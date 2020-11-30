Banyo veya yatak odası için doğru sıcaklık okuma

Dijital banyo ve yatak odası termometresi bebeğinizin banyosu veya odasının ideal sıcaklığını zahmetsizce belirlemenize olanak sağlar. Su sıcaklığının 36,5 °C ile 38 °C arasında olması, bebeğinize banyoda kendini en rahat hissedeceği durumu sağlar. 39°C ve üzeri bebeğiniz için çok sıcaktır ve bebeğinizin yanmasına neden olabilir! Bebeklerin uyurken kendilerini rahat hissettikleri sıcaklıklar 18°C civarındaki sıcaklıklardır.