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Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
Philips AVENT Natural değişken akışlı emzikle, akış hızını ayarlamak için sadece biberonu döndürmeniz yeterli. Emzik, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan yenilikçi yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar. Tüm faydaları görün
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Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
Philips AVENT Natural değişken akışlı emzikle, akış hızını ayarlamak için sadece biberonu döndürmeniz yeterli. Emzik, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan yenilikçi yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar. Tüm faydaları görün
Natural emzik
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
Bu biberon emziği, BPA içermeyen bir malzeme olan silikondan üretilmiştir (2011/8/EU sayılı AB direktifine uygundur)
Philips Avent bebeğinizin büyüme sürecine uyum sağlayacak şekilde dört farklı akış hızı sunar. Yaş göstergelerinin, bebeklerin farklı hızlarda büyümesi nedeniyle yaklaşık değerler sunduğunu unutmayın. Philips Avent, 1 delikli (0 Ay+) yenidoğan akışlı emzik, 2 delikli (1 Ay+) yavaş akışlı emzik, 3 delikli (3 Ay+) orta akışlı emzik ve 4 delikli (6 Ay+) hızlı akışlı emzik sunar. Tüm emzikler ikili paketler halinde bulunur.
Natural emzikleri sadece Natural biberonlarla kullanmanızı tavsiye ederiz.
Akış ayarlı emziği sayesinde akış hızını sıvının kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Bu sayede biberon emziği bebeğinizin beslenme ritmine mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Bu biberon emziğini AR (koyulaştırılmış) süt, pirinçle karıştırılmış süt, mamayla karıştırılmış süt ve çorba gibi daha koyu sıvılar için kullanmanızı öneririz. Bebeğiniz daha kıvamlı besinlerle beslenmeye hazır olduğunda, Philips Avent Yoğun Akışlı biberon emziğini kullanmanızı öneririz.
Malzeme
Paket içeriği
Tasarım
Emzik
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar