kızımın yaklaşık beş aydır kullandığı bu ürün gerçekten hem kullanım hem hijyen hem de annelere sağladığı kolaylık sayesinde gerçekten harika. Biz anneleri heyecanladıran şeylerin başında yavrularımızın tek başına yapabildikleri işleri izlemek gelir. Bu bardak sayesinde kızımın kendi başına suyunu çok rahat içtiğini üstelik herhangi bir damlatma yapmadan üstünü ıslatmadan bunu yaptığını görmek beni heyecanlandırdı. Ayrıca kapağının sıkı olması onu çantanızın herhangi bir köşesine attığınızda aman dökülür mü endişesini ortadan kaldırıyor. Daha önce Philips Avent damlatmaz bardak tercih eden bir anne olarak bu ürünle tanıştığımızdan beri hem kızımın hem de benim önceliğimiz bu bardak olmuştur. Anneleri ve çocukları düşünen Phlips Avent ailesine teşekkürler.