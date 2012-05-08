2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
260ml
Yavaş Akış Emziği
Göğüs ile benzer görünüme sahip doğal şekli, emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmeye yardımcı olur.
Philips AVENT Biberonlarda, bebeğin doğal beslenme eylemi ile birlikte çalışan bir Airflex Valf bulunmaktadır.
Klinik bir deney, Philips AVENT Biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin klasik biberonla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir. (www.philips.com/AVENT).
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
cosicos
08/05/2012
Türkiye
kolik sancılar için özel
bu ürün sayesinde minik oğlumuzda kolik gaz sancılarını hiç yaşamadık tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF663/27 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF663/27 Classic PES baby bottle için yapılmıştır