Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım

BPA içermeyen Philips Avent SCF752/00 damlatmaz bardak, evde veya dışarıda kullanılırken kesinlikle akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Valf sistemine sahip bardak uçları biberonlara da takılabilir; böylece biberonların akıtmaması sağlanır. Tüm faydaları görün