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Philips Flite Ultrlite Kablosuz kulaklık, son derece hafif olmasına rağmen şaşırtıcı biçimde güçlüdür. Sizi yavaşlatan kablolara sahip olmayan bu kulaklık, gittiğiniz her yerde ideal yol arkadaşı olmasını sağlayan düz katlanır tasarımıyla ince ve kompakttır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Yer çekimine meydan okuyan kulaklık

Ultra hafif. Muhteşem ses.

  • 32 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak üstü

  • Yumuşak kulak yastıkları

  • Düz katlama

Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri

Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri

Yüksek güçlü 32 mm eğimli sürücüler, net ve canlı sesin yanı sıra derin ve zengin bas üretir.

Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

Yumuşak kulak yastıkları ve eğimli sürücüler, uzun süre konforlu kullanım için idealdir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

29/12/2021

Türkiye

Türkiye

Ürün Mükemmel Ötesi Bir Ses Tasarım

Mikrofon Özellği Geliştirmeli Tek Handikap Bu Ürünü Piyasada Tutun Lütfen Ben Memnunum

Avantajlar

şık ve rahat

Dezavantajlar

kablolu kullanımı yok:(

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Flite SHB4405BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Flite SHB4405BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

03/10/2017

Türkiye

Türkiye

Fiyat Performans

fiyat performans açısından daha iyisini bulabileceğinizi sanmıyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Flite SHB4405BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Flite SHB4405BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

26/05/2020

Türkiye

Türkiye

rahat ve kullanisli

Philips markasi hep ilk tercihlerimden olmustur. Bu urunu yaklasik 3senedir kullaniyorum. kritik bir problem yasamadim. ses seviyesi, ses kalitesi, malzeme kalitesi, pil omru, hersey gayet ideal. tek problemi mikrofonunun zayif olmasi, konusmak icin uygun olmadigi. yani telefon konusmalari icin uygun degil. ancak muzik dinlemek icin, spor yaparken bile sikinti yaratmayan bir headphone. spor yaparken elbet dunger kismi terliyor, ancak deri oldugundan bi priblem yasamazsiniz. bu sikinti tum kulak ustu kulakliklarda yasanabilir. sahsen kulak ici kulakliklari spor icin tercih etmiyorum. ne kadar dayanikli olursa olsun kosu esnasinda kulaktan cikabiliyorlar. kulaklikligin kulak kisimlari yanlara dogru donmesi sayesinde cok yer isgal etmiyor. ancak boyle guzel tasarimli bir urun icin, ambalajinda bir kilifin olmasi sart diye inaniyorum. cunku uygun bir kilif bulmak cok zor.

Avantajlar

kulaklikligin kulak kisimlari yanlara dogru donmesi sayesinde cok yer isgal etmiyor.

Dezavantajlar

mikrofonunun zayif olmasi, konusmak icin uygun olmadigi. ve, boyle guzel tasarimli bir urun icin, ambalajinda bir kilifin olmasi sart diye inaniyorum. cunku uygun bir kilif bulmak cok zor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Flite SHB4405WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Flite SHB4405WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

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