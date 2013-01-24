İçerken damlatmaz

Yeni Philips Avent BPA içermeyen damlatmaz bardağın, patent aşamasında olan ve akıtmamayı garanti eden bir valfi vardır. Yumuşak kaymaz saplar küçük ellerin kolay kavramasını sağlar ve sert bardak ucu ısırmaya dayanıklıdır. Çocuğunuz için kolaylık, sizin için rahatlık. Tüm faydaları görün