Aldıktan bir sure sonra kenarlarından sızdırma, daha sonra da çekince şu gelmemeye başladı. Servisten bunun kaynatarak dezenfekte edildiği için olduğunu söylediler. Sadece yıkamak gerekliymis. Ancak bebek ürünleri için bu yontem yeterli degil bence. En azından ilk kullanımdan önce kaynatiyoruz ki bu ürünün kullanma klavuzunda da yaziyor. Sonuç olarak tavsiye etmiyorum. Avent şaşırttı.