Ürünü aldığımdan beri poşetle çantamda taşıdım bütün çanta su içerisinde kalıyor ayrıca çocuk içmek istediğinde dönen kapak kısmından çocuğun üzerine su dökülüyor ilk defa internet üzerinden bir ürün için yorum yazma ihtiyacı hissettim malzeme olarak kaliteli olabilir ama onun kadar kullanışta çok önemli ucundaki içme kısmı fena değil ama kullandığım en kötü avent ürünü markaya hiç yakışmıyor !!