2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF751/07
İçerken damlatmaz
200 ml/7 oz
6 ay+
Artık etrafa dökmek yok! Patent bekleyen yeni valf, suyun yalnızca çocuğunuz içerken dışarı gelmesini sağlar.
Açılı bardak ucu, çocukların ilk yudumlarını başlarını arkaya doğru çok fazla eğmeden kolayca almalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Eğitici kulplar, bebeğinizin kendi başına bardağı tutmasına ve içmesine yardımcı olur. Bu kulplar, küçük ellerin kolayca tutabileceği bir şekle sahip olmanın yanı sıra, bebeğinizin elinden kaymaması için kauçuk ile kaplanmıştır.
2.1
5 üzerinden
23
İncelemeler
5934
07/05/2018
Türkiye
Başarılı Bir ürün
Ürün phips ürünlerinin birbirine uyumlu olaması ve özellikle damlatmaması nedeniyle güzel bir ürün çocuğumuz bu ürünü beğendi yanlız olumsuz olarak belirtebileceğim bir nokta farklı kullanıcılardanda aldığım geri dönüş olarak ürünün içerisinde bulunan diyafram benzeri kısım temizliktan sonra doğru takılmazsa su gelmiyor bu noktalar net fiksleme noktası gibi bir nokta var biz net olarak bulamadık burayı işaret eden noktalar olursa daha faydalı olurdu
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF751/07 Spout Cup için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF751/07 Spout Cup için yapılmıştır
Yasinmete
20/09/2017
Türkiye
Philips ürünlerinden saşmam
Harika bir marka her konuda çok memnunum şimdi de elektrik süpürgesi almayi dusunuyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF751/05 Spout Cup için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF751/05 Spout Cup için yapılmıştır
ÖzgeZeynep
24/08/2017
Türkiye
Kullanışlı bir biberon
Kızım kolaylıkla kendi kendine birşeyler içebiliyor bu biberonla. Hatta bazen en severek oynadığı oyuncağı olabiliyor. Tabi ki damatlamaz özelliği olması da burada çok işe yarıyor :)))
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF751/07 Spout Cup için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF751/07 Spout Cup için yapılmıştır