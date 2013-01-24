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    Flite

    Kablosuz Bluetooth® kulaklık

    SHB4405WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ultra hafif. Muhteşem ses. Ultra hafif. Muhteşem ses. Ultra hafif. Muhteşem ses.
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      Flite Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      SHB4405WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Philips Flite Ultrlite Kablosuz kulaklık, son derece hafif olmasına rağmen şaşırtıcı biçimde güçlüdür. Sizi yavaşlatan kablolara sahip olmayan bu kulaklık, gittiğiniz her yerde ideal yol arkadaşı olmasını sağlayan düz katlanır tasarımıyla ince ve kompakttır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Flite Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Philips Flite Ultrlite Kablosuz kulaklık, son derece hafif olmasına rağmen şaşırtıcı biçimde güçlüdür. Sizi yavaşlatan kablolara sahip olmayan bu kulaklık, gittiğiniz her yerde ideal yol arkadaşı olmasını sağlayan düz katlanır tasarımıyla ince ve kompakttır. Tüm faydaları görün

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Philips Flite Ultrlite Kablosuz kulaklık, son derece hafif olmasına rağmen şaşırtıcı biçimde güçlüdür. Sizi yavaşlatan kablolara sahip olmayan bu kulaklık, gittiğiniz her yerde ideal yol arkadaşı olmasını sağlayan düz katlanır tasarımıyla ince ve kompakttır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Flite Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Philips Flite Ultrlite Kablosuz kulaklık, son derece hafif olmasına rağmen şaşırtıcı biçimde güçlüdür. Sizi yavaşlatan kablolara sahip olmayan bu kulaklık, gittiğiniz her yerde ideal yol arkadaşı olmasını sağlayan düz katlanır tasarımıyla ince ve kompakttır. Tüm faydaları görün

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        Flite

        Flite

        Kablosuz Bluetooth® kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Ultra hafif. Muhteşem ses.

        Yer çekimine meydan okuyan kulaklık

        • 32 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak üstü
        • Yumuşak kulak yastıkları
        • Düz katlama
        Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri

        Net ses için yüksek güçlü 32 mm hoparlör sürücüleri

        Yüksek güçlü 32 mm eğimli sürücüler, net ve canlı sesin yanı sıra derin ve zengin bas üretir.

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

        Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Uzun süre konforlu kullanım için yumuşak kulak yastıkları

        Yumuşak kulak yastıkları ve eğimli sürücüler, uzun süre konforlu kullanım için idealdir.

        Ultra hafif ve süper ince tasarım

        Ultra hafif ve süper ince tasarım

        Hareket halindeyken üstün konfor için ultra hafif ve süper ince.

        Kolay taşınabilirlik için düz katlama

        Kolay taşınabilirlik için düz katlama

        Kolay taşınabilirlik için düz katlama.

        Bluetooth sürümü 4.1 ve HSP/HFP/A2DP/AVRCP Desteği

        Bluetooth sürümü 4.1 ve HSP/HFP/A2DP/AVRCP Desteği

        Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon görüşmelerinizin keyfini kablolarla uğraşmadan kristal netliğinde özgürce çıkarın.

        Şarj edilebilir pil, 9 saate kadar oynatma süresi sunar

        9 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Empedans
          24 Ohm
          Hoparlör çapı
          32 mm
          Frekans aralığı
          9 - 22 000 Hz
          Maksimum güç girişi
          40 mW
          Hassasiyet
          103  dB
          Diyafram
          PET

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          4,1
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Aramayı Tutma
          • 2 arama arasında geçiş
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet
          • Arama ve müzik arasında geçiş

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Bekleme süresi
          300* sa
          Konuşma süresi
          9* sa
          Müzik çalma süresi
          9*  saat

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          17  cm
          Genişlik
          14  cm
          Derinlik
          3  cm
          Ağırlık
          0,09  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Plastik paket
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Yükseklik
          21  cm
          Genişlik
          19,5  cm
          Derinlik
          3,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,166  kg
          Net ağırlık
          0,09  kg
          Dara ağırlığı
          0,076  kg
          EAN
          69 51613 98157 3

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          6
          Uzunluk
          22,5  cm
          Genişlik
          21  cm
          Yükseklik
          23,5  cm
          Brüt ağırlık
          1,2  kg
          Net ağırlık
          0,54  kg
          Dara ağırlığı
          0,66  kg
          GTIN
          1 69 51613 98157 0

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