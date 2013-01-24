Ultra hafif. Muhteşem ses.

Philips Flite Ultrlite Kablosuz kulaklık, son derece hafif olmasına rağmen şaşırtıcı biçimde güçlüdür. Sizi yavaşlatan kablolara sahip olmayan bu kulaklık, gittiğiniz her yerde ideal yol arkadaşı olmasını sağlayan düz katlanır tasarımıyla ince ve kompakttır. Tüm faydaları görün