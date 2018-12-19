2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Bendy pipetli bardak
200 ml/7 oz
9 ay+
Tekli paket
Bağımsız içmeyi öğrenmek, bir çocuğun gelişiminde önemli bir adımdır. Çocukların memeden veya biberondan, bardakta içmeye kolayca geçmelerine yardımcı olarak kendi başlarına içme yolculuklarında onları destekliyoruz. Sağlık uzmanlarından edindiğimiz bilgilerle geliştirilen emzikli, yumuşak ve sert bardak uçlu, pipetli ve 360° bardak ağızlı farklı çözümlerimiz, çocuğunuzun gelişimine ayak uydurur ve yeni edindiği motor ve içme becerilerini uyarır. Kaliteli çözümlerimiz, rahatlık ve hijyen düşünülerek geliştirilmiştir.
Bardağın entegre tutma yerleri, ergonomik tasarımıyla minik ellerin bardağı tutmasını kolaylaştırır. Yumuşak ve esnek pipet diş etlerine zarar vermez, bardağın hafif ve küçük boyutu ise ilk pipet kullanımı için idealdir.
Pipetin sıvıya kolayca ulaşmasını sağlayan eğimli alt kısmı, doğal içme pozisyonunda içmenize olanak tanır.
4.8
5 üzerinden
25
İncelemeler
96%
bu ürünü tavsiye ediyor
Nilgun10
19/12/2018
Türkiye
Harika ...
Kızımın çok kolay ve severek su içtiği harika bir suluk... Diğer markaları düşünmeye bile gerek yok. Koku yapmıyor, damlatmıyor, sağlam, sağlıklı... Daha ne olsun . Kaç defa kızım elinden düşürdü , kırılmayı bırak çizilmedi bile. Kesinlikle tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF796/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF796/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır
umayınannesi
18/03/2018
Türkiye
Promosyonun bir parçası
annelerin kurtarıcısı
kızımın yaklaşık beş aydır kullandığı bu ürün gerçekten hem kullanım hem hijyen hem de annelere sağladığı kolaylık sayesinde gerçekten harika. Biz anneleri heyecanladıran şeylerin başında yavrularımızın tek başına yapabildikleri işleri izlemek gelir. Bu bardak sayesinde kızımın kendi başına suyunu çok rahat içtiğini üstelik herhangi bir damlatma yapmadan üstünü ıslatmadan bunu yaptığını görmek beni heyecanlandırdı. Ayrıca kapağının sıkı olması onu çantanızın herhangi bir köşesine attığınızda aman dökülür mü endişesini ortadan kaldırıyor. Daha önce Philips Avent damlatmaz bardak tercih eden bir anne olarak bu ürünle tanıştığımızdan beri hem kızımın hem de benim önceliğimiz bu bardak olmuştur. Anneleri ve çocukları düşünen Phlips Avent ailesine teşekkürler.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF796/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF796/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır
Ecederin
19/01/2018
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Harika bir ürün
Su içmeyi sevmeyen kızım bu ürün sayesinde su içmeye başladı. Tam bebeklerin kullanımına uygun akıtmayan bir pipetli bardak. Ailecek Philips e teşekkür ediyoruz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF796/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF796/02 Pipetli Bardaklar için yapılmıştır
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
Ankete katılan ABD'li 200 çocuk diş hekiminin %90'ı, pipetli bardağımızın tasarımının sağlıklı ağız gelişimi sağladığını onaylıyor. %89'u ise pipetle içmenin ağız kaslarını çalıştırarak ağzın güçlenmesini sağladığını onaylıyor (bağımsız çevrimiçi araştırma, ABD, Nisan 2016). Konuşma uzmanları, diş hekimleri, ergonomi uzmanları ve ebelerle birlikte geliştirildi.