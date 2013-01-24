Kutudaki diğer öğeler
- 3 boy kulaklık kapağı
- USB şarj kablosu
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Kablosuz özgürlük, güçlü ses.
Kompakt SHB3595 Bluetooth kulaklıklar, 6 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz özgürlük, güçlü ses.
Kompakt SHB3595 Bluetooth kulaklıklar, 6 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün
Kablosuz özgürlük, güçlü ses.
Kompakt SHB3595 Bluetooth kulaklıklar, 6 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz özgürlük, güçlü ses.
Kompakt SHB3595 Bluetooth kulaklıklar, 6 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün
Bluetooth kulaklıklar
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kristal netliğinde kablosuz müzik dinlemek için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla eşleştirin.
Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.
Kompakt ve etkili 8,6 mm hoparlör sürücüleri, hareket halindeyken daha iyi bir dinleme deneyimi için hassas ses ve güçlü baslar sunar.
Ses tüpü oval şeklini insan kulağı üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda kazanmıştır. Her kulağa rahatça uyacak şekilde tasarlanan ergonomik şekil, eksiksiz müzik keyfi için optimum uyum ve rahatlık sunar.
Oval ses tüpü aparatları ortam gürültüsünü yalıtırken, yarı kapalı yapısı gelişmiş bas performansı sunar.
Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon çağrılarının keyfini kablolarla uğraşmadan, kristal netliğinde özgürce çıkarın. Kullanımı kolay uzaktan kumandayla parçaları değiştirin ve çağrıları yanıtlayın.
Hafif boyun bandı tasarımı sayesinde saçınız bozulmadan veya başınızda baskı hissetmeden daha uzun süre rahatça takabilirsiniz
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