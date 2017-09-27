2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF755/05
İçerken damlatmaz
340 ml/12 oz
18 ay+
Artık etrafa dökmek yok! Patent bekleyen yeni valf, suyun yalnızca çocuğunuz içerken dışarı gelmesini sağlar.
Valfi kaldırdığınızda damlatmaz bardak serbest akış sağlayan bardağa dönüşür.
Açılı bardak ucu, çocukların ilk yudumlarını başlarını arkaya doğru çok fazla eğmeden kolayca almalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
2.0
5 üzerinden
21
İncelemeler
PCicek
27/09/2017
Türkiye
Rahat
Ürünün emzik kısmı çok kullanışlı ve rahat. Akımiyor. Ancak tutma kolları çok yer kaplıyor. Çocuk kendisi tuttuğunda iyi ana çantada taşırken çok yer kaplıyor. Tak çıkar olabilir o ko
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF755/05 Spout Cup için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF755/05 Spout Cup için yapılmıştır
Hanzade
15/08/2017
Türkiye
damlatmaması büyük rahatlık
Geceleri yatağına dökülecek mi, çantama akacak mı, halı lekelenecek mi gibi kaygılarımı yok eden bir ürün
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF755/07 Spout Cup için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF755/07 Spout Cup için yapılmıştır
DuyguMirAta
27/07/2018
Türkiye
Yedek parça bulamadım
Merhaba bende oğluma bu ürünün mavisinden aldım fakat üst kapağı ve içindeki damlatmayı önleyen silikon aparatı kayıp , yedek parça olsa süper olacak tabi aynı üründen tekrar almak istemiyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF755/07 Spout Cup için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF755/07 Spout Cup için yapılmıştır