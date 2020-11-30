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    Philips Avent

    Bebek Banyo ve Oda Termometresi

    SCH550/20
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Doğru sıcaklık Doğru sıcaklık Doğru sıcaklık
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      Philips Avent Bebek Banyo ve Oda Termometresi

      SCH550/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Doğru sıcaklık

      Philips Avent Dijital Banyo ve Yatak Odası Termometresi, bebek odasındaki ve banyosundaki sıcaklığı izlemenin kolay bir yolunu sunuyor. Ayrıca, güvenli ve eğlenceli bir banyo oyuncağı olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 149,90 TL

      Philips Avent Bebek Banyo ve Oda Termometresi

      Doğru sıcaklık

      Philips Avent Dijital Banyo ve Yatak Odası Termometresi, bebek odasındaki ve banyosundaki sıcaklığı izlemenin kolay bir yolunu sunuyor. Ayrıca, güvenli ve eğlenceli bir banyo oyuncağı olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Tüm faydaları görün

      Doğru sıcaklık

      Philips Avent Dijital Banyo ve Yatak Odası Termometresi, bebek odasındaki ve banyosundaki sıcaklığı izlemenin kolay bir yolunu sunuyor. Ayrıca, güvenli ve eğlenceli bir banyo oyuncağı olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 149,90 TL

      Philips Avent Bebek Banyo ve Oda Termometresi

      Doğru sıcaklık

      Philips Avent Dijital Banyo ve Yatak Odası Termometresi, bebek odasındaki ve banyosundaki sıcaklığı izlemenin kolay bir yolunu sunuyor. Ayrıca, güvenli ve eğlenceli bir banyo oyuncağı olarak tasarlanmış ve test edilmiştir. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Bebek Banyo ve Oda Termometresi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Doğru sıcaklık

        Bebek termometresi suda yüzer

        • Mavi çiçek
        İlgili tüm oyuncak ve güvenlik standardıyla uyumludur

        İlgili tüm oyuncak ve güvenlik standardıyla uyumludur

        Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.

        Güvenli ve eğlenceli

        Güvenli ve eğlenceli

        Her yaştaki bebeğin banyo yaparken oynayabileceği güvenli ve eğlenceli bir oyuncak sağlamak amacıyla tasarlandı.

        Banyo veya yatak odası için doğru sıcaklık okuma

        Dijital banyo ve yatak odası termometresi bebeğinizin banyosu veya odasının ideal sıcaklığını zahmetsizce belirlemenize olanak sağlar. Su sıcaklığının 36,5 °C ile 38 °C arasında olması, bebeğinize banyoda kendini en rahat hissedeceği durumu sağlar. 39°C ve üzeri bebeğiniz için çok sıcaktır ve bebeğinizin yanmasına neden olabilir! Bebeklerin uyurken kendilerini rahat hissettikleri sıcaklıklar 18°C civarındaki sıcaklıklardır.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Çalışma sıcaklığı aralığı
          10-45  °C
          Doğruluk
          +/-1  °C
          ile uyumludur
          EN 71, ASTM F963-96a Teknik

        • Güç

          Pil tipi
          LR44
          Pil sayısı
          2
          Çıkarılabilir/değiştirilebilir
          Evet

        • Aksesuarlar

          Kullanım kılavuzu
          Evet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0 - 6 ay
          • 6 - 12 ay

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