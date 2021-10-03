2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHB4205WT/00
12,2 mm sürücülü / arkası açık
Kulak içi
Canlı, modern, son derece parlak vurgulara sahip ikonik tasarım.
Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.
Kulaklığın içindeki yenilikçi bas tüpleri, hava akışını artırarak derin ve zengin bas sunar.
2.7
5 üzerinden
7
İncelemeler
Ceykıp
03/10/2021
Türkiye
Çok kullanışlı ve boynumda yok gibi
Eşine de beyazını aldım bu puanı seçmesem almazdım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4205BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4205BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Caferklc
31/08/2021
Türkiye
Ses kalitesi mükemmel
3.5 yıldır kullanıyorum ve çok memnun kaldığımdan 2.sini aldım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4205BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4205BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
CG58
07/03/2018
Türkiye
Çok Kaliteli
Kesinlikle almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Mükemmel bir ürün. Yürüyüş ve koşuda kullanışlı. Ses müthiş. Taşıması kolay hafif.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4205BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SHB4205BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır
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