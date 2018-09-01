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  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu

Üretimden kaldırıldı

Philips AventNatural emzik

SCF655/27

4
| (1) Değerlendirme
Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
Philips Avent Natural değişken akışlı emzikle, akış hızını ayarlamak için sadece biberonu döndürmeniz yeterli. Emzik, anne göğsüne benzer yapısıyla doğal kavrama sağlayan yenilikçi yaprakçık tasarımı sunar. Bu tasarım emzirme ve biberonla beslemenin kolayca bir arada uygulanmasını sağlar.
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Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu

  • 2 adet

  • Akış ayarlı

  • 3 ay+

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.

Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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4.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
3
2
1

01/09/2018

Türkiye

Türkiye

Avent biberon emziği

Doktor önerisi ile ikizlerime avent aldık. Ben çok memnunum hep iyi ki almışız diyorum sadece +3 akış ayarlı emziği üçüncü kullanımdan sonra yırtıldı tabi bunu direk firmayı suçlayamam çocuklarım diş çıksrtıyorlar dişlemişlerdir falar bu kadar çabuk yırtılması kafa karıştırıcı oldu. Diğer emziği aldık +3 orta akışı ondada çekerken terin suyun içinde kalıyorlar az geliyor güçü çok sarfediyorlar. Şaşırdım kldım hangisini kullanacağımı.

Bu değerlendirme SCF655/27 Natural emzik için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF655/27 Natural emzik için yapılmıştır

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  1. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA