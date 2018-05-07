Ürün phips ürünlerinin birbirine uyumlu olaması ve özellikle damlatmaması nedeniyle güzel bir ürün çocuğumuz bu ürünü beğendi yanlız olumsuz olarak belirtebileceğim bir nokta farklı kullanıcılardanda aldığım geri dönüş olarak ürünün içerisinde bulunan diyafram benzeri kısım temizliktan sonra doğru takılmazsa su gelmiyor bu noktalar net fiksleme noktası gibi bir nokta var biz net olarak bulamadık burayı işaret eden noktalar olursa daha faydalı olurdu