Merhaba, SCF753/05 ürünümüz ile ilgili yapmış olduğunuz geri bildirim için teşekkür ederiz. Konuyla ilgili olarak yardımcı olmak isteriz. Sterilizasyon işleminden önce bardağınızı iyice temizlediğinizden emin olun. Philips Avent damlatmaz bardağı kaynar suyla temizleme işlemi için aşağıdaki adımları uygulamanızı rica ederiz. 1. Bardağı parçalarına ayırın. 2. Çok miktarda suyu kaynatın. 3. Tüm parçaları 5 dakika kaynar suda bekletin. 4. Parçaların birbirine veya tencerenin kenarlarına değmediğinden emin olun. Bu, bozulma ve hasarı önlemektedir. Philips Avent ürünleriniz ile ilgili 0850 222 7 445 numaralı tüketici danışma merkezimiz ve 0549 772 76 68 numaralı WhatsApp hattımız ile her konuda size destek olmaktan mutluluk duyarız. Bize sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. www.facebook.com/Philips.AVENT.Turkiye https://twitter.com/PhilipsAventTR www.instagram.com/philipsaventtr