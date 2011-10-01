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    Philips Avent

    Natural emzik

    SCF651/27
    Avent
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    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
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      Philips Avent Natural emzik

      SCF651/27
      Bu ürün için destek alın

      Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu

      Yeni emziğimiz biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir. Emziğin yenilikçi taç yaprağı tasarımı, göğsü andıran doğal kavrama imkanı sunarak bebeğinizin emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmesini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 45,90 TL
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      Philips Avent Natural emzik

      Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu

      Yeni emziğimiz biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir. Emziğin yenilikçi taç yaprağı tasarımı, göğsü andıran doğal kavrama imkanı sunarak bebeğinizin emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmesini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

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        Natural emzik

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        Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu

        Taç yaprağı tasarımlı Avent emzik

        • 2 adet
        • Yenidoğan akışı
        • 0 ay+
        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

        Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

        Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

        Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.

        Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

        Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

        Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.

        BPA içermeyen biberon emziği

        BPA içermeyen biberon emziği

        Bu biberon emziği, BPA içermeyen bir malzeme olan silikondan üretilmiştir (2011/8/EU sayılı AB direktifine uygundur)

        En rahat beslenme için farklı akış hızları

        Philips Avent bebeğinizin büyüme sürecine uyum sağlayacak şekilde dört farklı akış hızı sunar. Yaş göstergelerinin, bebeklerin farklı hızlarda büyümesi nedeniyle yaklaşık değerler sunduğunu unutmayın. Philips Avent, 1 delikli (0 Ay+) yenidoğan akışlı emzik, 2 delikli (1 Ay+) yavaş akışlı emzik, 3 delikli (3 Ay+) orta akışlı emzik ve 4 delikli (6 Ay+) hızlı akışlı emzik sunar. Tüm emzikler ikili paketler halinde bulunur.

        Philips Avent Natural biberonla uyumludur

        Natural emzikleri sadece Natural biberonlarla kullanmanızı tavsiye ederiz.

        Teknik Özellikler

        • Malzeme

          Emzik
          • Silikon
          • BPA içermez*

        • Paket içeriği

          Yumuşak, Yenidoğan Akışlı Emzik
          2  adet

        • Tasarım

          Emzik tasarımı
          • Göğüs şeklinde emzik
          • Eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklar
          • Ekstra geniş

        • Emzik

          Akış hızı
          Yenidoğan akışı
          Delikler
          1 delik
          Ay
          0 ay+

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-6 ay

        • Fonksiyonlar

          Kavrama
          • Meme ile biberon kolayca birleştirilebilir
          • Doğal emme etkisi
          Emzik
          • Eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklar
          • Ekstra yumuşak ve esnek biberon emziği
          Antikolik valf
          Gelişmiş antikolik sistem

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            • EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
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