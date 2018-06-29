2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF652/27
2 adet
Yavaş akış
1 ay+
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
3.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
fukfuk
29/06/2018
Türkiye
TEŞEKKÜRLER
gerçekten bebeklerim çok rahat kullanabileceği bir biberon ucu. kullanımda 3 ay diyor fakat biz 3 aydan uzun süre kullandık ona rağmen deformasyon olmadı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF652/27 Natural emzik için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF652/27 Natural emzik için yapılmıştır
Madensuyu
21/12/2018
Türkiye
1+ biberon başlığı
Kızım 2 aylık, daha önce 0+ emzik başlığı kullanırken akışından çok memnundum, 1+ emzik başlığı 2 delikliymiş, sürekli ağızdan taşma yapıyor. Hiç memnun kalmadım
Bu değerlendirme SCF652/27 Natural emzik için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF652/27 Natural emzik için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA