2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHB4305WT/00
12,2 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
6 saat oynatma süresi
Ultra konforlu
Bu muhteşem ve güçlü bas, ritmi gerçekten hissetmenizi sağlar. Güçlü 12,2 mm hoparlör sürücüleri, zarif ve kompakt tasarımıyla etkileyici bas sunar.
6 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.
Kablosuz müzik için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla kolayca eşleştirin.
3.6
5 üzerinden
8
İncelemeler
ali25
23/11/2019
Türkiye
Ses netliği gayet güzel
Ürün dışardan kaba gözüksede kulağa tam oturuyor,şarj süresi -6 saat civarında gidiyor kesintisiz dinlemede..
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4305BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4305BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
rvm8638
12/01/2018
Türkiye
mukemmel ses
cok kaliteli ses yuksek düzeyde sinifinin en iyisi bence fiyat performans açısından basslar ve tizler bozulmuyor cizirti yok.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4305BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4305BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
rvm8638
23/12/2017
Türkiye
mukemmel ses
studyo kalitesinde cok net ses kolay baglanti cok iyi ses duzeyi bildigim en iyi kablosuz dur
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4305WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4305WT Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir