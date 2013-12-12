2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Mavi çiçek
Dijital banyo ve yatak odası termometresi bebeğinizin banyosu veya odasının ideal sıcaklığını zahmetsizce belirlemenize olanak sağlar. Su sıcaklığının 36,5 °C ile 38 °C arasında olması, bebeğinize banyoda kendini en rahat hissedeceği durumu sağlar. 39°C ve üzeri bebeğiniz için çok sıcaktır ve bebeğinizin yanmasına neden olabilir! Bebeklerin uyurken kendilerini rahat hissettikleri sıcaklıklar 18°C civarındaki sıcaklıklardır.
Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.
5.0
5 üzerinden
6
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
ayse41
12/12/2013
Türkiye
buyuk rahatlik
Bebeklerimizin sagligi herseyden önemli bunuda bu kadar kolaylikla yapmak az yer kaplamasi tasinirligi gorselligi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCH550/20 Bebek Banyo ve Oda Termometresi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCH550/20 Bebek Banyo ve Oda Termometresi için yapılmıştır
nurtenuzndrdu
09/12/2013
Türkiye
süper
bebek odasındaki ve banyosundaki sıcaklığı izlemenin en kolay yolu,artık odanın ısısı için kaygılanmıyorum
Bu değerlendirme SCH550/20 Bebek Banyo ve Oda Termometresi için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCH550/20 Bebek Banyo ve Oda Termometresi için yapılmıştır
hatice61
09/12/2013
Türkiye
bebegim üşür mü demeyin
Oda sıcaklığını sabit ısıda tumak ıcın cok pratik bir ürün bebeğim doğdugundan beri kullanıyorum oda sıcaklığını sabit 22 derecede tutuyoruz
Bu değerlendirme SCH550/20 Bebek Banyo ve Oda Termometresi için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCH550/20 Bebek Banyo ve Oda Termometresi için yapılmıştır
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.