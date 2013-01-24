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    Philips Avent

    Damlatmaz Bardak

    SCF754/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım
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      Philips Avent Damlatmaz Bardak

      SCF754/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım

      Daha hızlı akış sağlayan Avent SCF754/00 damlatmaz bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Bardakta kaldırılarak açılan kapak ve kemere veya bebek arabasına takılmasını sağlayan akıllı yan klips bulunur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 45,90 TL
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      Philips Avent Damlatmaz Bardak

      Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım

      Daha hızlı akış sağlayan Avent SCF754/00 damlatmaz bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Bardakta kaldırılarak açılan kapak ve kemere veya bebek arabasına takılmasını sağlayan akıllı yan klips bulunur. Tüm faydaları görün

      Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım

      Daha hızlı akış sağlayan Avent SCF754/00 damlatmaz bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Bardakta kaldırılarak açılan kapak ve kemere veya bebek arabasına takılmasını sağlayan akıllı yan klips bulunur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 45,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Damlatmaz Bardak

      Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım

      Daha hızlı akış sağlayan Avent SCF754/00 damlatmaz bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Bardakta kaldırılarak açılan kapak ve kemere veya bebek arabasına takılmasını sağlayan akıllı yan klips bulunur. Tüm faydaları görün

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        Damlatmaz Bardak

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        Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım

        Hızlı akışlı, akıtmaz bardak

        • 340ml
        • 18 ay+ Hızlı Akışlı Emzik
        Bu bardak BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir

        Bu bardak BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir

        Bu Philips Avent bardak, BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Çin
          Evet

        • Paket içeriği

          Hızlı akış bardak ucu
          1  adet
          Bardak (340 ml/12 oz)
          1  adet
          Kemer klipsi
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          12-18 ay+

        • Ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          76 (D) X 100 (G) X 216 (Y)  mm
          Ek parçalar hariç net ürün boyutları
          76 (D) X 100 (G) X 170 (Y)  mm
          A-box içinde F-box sayısı
          6  adet
          Ürün ağırlığı
          0,117  kg

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