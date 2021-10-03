Başlarda aorunsuz olan ürün ikinci haftadan itibaren sol kulaklıkdan çınlama sesi gelmeye başladı.ankara kentparka daha bir ayını doldurmadan servise yollamaları için ürünü teslim ettim.servisin cevabı yoğun inceleme yaptıklarını ve üründe belirtilen sesin olmadığı şeklinde gelmiş bende bugün geri servise yolladım.telefon esnasında yada müzik dinlerken geriden bi ses geliyor ve kullanım bitince pıt diye kaildiği duyuluyor.sorun devam ediyor ama servis üründe sorun yok diyor.dört cihazda denedim aynı ses sol kuaklıkdan gelmeye devam ediyor.üründne hiç memnun kalmadım severek beğenerek almama rağmen.mağdurum ürünü alalı iki ay oldu bir ayı serviste geçti.mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.