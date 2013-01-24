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Biberondan bardağa kolay geçiş
BPA içermeyen Philips Avent damlatmaz bardak SCF750/00, ister evde ister dışarıda kullanın, kesinlikle akıtma yapmaz ve kolay içim sunar. Valf sistemine sahip bardak uçları biberonlara da takılabilir. Böylece biberonların akıtmaması sağlanır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Biberondan bardağa kolay geçiş
BPA içermeyen Philips Avent damlatmaz bardak SCF750/00, ister evde ister dışarıda kullanın, kesinlikle akıtma yapmaz ve kolay içim sunar. Valf sistemine sahip bardak uçları biberonlara da takılabilir. Böylece biberonların akıtmaması sağlanır. Tüm faydaları görün
Biberondan bardağa kolay geçiş
BPA içermeyen Philips Avent damlatmaz bardak SCF750/00, ister evde ister dışarıda kullanın, kesinlikle akıtma yapmaz ve kolay içim sunar. Valf sistemine sahip bardak uçları biberonlara da takılabilir. Böylece biberonların akıtmaması sağlanır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Biberondan bardağa kolay geçiş
BPA içermeyen Philips Avent damlatmaz bardak SCF750/00, ister evde ister dışarıda kullanın, kesinlikle akıtma yapmaz ve kolay içim sunar. Valf sistemine sahip bardak uçları biberonlara da takılabilir. Böylece biberonların akıtmaması sağlanır. Tüm faydaları görün
Damlatmaz Bardak
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips Avent damlatmaz bardağın patentli valfi, ters tutulsa veya yana devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler
Bu Philips Avent bardak, BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.
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