2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Antikolik valfimiz, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır. Biberon emziğine entegre edilen valf, bebeğiniz beslenirken biberona hava girmesini sağlayarak hava boşluğu oluşmasını engeller ve havayı biberonun arkasına iter. Havayı biberonda tutarak ve bebeğinizin midesine girmesini engelleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.
Philips Avent Antikolik biberon huzursuzluğu azaltır. Philips Avent Antikolik biberonla beslenen bebekler, rakip markanın antikolik biberonuna kıyasla, geceleri %60 oranda daha az huzursuzluk yaşamaktadır.*
Emziğin şekli güvenli kavrama sağlar ve kesintisiz, konforlu besleme için çıkıntılı doku emziğin çökmesini engeller.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
AylinHande
07/09/2017
Türkiye
Oldukça kullanışlı
Her iki çocuğumda da gece gündüz kullandım. Emzikleri değişebildiği için aynı ürünü yenidoğandan 2 yaşına kadar kullanabilmek oldukça tasarruf sağlıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF560/62 Classic+ biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF560/62 Classic+ biberon için yapılmıştır