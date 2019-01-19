2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF753/07
İçerken damlatmaz
260 ml/9 oz
12 ay+
Sert Uç
Artık etrafa dökmek yok! Patent bekleyen yeni valf, suyun yalnızca çocuğunuz içerken dışarı gelmesini sağlar.
Valfi kaldırdığınızda damlatmaz bardak serbest akış sağlayan bardağa dönüşür.
Açılı bardak ucu, çocukların ilk yudumlarını başlarını arkaya doğru çok fazla eğmeden kolayca almalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
2.1
5 üzerinden
7
İncelemeler
Abcde
19/01/2019
Türkiye
Urun güzel ama
Urun guzel ama Kizim biberonu ters çevirip sallayınca su damlıyor. Ben o zaman da sallamaz sanmistim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF753/07 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF753/07 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır
Azra
22/09/2017
Türkiye
Ürünün eksileri ve artıları var
Eksileri azıcık yana devrilse su akıtıyo.bu özelliği nedeniyle çantaya rahat koyamıyoruz. artısı ise ürün güzel tasarım tutuş şekli kolay.
Bu değerlendirme SCF753/05 Spout Cup için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF753/05 Spout Cup için yapılmıştır
BelginSefi
19/08/2017
Türkiye
Kapak olmamis
Ben 6+olanini aldim ama kapağı oturmuyo kapatamiyorum düzgün zatende kayboldu kapanamadigi için ondan önce penguen almıştım oda kenarindan akitiyordu
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF753/05 Spout Cup için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF753/05 Spout Cup için yapılmıştır
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.