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Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım
BPA içermeyen Philips Avent SCF752/00 damlatmaz bardak, evde veya dışarıda kullanılırken kesinlikle akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Valf sistemine sahip bardak uçları biberonlara da takılabilir; böylece biberonların akıtmaması sağlanır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım
BPA içermeyen Philips Avent SCF752/00 damlatmaz bardak, evde veya dışarıda kullanılırken kesinlikle akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Valf sistemine sahip bardak uçları biberonlara da takılabilir; böylece biberonların akıtmaması sağlanır. Tüm faydaları görün
Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım
BPA içermeyen Philips Avent SCF752/00 damlatmaz bardak, evde veya dışarıda kullanılırken kesinlikle akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Valf sistemine sahip bardak uçları biberonlara da takılabilir; böylece biberonların akıtmaması sağlanır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Akıtmaz bardak ucu ile hijyenik kullanım
BPA içermeyen Philips Avent SCF752/00 damlatmaz bardak, evde veya dışarıda kullanılırken kesinlikle akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Valf sistemine sahip bardak uçları biberonlara da takılabilir; böylece biberonların akıtmaması sağlanır. Tüm faydaları görün
Damlatmaz Bardak
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