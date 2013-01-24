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    Philips Avent

    Damlatmaz Bardak

    SCF751/05
    Avent
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • İçerken damlatmaz İçerken damlatmaz İçerken damlatmaz
      -{discount-value}

      Philips Avent Damlatmaz Bardak

      SCF751/05
      Bu ürün için destek alın

      İçerken damlatmaz

      Yeni Philips AVENT BPA içermeyen damlatmaz bardak, patent aşamasında olan ve akıtmamayı garanti eden bir valf içerir. Yumuşak bardak ucu ve kulplar, çocuğunuzun içeceğini kolayca içmesini sağlar. Çocuğunuz için kolaylık, sizin için rahatlık. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 64,90 TL
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      Philips Avent Damlatmaz Bardak

      İçerken damlatmaz

      Yeni Philips AVENT BPA içermeyen damlatmaz bardak, patent aşamasında olan ve akıtmamayı garanti eden bir valf içerir. Yumuşak bardak ucu ve kulplar, çocuğunuzun içeceğini kolayca içmesini sağlar. Çocuğunuz için kolaylık, sizin için rahatlık. Tüm faydaları görün

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        Damlatmaz Bardak

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        İçerken damlatmaz

        Biberondan bardağa kolay geçiş

        • İçerken damlatmaz
        • 200 ml/7 oz
        • 6 ay+
        Açılı bardak ucu başın daha az eğilmesini sağlar

        Açılı bardak ucu başın daha az eğilmesini sağlar

        Açılı bardak ucu, çocukların ilk yudumlarını başlarını arkaya doğru çok fazla eğmeden kolayca almalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

        Bu bardak BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir

        Bu bardak BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir

        Bu Philips Avent bardak, BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.

        Philips Avent biberonlar ve bardaklarla uyumludur

        Philips Avent biberonlar ve bardaklarla uyumludur

        Cam biberonlar ve Alıştırma/My First Big Kid bardakları hariç tüm Philips Avent biberonlar ve bardaklar uyumludur. Böylece bebeğinizin özel gelişim ihtiyaçlarına uygun olan ideal bardağı oluşturmak için ürünleri birbiriyle eşleştirebilirsiniz.

        Küçük eller için yumuşak dokunuşlu eğitici kulplar

        Küçük eller için yumuşak dokunuşlu eğitici kulplar

        Eğitici kulplar, bebeğinizin kendi başına bardağı tutmasına ve içmesine yardımcı olur. Bu kulplar, küçük ellerin kolayca tutabileceği bir şekle sahip olmanın yanı sıra, bebeğinizin elinden kaymaması için kauçuk ile kaplanmıştır.

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Hijyenik kapak bardağın hareket halindeyken temiz kalmasını sağlar

        Koruyucu hijyen kapağı, evde veya dışarıda bardak ucunu her zaman temiz tutar.

        Sızıntı yapmaz! Anneler tarafından onaylandı

        Artık etrafa dökmek yok! Patent bekleyen yeni valf, suyun yalnızca çocuğunuz içerken dışarı gelmesini sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Yumuşak bardak ucu
          1  adet
          Bardak (200 ml)
          1  adet
          Gövde
          1  adet
          Valf
          1  adet
          Kolay kapanır hijyenik kapak
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          6 ay +

        • Menşei

          Endonezya
          Evet

        • Malzeme

          Damlatmaz bardak
          • Polipropilen
          • TPE

        • Ağırlık ve boyutlar

          F-box boyutları
          178 x 125 x 90  mm
          A-box içinde F-box sayısı
          6  adet
          Ürün ağırlığı
          0,1  kg

        • Aksesuarlar

          Yedek parça
          Yedek bardak ucu SCF252

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        • Valf
          -{discount-value}

          Valf

          CP9884/01

          Philips Online Mağaza fiyatı

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