2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
32 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulak yastıkları
Düz katlama
Yüksek güçlü 32 mm eğimli sürücüler, net ve canlı sesin yanı sıra derin ve zengin bas üretir.
Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.
Yumuşak kulak yastıkları ve eğimli sürücüler, uzun süre konforlu kullanım için idealdir.
4.3
5 üzerinden
4
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
esgucci
29/12/2021
Türkiye
Ürün Mükemmel Ötesi Bir Ses Tasarım
Mikrofon Özellği Geliştirmeli Tek Handikap Bu Ürünü Piyasada Tutun Lütfen Ben Memnunum
Avantajlar
şık ve rahat
Dezavantajlar
kablolu kullanımı yok:(
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Flite SHB4405BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Flite SHB4405BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Osman21
03/10/2017
Türkiye
Fiyat Performans
fiyat performans açısından daha iyisini bulabileceğinizi sanmıyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Flite SHB4405BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Flite SHB4405BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Solmaz
26/05/2020
Türkiye
rahat ve kullanisli
Philips markasi hep ilk tercihlerimden olmustur. Bu urunu yaklasik 3senedir kullaniyorum. kritik bir problem yasamadim. ses seviyesi, ses kalitesi, malzeme kalitesi, pil omru, hersey gayet ideal. tek problemi mikrofonunun zayif olmasi, konusmak icin uygun olmadigi. yani telefon konusmalari icin uygun degil. ancak muzik dinlemek icin, spor yaparken bile sikinti yaratmayan bir headphone. spor yaparken elbet dunger kismi terliyor, ancak deri oldugundan bi priblem yasamazsiniz. bu sikinti tum kulak ustu kulakliklarda yasanabilir. sahsen kulak ici kulakliklari spor icin tercih etmiyorum. ne kadar dayanikli olursa olsun kosu esnasinda kulaktan cikabiliyorlar. kulaklikligin kulak kisimlari yanlara dogru donmesi sayesinde cok yer isgal etmiyor. ancak boyle guzel tasarimli bir urun icin, ambalajinda bir kilifin olmasi sart diye inaniyorum. cunku uygun bir kilif bulmak cok zor.
Avantajlar
kulaklikligin kulak kisimlari yanlara dogru donmesi sayesinde cok yer isgal etmiyor.
Dezavantajlar
mikrofonunun zayif olmasi, konusmak icin uygun olmadigi. ve, boyle guzel tasarimli bir urun icin, ambalajinda bir kilifin olmasi sart diye inaniyorum. cunku uygun bir kilif bulmak cok zor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Flite SHB4405WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Flite SHB4405WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
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