Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu

Yeni emziğimiz biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir. Emziğin yenilikçi taç yaprağı tasarımı, göğsü andıran doğal kavrama imkanı sunarak bebeğinizin emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmesini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün