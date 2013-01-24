Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım

Daha hızlı akış sağlayan Avent SCF754/00 damlatmaz bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Bardakta kaldırılarak açılan kapak ve kemere veya bebek arabasına takılmasını sağlayan akıllı yan klips bulunur. Tüm faydaları görün