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  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu

Üretimden kaldırıldı

Philips AventNatural emzik

SCF656/27

3.9
| (9) İncelemeler
Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
Philips Avent Yoğun Akış emziği, kahvaltılık gevrek veya çorba gibi yoğun kıvamlı yiyecekler için idealdir. Emzik, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan yenilikçi yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu

  • 2 adet

  • Yoğun akışlı

  • 6 ay+

BPA içermeyen biberon emziği

BPA içermeyen biberon emziği

Bu biberon emziği, BPA içermeyen bir malzeme olan silikondan üretilmiştir (2011/8/EU sayılı AB direktifine uygundur)

Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.

Philips Avent Natural biberonla uyumludur

Natural emzikleri sadece Natural biberonlarla kullanmanızı tavsiye ederiz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.9

5 üzerinden

9

İncelemeler

4
2

07/09/2017

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Kızım 15 aylık hala kullanıyorum çok memnunum kesinlikle tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF656/27 Natural emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF656/27 Natural emzik için yapılmıştır

17/02/2017

Türkiye

Türkiye

philips naturel biberon emzik

oglum dogdugundan beri kullaniyorum cok memnunum 6+ ayi buay aldim biraz icerken fazla geliyor akitti umarim yutmaya alisicak genel olarak 1 / 3 kullandim memnunum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF656/27 Natural emzik için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF656/27 Natural emzik için yapılmıştır

11/01/2017

Türkiye

Türkiye

cok guzel

Ben bu urunu 6 aydir oglumda kullaniyorum cok memnunum gaz yapmaz ozelligi ve anne memesine benzer biberon emzigi sayasinde cok rahat bi alti ay gecirdik almak isteyenlere tavsiye ediyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF654/27 Natural nipple için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF654/27 Natural nipple için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA