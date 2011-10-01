Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
Philips Avent Yoğun Akış emziği, kahvaltılık gevrek veya çorba gibi yoğun kıvamlı yiyecekler için idealdir. Emzik, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan yenilikçi yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
Philips Avent Yoğun Akış emziği, kahvaltılık gevrek veya çorba gibi yoğun kıvamlı yiyecekler için idealdir. Emzik, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan yenilikçi yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Natural emzik
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu biberon emziği, BPA içermeyen bir malzeme olan silikondan üretilmiştir (2011/8/EU sayılı AB direktifine uygundur)
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Natural emzikleri sadece Natural biberonlarla kullanmanızı tavsiye ederiz.
Philips Avent bebeğinizin büyüme sürecine uyum sağlayacak şekilde dört farklı akış hızı sunar. Yaş göstergelerinin, bebeklerin farklı hızlarda büyümesi nedeniyle yaklaşık değerler sunduğunu unutmayın. Philips Avent, 1 delikli (0 Ay+) yenidoğan akışlı emzik, 2 delikli (1 Ay+) yavaş akışlı emzik, 3 delikli (3 Ay+) orta akışlı emzik ve 4 delikli (6 Ay+) hızlı akışlı emzik sunar. Tüm emzikler ikili paketler halinde bulunur.
Bu yoğun akışlı biberon emziğiyle bebeğinizi; gelişen beslenme ihtiyaçlarına uygun, daha yoğun akışlı yiyeceklerle besleyebilirsiniz. Bu biberon emziğini, asAR (koyulaştırılmış) süt, pirinçle karıştırılmış süt, mama ile karıştırılmış süt, püre ve çorba gibi daha yoğun akışlı yiyecekler için kullanmanızı öneririz.
Gelişim aşamaları
Malzeme
Emzik
Paket içeriği
Tasarım
Fonksiyonlar