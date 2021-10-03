ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.
  • Ultra hafif. Muhteşem ses.

Üretimden kaldırıldı

Kablosuz Bluetooth® kulaklık

SHB4205BK/00

2.7
| (7) İncelemeler
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Ağırlıksız özgürlüğe hoş geldiniz. Sizi sınırlandıran kablolardan kurtulun. Philips Flite Hyprlite Kablosuz boyun askılı kulaklık, kulağınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar ince ve hafiftir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Yer çekimine meydan okuyan kulaklık

Ultra hafif. Muhteşem ses.

  • 12,2 mm sürücülü / arkası açık

  • Kulak içi

Zengin bas için bas tüpü

Zengin bas için bas tüpü

Kulaklığın içindeki yenilikçi bas tüpleri, hava akışını artırarak derin ve zengin bas sunar.

Yüksek güçlü sürücüler net ses verir

Yüksek güçlü sürücüler net ses verir

Yüksek güçlü 12,2 mm sürücüler, net ve canlı ses üretecek şekilde ayarlanmıştır.

Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Eller serbest arama ve müzik için uzaktan kumanda

Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

2.7

5 üzerinden

7

İncelemeler

4
3
2

03/10/2021

Türkiye

Türkiye

Çok kullanışlı ve boynumda yok gibi

Eşine de beyazını aldım bu puanı seçmesem almazdım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4205BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4205BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

31/08/2021

Türkiye

Türkiye

Ses kalitesi mükemmel

3.5 yıldır kullanıyorum ve çok memnun kaldığımdan 2.sini aldım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4205BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4205BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

07/03/2018

Türkiye

Türkiye

Çok Kaliteli

Kesinlikle almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Mükemmel bir ürün. Yürüyüş ve koşuda kullanışlı. Ses müthiş. Taşıması kolay hafif.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4205BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SHB4205BK Kablosuz Bluetooth® kulaklık için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir