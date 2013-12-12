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Üretimden kaldırıldı

Philips AventBebek Banyo ve Oda Termometresi

SCH550/20

5
| (6) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Doğru sıcaklık
Philips Avent Dijital Banyo ve Yatak Odası Termometresi, bebek odasındaki ve banyosundaki sıcaklığı izlemenin kolay bir yolunu sunuyor. Ayrıca, güvenli ve eğlenceli bir banyo oyuncağı olarak tasarlanmış ve test edilmiştir.
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Bebek termometresi suda yüzer

Doğru sıcaklık

  • Mavi çiçek

Banyo veya yatak odası için doğru sıcaklık okuma

Dijital banyo ve yatak odası termometresi bebeğinizin banyosu veya odasının ideal sıcaklığını zahmetsizce belirlemenize olanak sağlar. Su sıcaklığının 36,5 °C ile 38 °C arasında olması, bebeğinize banyoda kendini en rahat hissedeceği durumu sağlar. 39°C ve üzeri bebeğiniz için çok sıcaktır ve bebeğinizin yanmasına neden olabilir! Bebeklerin uyurken kendilerini rahat hissettikleri sıcaklıklar 18°C civarındaki sıcaklıklardır.

İlgili tüm oyuncak ve güvenlik standardıyla uyumludur

İlgili tüm oyuncak ve güvenlik standardıyla uyumludur

Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.

Suda yüzer

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

6

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

12/12/2013

Türkiye

Türkiye

buyuk rahatlik

Bebeklerimizin sagligi herseyden önemli bunuda bu kadar kolaylikla yapmak az yer kaplamasi tasinirligi gorselligi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCH550/20 Bebek Banyo ve Oda Termometresi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCH550/20 Bebek Banyo ve Oda Termometresi için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

süper

bebek odasındaki ve banyosundaki sıcaklığı izlemenin en kolay yolu,artık odanın ısısı için kaygılanmıyorum

Bu değerlendirme SCH550/20 Bebek Banyo ve Oda Termometresi için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCH550/20 Bebek Banyo ve Oda Termometresi için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

bebegim üşür mü demeyin

Oda sıcaklığını sabit ısıda tumak ıcın cok pratik bir ürün bebeğim doğdugundan beri kullanıyorum oda sıcaklığını sabit 22 derecede tutuyoruz

Bu değerlendirme SCH550/20 Bebek Banyo ve Oda Termometresi için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCH550/20 Bebek Banyo ve Oda Termometresi için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 