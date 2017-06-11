Ultra hafif. Muhteşem ses.
Ağırlıksız özgürlüğe hoş geldiniz. Sizi sınırlandıran kablolardan kurtulun. Philips Flite Hyprlite Kablosuz boyun askılı kulaklık, kulağınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar ince ve hafiftir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Ağırlıksız özgürlüğe hoş geldiniz. Sizi sınırlandıran kablolardan kurtulun. Philips Flite Hyprlite Kablosuz boyun askılı kulaklık, kulağınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar ince ve hafiftir. Tüm faydaları görün
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Ağırlıksız özgürlüğe hoş geldiniz. Sizi sınırlandıran kablolardan kurtulun. Philips Flite Hyprlite Kablosuz boyun askılı kulaklık, kulağınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar ince ve hafiftir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ultra hafif. Muhteşem ses.
Ağırlıksız özgürlüğe hoş geldiniz. Sizi sınırlandıran kablolardan kurtulun. Philips Flite Hyprlite Kablosuz boyun askılı kulaklık, kulağınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz kadar ince ve hafiftir. Tüm faydaları görün
Kablosuz Bluetooth® kulaklık
Toplam:
Kulaklığın içindeki yenilikçi bas tüpleri, hava akışını artırarak derin ve zengin bas sunar.
Yüksek güçlü 12,2 mm sürücüler, net ve canlı ses üretecek şekilde ayarlanmıştır.
Kullanımı kolay uzaktan kumanda, tek düğmeye basarak parçaları oynatmanızı/duraklatmanızı ve aramaları yanıtlamanızı sağlar.
Süper ince boyun bandı herkese uyacak şekilde tasarlanmıştır. Hafifliği sayesinde üzerinizde taşırken varlığını unutacaksınız.
Canlı, modern, son derece parlak vurgulara sahip ikonik tasarım.
Bir arama aldığınızda boyun bandı titrer. Böylece hiçbir aramayı kaçırmazsınız.
Son derece ince olmasıyla kulaklarınızda neredeyse hissetmeyeceğiniz Hyprlite kulaklık, müziğinizi hafifliğinin getirdiği konforla sunar.
7 saat oynatma süresiyle tüm gün kesintisiz müzik dinleyebilecek güce sahip olursunuz.
Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon görüşmelerinizin keyfini kablolarla uğraşmadan kristal netliğinde özgürce çıkarın.
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