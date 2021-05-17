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  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
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  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
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  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
  • Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu

Üretimden kaldırıldı

Philips AventNatural emzik

SCF651/27

3
| (1) Değerlendirme
Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu
Yeni emziğimiz biberonla beslemeyi sizin ve bebeğiniz için daha doğal hale getirir. Emziğin yenilikçi taç yaprağı tasarımı, göğsü andıran doğal kavrama imkanı sunarak bebeğinizin emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmesini kolaylaştırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Taç yaprağı tasarımlı Avent emzik

Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu

  • 2 adet

  • Yenidoğan akışı

  • 0 ay+

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.

Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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3.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

5
4
2
1

17/05/2021

Türkiye

Türkiye

Farklılıkları var

2013 üretimi olan biberon emziği ile 2019 üretimi olan biberon emziği ile arasında doku ve yumuşaklık farkı vardır . Bilmeden malesef ki aldık neyse ki oğlum şimdilik içti

Avantajlar

Eskimesi daha zor

Dezavantajlar

Malesef sert

Bu değerlendirme SCF651/27 Natural emzik için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF651/27 Natural emzik için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA