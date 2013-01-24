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    Philips AVENT

    Bebek Banyo ve Oda Termometresi

    SCH550
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Doğru sıcaklık Doğru sıcaklık Doğru sıcaklık
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      Philips AVENT Bebek Banyo ve Oda Termometresi

      SCH550
      Genel Derecelendirme / 5

      Doğru sıcaklık

      Bu dijital termometre bebeğin oda ve banyo suyu sıcaklığını ölçer. Tasarımı sayesinde de bebeğin sudayken oynayacağı ilgi çekici bir oyuncak haline dönüşür.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips AVENT Bebek Banyo ve Oda Termometresi

      Doğru sıcaklık

      Bu dijital termometre bebeğin oda ve banyo suyu sıcaklığını ölçer. Tasarımı sayesinde de bebeğin sudayken oynayacağı ilgi çekici bir oyuncak haline dönüşür.

      Doğru sıcaklık

      Bu dijital termometre bebeğin oda ve banyo suyu sıcaklığını ölçer. Tasarımı sayesinde de bebeğin sudayken oynayacağı ilgi çekici bir oyuncak haline dönüşür.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT Bebek Banyo ve Oda Termometresi

      Doğru sıcaklık

      Bu dijital termometre bebeğin oda ve banyo suyu sıcaklığını ölçer. Tasarımı sayesinde de bebeğin sudayken oynayacağı ilgi çekici bir oyuncak haline dönüşür.

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        Bebek Banyo ve Oda Termometresi

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        Doğru sıcaklık

        Suda yüzer

        İlgili tüm oyuncak ve güvenlik standartıyla uyumludur

        İlgili tüm oyuncak ve güvenlik standartıyla uyumludur

        Oyuncak standardıyla uyumlu ürünler bu standartları karşıladıklarından ve tamamen güvenilir olduklarından emin olmak için dikkatle test edilirler.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Nem: Su geçirmez
          1,5  m
          Çalışma sıcaklığı aralığı
          10-40C (50-105F)  °C
          Doğruluk
          +/-0,5  °C
          ile uyumludur
          AB ve ABD Oyuncak yönetmeliği

        • Güç

          Çıkarılabilir/değiştirilebilir
          Evet
          Pil tipi
          CR44
          Pil sayısı
          2
          Pilin çalıştırma süresi
          22000  saat

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