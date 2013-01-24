İçerken damlatmaz

Yeni Philips AVENT BPA içermeyen damlatmaz bardak, patent aşamasında olan ve akıtmamayı garanti eden bir valf içerir. Yumuşak bardak ucu ve kulplar, çocuğunuzun içeceğini kolayca içmesini sağlar. Çocuğunuz için kolaylık, sizin için rahatlık. Tüm faydaları görün