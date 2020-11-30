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Doğru sıcaklık
Philips Avent Dijital Banyo ve Yatak Odası Termometresi, bebek odasındaki ve banyosundaki sıcaklığı izlemenin kolay bir yolunu sunuyor. Ayrıca, güvenli ve eğlenceli bir banyo oyuncağı olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğru sıcaklık
Philips Avent Dijital Banyo ve Yatak Odası Termometresi, bebek odasındaki ve banyosundaki sıcaklığı izlemenin kolay bir yolunu sunuyor. Ayrıca, güvenli ve eğlenceli bir banyo oyuncağı olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Tüm faydaları görün
Doğru sıcaklık
Philips Avent Dijital Banyo ve Yatak Odası Termometresi, bebek odasındaki ve banyosundaki sıcaklığı izlemenin kolay bir yolunu sunuyor. Ayrıca, güvenli ve eğlenceli bir banyo oyuncağı olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğru sıcaklık
Philips Avent Dijital Banyo ve Yatak Odası Termometresi, bebek odasındaki ve banyosundaki sıcaklığı izlemenin kolay bir yolunu sunuyor. Ayrıca, güvenli ve eğlenceli bir banyo oyuncağı olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Tüm faydaları görün