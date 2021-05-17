Özge Hanım merhaba, SCF651/27 modelimiz ile ilgili değerlendirmeniz için teşekkür ederiz. Konuyla ilgili olarak biberon emziklerimiz 2019 yılında tasarım ve doku olarak değişmiştir. Uç yapısı aynı olup güvenle kullanım sağlayabilirsiniz. Philips Avent ürünleri ile ilgili bizimle 0850 222 7 445 numaralı tüketici danışma merkezimiz ve 0 549 833 36 76 numaralı WhatsApp hattımızdan ya da aşağıdaki sosyal medya kanallarımızdan iletişime geçebilirsiniz. Her konuda size destek olmaktan mutluluk duyarız. www.facebook.com/Philips.AVENT.Turkiye https://twitter.com/PhilipsAventTR www.instagram.com/philipsaventtr