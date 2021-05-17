2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF651/27
2 adet
Yenidoğan akışı
0 ay+
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
3.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
Egzomac
17/05/2021
Türkiye
Farklılıkları var
2013 üretimi olan biberon emziği ile 2019 üretimi olan biberon emziği ile arasında doku ve yumuşaklık farkı vardır . Bilmeden malesef ki aldık neyse ki oğlum şimdilik içti
Avantajlar
Eskimesi daha zor
Dezavantajlar
Malesef sert
Bu değerlendirme SCF651/27 Natural emzik için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF651/27 Natural emzik için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA