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    Kablosuz Bluetooth® kulaklık

    SHB4205WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ultra hafif. Muhteşem ses. Ultra hafif. Muhteşem ses. Ultra hafif. Muhteşem ses.
      -{discount-value}

      Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      SHB4205WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Ağırlıksız özgürlüğe hoş geldiniz. Sizi sınırlandıran kablolardan kurtulun. Philips Flite Hyprlite Kablosuz boyun askılı kulaklık, kulağınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar ince ve hafiftir. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Ağırlıksız özgürlüğe hoş geldiniz. Sizi sınırlandıran kablolardan kurtulun. Philips Flite Hyprlite Kablosuz boyun askılı kulaklık, kulağınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar ince ve hafiftir. Tüm faydaları görün

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Ağırlıksız özgürlüğe hoş geldiniz. Sizi sınırlandıran kablolardan kurtulun. Philips Flite Hyprlite Kablosuz boyun askılı kulaklık, kulağınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar ince ve hafiftir. Tüm faydaları görün

      Bu ürün henüz satışta değil

      Kablosuz Bluetooth® kulaklık

      Ultra hafif. Muhteşem ses.

      Ağırlıksız özgürlüğe hoş geldiniz. Sizi sınırlandıran kablolardan kurtulun. Philips Flite Hyprlite Kablosuz boyun askılı kulaklık, kulağınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar ince ve hafiftir. Tüm faydaları görün

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        Kablosuz Bluetooth® kulaklık

        Kablosuz Bluetooth® kulaklık

        - {discount-value}

        Toplam:

        Ultra hafif. Muhteşem ses.

        Yer çekimine meydan okuyan kulaklık

        • 12,2 mm sürücülü / arkası açık
        • Kulak içi
        Şık, metalik, parlak vurgular

        Şık, metalik, parlak vurgular

        Canlı, modern, son derece parlak vurgulara sahip ikonik tasarım.

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

        Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

        Zengin bas için bas tüpü

        Zengin bas için bas tüpü

        Kulaklığın içindeki yenilikçi bas tüpleri, hava akışını artırarak derin ve zengin bas sunar.

        Yüksek güçlü sürücüler net ses verir

        Yüksek güçlü sürücüler net ses verir

        Yüksek güçlü 12,2 mm sürücüler, net ve canlı ses üretecek şekilde ayarlanmıştır.

        Tam uyum sağlayan ergonomik kulaklık

        Tam uyum sağlayan ergonomik kulaklık

        Son derece ince olmasıyla kulaklarınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz Hyprlite kulaklık, müziğinizi hafifliğinin getirdiği konforla sunar.

        Kulaklığın sabit şekilde takılabilmesi için hafif ve ince boyun bandı stili

        Kulaklığın sabit şekilde takılabilmesi için hafif ve ince boyun bandı stili

        Süper ince boyun bandı herkese uyacak şekilde tasarlanmıştır. Hafifliği sayesinde üzerinizde taşırken varlığını unutacaksınız.

        Titreşim moduyla hiçbir aramayı kaçırmayın

        Titreşim moduyla hiçbir aramayı kaçırmayın

        Bir arama aldığınızda boyun bandı titrer. Böylece hiçbir aramayı kaçırmazsınız.

        Şarj edilebilir pil, 7 saate kadar oynatma olanağı sunar

        7 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.

        Bluetooth sürümü 4.1 ve HSP/HFP/A2DP/AVRCP Desteği

        Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon görüşmelerinizin keyfini kablolarla uğraşmadan kristal netliğinde özgürce çıkarın.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Mıknatıs tipi
          Neodimyum
          Empedans
          32 Ohm
          Hoparlör çapı
          12,2 mm
          Frekans aralığı
          9 - 21.000 Hz
          Maksimum güç girişi
          30 mW
          Hassasiyet
          105  dB
          Diyafram
          PET

        • Bağlantı

          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          4,1
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Kullanılabilirlik

          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Çağrı Yönetimi
          • Aramayı Tutma
          • 2 arama arasında geçiş
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Mikrofonun sesini kapatma
          • Çağrıyı Reddet
          • Arama ve müzik arasında geçiş

        • Aksesuarlar

          USB kablosu
          Evet

        • Güç

          Pil tipi
          Li-Polimer
          Şarj edilebilir
          Evet
          Bekleme süresi
          120* sa
          Konuşma süresi
          7* sa
          Müzik çalma süresi
          7*  saat

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          17,5  cm
          Genişlik
          13,5  cm
          Derinlik
          1,5  cm
          Ağırlık
          0,038  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Yükseklik
          17,5  cm
          Genişlik
          18,5  cm
          Derinlik
          2,5  cm
          Brüt ağırlık
          0,107  kg
          Net ağırlık
          0,038  kg
          Dara ağırlığı
          0,069  kg
          EAN
          69 51613 99155 8

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          20,5  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Yükseklik
          20,8  cm
          Brüt ağırlık
          0,418  kg
          Net ağırlık
          0,114  kg
          Dara ağırlığı
          0,304  kg
          GTIN
          1 69 51613 99155 5

        • İç Karton

          GTIN
          2 69 51613 99155 2
          Ambalaj sayısı
          3

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