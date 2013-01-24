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Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım
Daha hızlı akış sağlayan Avent SCF754/00 damlatmaz bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Bardakta kaldırılarak açılan kapak ve kemere veya bebek arabasına takılmasını sağlayan akıllı yan klips bulunur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım
Daha hızlı akış sağlayan Avent SCF754/00 damlatmaz bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Bardakta kaldırılarak açılan kapak ve kemere veya bebek arabasına takılmasını sağlayan akıllı yan klips bulunur. Tüm faydaları görün
Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım
Daha hızlı akış sağlayan Avent SCF754/00 damlatmaz bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Bardakta kaldırılarak açılan kapak ve kemere veya bebek arabasına takılmasını sağlayan akıllı yan klips bulunur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım
Daha hızlı akış sağlayan Avent SCF754/00 damlatmaz bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Bardakta kaldırılarak açılan kapak ve kemere veya bebek arabasına takılmasını sağlayan akıllı yan klips bulunur. Tüm faydaları görün
Damlatmaz Bardak
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