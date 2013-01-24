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    Bluetooth kulaklıklar

    SHB3595BK/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kablosuz özgürlük, güçlü ses. Kablosuz özgürlük, güçlü ses. Kablosuz özgürlük, güçlü ses.
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      Bluetooth kulaklıklar

      SHB3595BK/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Kablosuz özgürlük, güçlü ses.

      Kompakt SHB3595 Bluetooth kulaklıklar, 6 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Bluetooth kulaklıklar

      Kablosuz özgürlük, güçlü ses.

      Kompakt SHB3595 Bluetooth kulaklıklar, 6 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün

      Kablosuz özgürlük, güçlü ses.

      Kompakt SHB3595 Bluetooth kulaklıklar, 6 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Bluetooth kulaklıklar

      Kablosuz özgürlük, güçlü ses.

      Kompakt SHB3595 Bluetooth kulaklıklar, 6 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün

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        Bluetooth kulaklıklar

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kablosuz özgürlük, güçlü ses.

        • 8,6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        • 6 saat oynatma süresi
        Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP

        Kristal netliğinde kablosuz müzik dinlemek için kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth cihazla eşleştirin.

        Mükemmel uyum için 3 çift kulak kapağı arasından seçim yapın

        Mükemmel uyum için 3 çift kulak kapağı arasından seçim yapın

        Kulaklık kapakları kişiselleştirilmiş, mükemmel uyum için 3 boy seçeneğine (küçük, orta ve büyük) sahiptir.

        Etkili 8,6 mm sürücüler net ve güçlü ses sunar

        Etkili 8,6 mm sürücüler net ve güçlü ses sunar

        Kompakt ve etkili 8,6 mm hoparlör sürücüleri, hareket halindeyken daha iyi bir dinleme deneyimi için hassas ses ve güçlü baslar sunar.

        Gerçekten rahat uyum için ergonomik oval ses tüpü

        Gerçekten rahat uyum için ergonomik oval ses tüpü

        Ses tüpü oval şeklini insan kulağı üzerine yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda kazanmıştır. Her kulağa rahatça uyacak şekilde tasarlanan ergonomik şekil, eksiksiz müzik keyfi için optimum uyum ve rahatlık sunar.

        Oval ses tüpü aparatları ortam gürültüsünü yalıtır

        Oval ses tüpü aparatları ortam gürültüsünü yalıtır

        Oval ses tüpü aparatları ortam gürültüsünü yalıtırken, yarı kapalı yapısı gelişmiş bas performansı sunar.

        Kablosuz kontrol, müzik ve çağrılar

        Kablosuz kontrol, müzik ve çağrılar

        Bluetooth teknolojisini kullanarak akıllı cihazınızı kulaklığınızla eşleştirin; müziğin ve telefon çağrılarının keyfini kablolarla uğraşmadan, kristal netliğinde özgürce çıkarın. Kullanımı kolay uzaktan kumandayla parçaları değiştirin ve çağrıları yanıtlayın.

        Hafif Boyun Bandı Tasarımı

        Hafif boyun bandı tasarımı sayesinde saçınız bozulmadan veya başınızda baskı hissetmeden daha uzun süre rahatça takabilirsiniz

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • Eller serbest
          • HFP
          • HSP

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,3783  kg
          GTIN
          2 87 12581 75797 1
          Yükseklik
          8,5  cm
          Uzunluk
          18,5  cm
          Net ağırlık
          0,1434  kg
          Ambalaj sayısı
          6
          Dara ağırlığı
          0,2349  kg
          Genişlik
          16,8  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          1,715  kg
          GTIN
          1 87 12581 75797 4
          Yükseklik
          18,3  cm
          Uzunluk
          34,6  cm
          Net ağırlık
          0,5736  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          1,1414  kg
          Genişlik
          19,4  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,5  cm
          EAN
          87 12581 75797 7
          Brüt ağırlık
          0,0459  kg
          Yükseklik
          17,3  cm
          Net ağırlık
          0,0239  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,022  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          7  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          1,18  cm
          Yükseklik
          1.35  cm
          Ağırlık
          0,01145  kg
          Genişlik
          2  cm

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 3 boy kulaklık kapağı
        • USB şarj kablosu

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