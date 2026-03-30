2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SHB3595BK/10
8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
6 saat oynatma süresi
Kristal netliğinde kablosuz müzik dinlemek için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla eşleştirin.
Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş ve mükemmel bir uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.
Kompakt ve etkili 8,6 mm hoparlör sürücüleri, hareket halindeyken daha iyi bir dinleme deneyimi için hassas ses ve güçlü baslar sunar.
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