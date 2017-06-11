Ultra hafif. Muhteşem ses.
Ağırlıksız özgürlüğe hoş geldiniz. Sizi sınırlandıran kablolardan kurtulun. Philips Flite Hyprlite Kablosuz boyun askılı kulaklık, kulağınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar ince ve hafiftir. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Ağırlıksız özgürlüğe hoş geldiniz. Sizi sınırlandıran kablolardan kurtulun. Philips Flite Hyprlite Kablosuz boyun askılı kulaklık, kulağınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar ince ve hafiftir. Tüm faydaları görün
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Ağırlıksız özgürlüğe hoş geldiniz. Sizi sınırlandıran kablolardan kurtulun. Philips Flite Hyprlite Kablosuz boyun askılı kulaklık, kulağınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar ince ve hafiftir. Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Ağırlıksız özgürlüğe hoş geldiniz. Sizi sınırlandıran kablolardan kurtulun. Philips Flite Hyprlite Kablosuz boyun askılı kulaklık, kulağınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar ince ve hafiftir. Tüm faydaları görün
Kablosuz Bluetooth® kulaklık
Toplam:
Canlı, modern, son derece parlak vurgulara sahip ikonik tasarım.
Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.
Kulaklığın içindeki yenilikçi bas tüpleri, hava akışını artırarak derin ve zengin bas sunar.
Yüksek güçlü 12,2 mm sürücüler, net ve canlı ses üretecek şekilde ayarlanmıştır.
Son derece ince olmasıyla kulaklarınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz Hyprlite kulaklık, müziğinizi hafifliğinin getirdiği konforla sunar.
Süper ince boyun bandı herkese uyacak şekilde tasarlanmıştır. Hafifliği sayesinde üzerinizde taşırken varlığını unutacaksınız.
Bir arama aldığınızda boyun bandı titrer. Böylece hiçbir aramayı kaçırmazsınız.
7 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.
Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon görüşmelerinizin keyfini kablolarla uğraşmadan kristal netliğinde özgürce çıkarın.
Tasarım
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Aksesuarlar
Güç
Ürün boyutları
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.