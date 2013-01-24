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Doğru sıcaklık
Bu dijital termometre bebeğin oda ve banyo suyu sıcaklığını ölçer. Tasarımı sayesinde de bebeğin sudayken oynayacağı ilgi çekici bir oyuncak haline dönüşür.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğru sıcaklık
Bu dijital termometre bebeğin oda ve banyo suyu sıcaklığını ölçer. Tasarımı sayesinde de bebeğin sudayken oynayacağı ilgi çekici bir oyuncak haline dönüşür.
Doğru sıcaklık
Bu dijital termometre bebeğin oda ve banyo suyu sıcaklığını ölçer. Tasarımı sayesinde de bebeğin sudayken oynayacağı ilgi çekici bir oyuncak haline dönüşür.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Doğru sıcaklık
Bu dijital termometre bebeğin oda ve banyo suyu sıcaklığını ölçer. Tasarımı sayesinde de bebeğin sudayken oynayacağı ilgi çekici bir oyuncak haline dönüşür.
Bebek Banyo ve Oda Termometresi
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