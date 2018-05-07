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  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz
  • İçerken damlatmaz

Üretimden kaldırıldı

Philips AventDamlatmaz Bardak

SCF751/07

2.1
| (23) İncelemeler
İçerken damlatmaz
Yeni Philips Avent BPA içermeyen damlatmaz bardak, patent aşamasında olan ve akıtmamayı garanti eden bir valf içerir. Yumuşak bardak ucu ve kulplar, çocuğunuzun içeceğini kolayca içmesini sağlar. Çocuğunuz için kolaylık, sizin için rahatlık.
Tüm avantajları görüntüleyin

Biberondan bardağa kolay geçiş

İçerken damlatmaz

  • İçerken damlatmaz

  • 200 ml/7 oz

  • 6 ay+

Sızıntı yapmaz! Anneler tarafından onaylandı

Artık etrafa dökmek yok! Patent bekleyen yeni valf, suyun yalnızca çocuğunuz içerken dışarı gelmesini sağlar.

Açılı bardak ucu başın daha az eğilmesini sağlar

Açılı bardak ucu başın daha az eğilmesini sağlar

Açılı bardak ucu, çocukların ilk yudumlarını başlarını arkaya doğru çok fazla eğmeden kolayca almalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Küçük eller için yumuşak dokunuşlu eğitici kulplar

Küçük eller için yumuşak dokunuşlu eğitici kulplar

Eğitici kulplar, bebeğinizin kendi başına bardağı tutmasına ve içmesine yardımcı olur. Bu kulplar, küçük ellerin kolayca tutabileceği bir şekle sahip olmanın yanı sıra, bebeğinizin elinden kaymaması için kauçuk ile kaplanmıştır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.1

5 üzerinden

23

İncelemeler

07/05/2018

Türkiye

Türkiye

Başarılı Bir ürün

Ürün phips ürünlerinin birbirine uyumlu olaması ve özellikle damlatmaması nedeniyle güzel bir ürün çocuğumuz bu ürünü beğendi yanlız olumsuz olarak belirtebileceğim bir nokta farklı kullanıcılardanda aldığım geri dönüş olarak ürünün içerisinde bulunan diyafram benzeri kısım temizliktan sonra doğru takılmazsa su gelmiyor bu noktalar net fiksleme noktası gibi bir nokta var biz net olarak bulamadık burayı işaret eden noktalar olursa daha faydalı olurdu

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF751/07 Spout Cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF751/07 Spout Cup için yapılmıştır

20/09/2017

Türkiye

Türkiye

Philips ürünlerinden saşmam

Harika bir marka her konuda çok memnunum şimdi de elektrik süpürgesi almayi dusunuyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF751/05 Spout Cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF751/05 Spout Cup için yapılmıştır

24/08/2017

Türkiye

Türkiye

Kullanışlı bir biberon

Kızım kolaylıkla kendi kendine birşeyler içebiliyor bu biberonla. Hatta bazen en severek oynadığı oyuncağı olabiliyor. Tabi ki damatlamaz özelliği olması da burada çok işe yarıyor :)))

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF751/07 Spout Cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF751/07 Spout Cup için yapılmıştır

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