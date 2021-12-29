Philips markasi hep ilk tercihlerimden olmustur. Bu urunu yaklasik 3senedir kullaniyorum. kritik bir problem yasamadim. ses seviyesi, ses kalitesi, malzeme kalitesi, pil omru, hersey gayet ideal. tek problemi mikrofonunun zayif olmasi, konusmak icin uygun olmadigi. yani telefon konusmalari icin uygun degil. ancak muzik dinlemek icin, spor yaparken bile sikinti yaratmayan bir headphone. spor yaparken elbet dunger kismi terliyor, ancak deri oldugundan bi priblem yasamazsiniz. bu sikinti tum kulak ustu kulakliklarda yasanabilir. sahsen kulak ici kulakliklari spor icin tercih etmiyorum. ne kadar dayanikli olursa olsun kosu esnasinda kulaktan cikabiliyorlar. kulaklikligin kulak kisimlari yanlara dogru donmesi sayesinde cok yer isgal etmiyor. ancak boyle guzel tasarimli bir urun icin, ambalajinda bir kilifin olmasi sart diye inaniyorum. cunku uygun bir kilif bulmak cok zor.