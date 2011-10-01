Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu

Philips Avent Yoğun Akış emziği, kahvaltılık gevrek veya çorba gibi yoğun kıvamlı yiyecekler için idealdir. Emzik, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan yenilikçi yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar. Tüm faydaları görün