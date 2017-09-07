ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Üretimden kaldırıldı

Philips AventSCF810/00 Anti-colic baby bottle

SCF810/00

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Tüm avantajları görüntüleyin
Koliği azalttığı kanıtlanmış antikolik valf*

Koliği azalttığı kanıtlanmış antikolik valf*

Antikolik valfimiz, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır. Biberon emziğine entegre edilen valf, bebeğiniz beslenirken biberona hava girmesini sağlayarak hava boşluğu oluşmasını engeller ve havayı biberonun arkasına iter. Havayı biberonda tutarak ve bebeğinizin midesine girmesini engelleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.

Geceleri %60 daha az huzursuzluk*

Geceleri %60 daha az huzursuzluk*

Philips Avent Antikolik biberon huzursuzluğu azaltır. Philips Avent Antikolik biberonla beslenen bebekler, rakip markanın antikolik biberonuna kıyasla, geceleri %60 oranda daha az huzursuzluk yaşamaktadır.*

Kesintisiz besleme için emziğin çökmesini engelleyen çıkıntılı doku

Kesintisiz besleme için emziğin çökmesini engelleyen çıkıntılı doku

Emziğin şekli güvenli kavrama sağlar ve kesintisiz, konforlu besleme için çıkıntılı doku emziğin çökmesini engeller.

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

07/09/2017

Türkiye

Türkiye

Oldukça kullanışlı

Her iki çocuğumda da gece gündüz kullandım. Emzikleri değişebildiği için aynı ürünü yenidoğandan 2 yaşına kadar kullanabilmek oldukça tasarruf sağlıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF560/62 Classic+ biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF560/62 Classic+ biberon için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları