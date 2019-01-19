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  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz

Üretimden kaldırıldı

Philips AventDamlatmaz Bardak

SCF753/05

2.1
| (7) İncelemeler
İçerken damlatmaz
Yeni Philips Avent BPA içermeyen damlatmaz bardağın, patent aşamasında olan ve akıtmamayı garanti eden bir valfi vardır. Yumuşak kaymaz saplar küçük ellerin kolay kavramasını sağlar ve sert bardak ucu ısırmaya dayanıklıdır. Çocuğunuz için kolaylık, sizin için rahatlık.
Tüm avantajları görüntüleyin

Biberondan bardağa kolay geçiş

İçerken damlatmaz

  • İçerken damlatmaz

  • 260 ml/9 oz

  • 12 ay+

  • Sert Uç

Sızıntı yapmaz! Anneler tarafından onaylandı

Artık etrafa dökmek yok! Patent bekleyen yeni valf, suyun yalnızca çocuğunuz içerken dışarı gelmesini sağlar.

Serbest akış sağlayan bardağa kolay dönüştürme

Valfi kaldırdığınızda damlatmaz bardak serbest akış sağlayan bardağa dönüşür.

Açılı bardak ucu başın daha az eğilmesini sağlar

Açılı bardak ucu başın daha az eğilmesini sağlar

Açılı bardak ucu, çocukların ilk yudumlarını başlarını arkaya doğru çok fazla eğmeden kolayca almalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.1

5 üzerinden

7

İncelemeler

5
4
2

19/01/2019

Türkiye

Türkiye

Urun güzel ama

Urun guzel ama Kizim biberonu ters çevirip sallayınca su damlıyor. Ben o zaman da sallamaz sanmistim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF753/07 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF753/07 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır

22/09/2017

Türkiye

Türkiye

Ürünün eksileri ve artıları var

Eksileri azıcık yana devrilse su akıtıyo.bu özelliği nedeniyle çantaya rahat koyamıyoruz. artısı ise ürün güzel tasarım tutuş şekli kolay.

Bu değerlendirme SCF753/05 Spout Cup için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF753/05 Spout Cup için yapılmıştır

19/08/2017

Türkiye

Türkiye

Kapak olmamis

Ben 6+olanini aldim ama kapağı oturmuyo kapatamiyorum düzgün zatende kayboldu kapanamadigi için ondan önce penguen almıştım oda kenarindan akitiyordu

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF753/05 Spout Cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF753/05 Spout Cup için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları