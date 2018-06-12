merhabalar. bu gün oğlum için damlatmaz bardak aldım. ancak kurulumunu yapmam nerdeyse 15-20 dakikamı aldım. yine de emin olamayıp internetten bir bakıyım dedim yanlış takmış olabilirmiyimki parçaları diyerek. ufak bir önerim olucak bu güne kadar bir avent kullanıcısı olarak. tüm parçaları numaralandırarak (küçük kağıt etiketlerle yıkamadan önce çıkarılabilecek şekilde) hazırlasanız ve kullanma talimatında o numaralar doğrultusunda gerek şematik gerekse yazılı olarak yönlendirseniz kullanıcı açısından daha pratik olur diye düşünüyorum. kolaylıklar diliyorum. ve son olarak hayatımı kurtaran oğlumu sakinleştiren mucize emzikleriniz için size sonsuz teşekkür ediyorum.