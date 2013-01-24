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Sağlıklı, aktif besleme için
Philips AVENT Airflex biberonlarında, sağlıklı, aktif beslemeyi kolaylaştıran ve bebeğin doğal beslenme ritmi ile çalışan AVENT Airflex emzik bulunmaktadır. Airflex emzik, bebeğin meme ve biberon arasında geçişini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sağlıklı, aktif besleme için
Philips AVENT Airflex biberonlarında, sağlıklı, aktif beslemeyi kolaylaştıran ve bebeğin doğal beslenme ritmi ile çalışan AVENT Airflex emzik bulunmaktadır. Airflex emzik, bebeğin meme ve biberon arasında geçişini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Sağlıklı, aktif besleme için
Philips AVENT Airflex biberonlarında, sağlıklı, aktif beslemeyi kolaylaştıran ve bebeğin doğal beslenme ritmi ile çalışan AVENT Airflex emzik bulunmaktadır. Airflex emzik, bebeğin meme ve biberon arasında geçişini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sağlıklı, aktif besleme için
Philips AVENT Airflex biberonlarında, sağlıklı, aktif beslemeyi kolaylaştıran ve bebeğin doğal beslenme ritmi ile çalışan AVENT Airflex emzik bulunmaktadır. Airflex emzik, bebeğin meme ve biberon arasında geçişini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Biberon
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Göğüs ile benzer görünüme sahip doğal şekli, emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmeye yardımcı olur.
Philips AVENT Biberonlarda, bebeğin doğal beslenme eylemi ile birlikte çalışan bir Airflex Valf bulunmaktadır.
Klinik bir deney, Philips AVENT Biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerin klasik biberonla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik sorunu yaşadığını göstermiştir. (www.philips.com/AVENT).
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Biberon
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