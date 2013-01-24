Biberondan bardağa kolay geçiş

BPA içermeyen Philips Avent damlatmaz bardak SCF750/00, ister evde ister dışarıda kullanın, kesinlikle akıtma yapmaz ve kolay içim sunar. Valf sistemine sahip bardak uçları biberonlara da takılabilir. Böylece biberonların akıtmaması sağlanır. Tüm faydaları görün