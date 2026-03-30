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  • Kablosuz özgürlük, güçlü ses.
  • Kablosuz özgürlük, güçlü ses.

Üretimden kaldırıldı

3000 seriesBluetooth kulaklıklar

SHB3595BK/10

Kablosuz özgürlük, güçlü ses.
Kompakt SHB3595 Bluetooth kulaklıklar, 6 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır.
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Kablosuz özgürlük, güçlü ses.

  • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

  • 6 saat oynatma süresi

Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Kristal netliğinde kablosuz müzik dinlemek için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla eşleştirin.

Mükemmel uyum için 3 çift kulak kapağı arasından seçim yapın

Mükemmel uyum için 3 çift kulak kapağı arasından seçim yapın

Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş ve mükemmel bir uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

Etkili 8,6 mm sürücüler net ve güçlü ses sunar

Etkili 8,6 mm sürücüler net ve güçlü ses sunar

Kompakt ve etkili 8,6 mm hoparlör sürücüleri, hareket halindeyken daha iyi bir dinleme deneyimi için hassas ses ve güçlü baslar sunar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları