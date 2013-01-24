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    Philips Avent

    Damlatmaz Bardak

    SCF750/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Biberondan bardağa kolay geçiş Biberondan bardağa kolay geçiş Biberondan bardağa kolay geçiş
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      Philips Avent Damlatmaz Bardak

      SCF750/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Biberondan bardağa kolay geçiş

      BPA içermeyen Philips Avent damlatmaz bardak SCF750/00, ister evde ister dışarıda kullanın, kesinlikle akıtma yapmaz ve kolay içim sunar. Valf sistemine sahip bardak uçları biberonlara da takılabilir. Böylece biberonların akıtmaması sağlanır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 39,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Damlatmaz Bardak

      Biberondan bardağa kolay geçiş

      BPA içermeyen Philips Avent damlatmaz bardak SCF750/00, ister evde ister dışarıda kullanın, kesinlikle akıtma yapmaz ve kolay içim sunar. Valf sistemine sahip bardak uçları biberonlara da takılabilir. Böylece biberonların akıtmaması sağlanır. Tüm faydaları görün

      Biberondan bardağa kolay geçiş

      BPA içermeyen Philips Avent damlatmaz bardak SCF750/00, ister evde ister dışarıda kullanın, kesinlikle akıtma yapmaz ve kolay içim sunar. Valf sistemine sahip bardak uçları biberonlara da takılabilir. Böylece biberonların akıtmaması sağlanır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 39,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Damlatmaz Bardak

      Biberondan bardağa kolay geçiş

      BPA içermeyen Philips Avent damlatmaz bardak SCF750/00, ister evde ister dışarıda kullanın, kesinlikle akıtma yapmaz ve kolay içim sunar. Valf sistemine sahip bardak uçları biberonlara da takılabilir. Böylece biberonların akıtmaması sağlanır. Tüm faydaları görün

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        Damlatmaz Bardak

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        Biberondan bardağa kolay geçiş

        Akıtmadan, kolay içim sağlayan bardak ucu

        • 200 ml
        • 6 ay+ Yumuşak Bardak Ucu
        Patentli valf ile akıtmayan yumuşak bardak ucu

        Patentli valf ile akıtmayan yumuşak bardak ucu

        Philips Avent damlatmaz bardağın patentli valfi, ters tutulsa veya yana devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler

        Bu bardak BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir

        Bu bardak BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir

        Bu Philips Avent bardak, BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.

        Kolay ilk içişler için yumuşak ve esnek bardak ucu

        Kolay ilk içişler için yumuşak ve esnek bardak ucu

        Ölçekli bardak

        Ölçekli bardak

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Çin
          Evet

        • Paket içeriği

          Yumuşak bardak ucu
          1  adet
          Bardak (200 ml)
          1  adet
          Gövde
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          6-12 ay+

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,118  kg
          Ek parçalar hariç net ürün boyutları
          76 (D) X 112 (G) X 130 (Y)  mm
          A-box içinde F-box sayısı
          6  adet
          F-box boyutları
          76 (D) X 112 (G) X 168 (Y)  mm

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