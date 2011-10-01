Akış hızını çocuğunuza göre ayarlayın

Akış ayarlı emziği sayesinde akış hızını sıvının kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Bu sayede biberon emziği bebeğinizin beslenme ritmine mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Bu biberon emziğini AR (koyulaştırılmış) süt, pirinçle karıştırılmış süt, mamayla karıştırılmış süt ve çorba gibi daha koyu sıvılar için kullanmanızı öneririz. Bebeğiniz daha kıvamlı besinlerle beslenmeye hazır olduğunda, Philips Avent Yoğun Akışlı biberon emziğini kullanmanızı öneririz.