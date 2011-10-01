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    Philips Avent

    Antikolik biberon emziği

    SCF636/27
    Avent
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    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır* Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır* Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
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      Philips Avent Antikolik biberon emziği

      SCF636/27
      Bu ürün için destek alın

      Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

      Antikolik biberon emziğimiz kesintisiz besleme için tasarlanmıştır. Bu ürün sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Çıkıntılı doku sayesinde emzik çökmez ve besleme sırasında yaşanan kesinti ve huzursuzluklar azalır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 42,90 TL
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      Philips Avent Antikolik biberon emziği

      Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

      Antikolik biberon emziğimiz kesintisiz besleme için tasarlanmıştır. Bu ürün sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Çıkıntılı doku sayesinde emzik çökmez ve besleme sırasında yaşanan kesinti ve huzursuzluklar azalır. Tüm faydaları görün

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        Antikolik biberon emziği

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

        • 2 adet
        • Yoğun akışlı
        • 6 ay+
        Koliği azalttığı kanıtlanmış antikolik valf*

        Koliği azalttığı kanıtlanmış antikolik valf*

        Antikolik valfimiz, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır. Biberon emziğine entegre edilen valf, bebeğiniz beslenirken biberona hava girmesini sağlayarak hava boşluğu oluşmasını engeller ve havayı biberonun arkasına iter. Havayı biberonda tutarak ve bebeğinizin midesine girmesini engelleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.

        Geceleri %60 daha az huzursuzluk*

        Geceleri %60 daha az huzursuzluk*

        Philips Avent Antikolik biberon huzursuzluğu azaltır. Philips Avent Antikolik biberonla beslenen bebekler, rakip markanın antikolik biberonuna kıyasla, geceleri %60 oranda daha az huzursuzluk yaşamaktadır.*

        Kesintisiz besleme için emziğin çökmesini engelleyen çıkıntılı doku

        Kesintisiz besleme için emziğin çökmesini engelleyen çıkıntılı doku

        Emziğin şekli güvenli kavrama sağlar ve kesintisiz, konforlu besleme için çıkıntılı doku emziğin çökmesini engeller.

        Farklı emzik akış hızları bulunur

        Farklı emzik akış hızları bulunur

        Philips Avent Antikolik biberon serisi, bebeğinizin büyümesine ayak uyduracak farklı biberon emziği akış hızları sunar. Yaş göstergelerinin, bebeklerin farklı hızlarda büyümesi nedeniyle yaklaşık değerler sunduğunu unutmayın. Tüm emzikler ikili paketlerde sunulur: Yenidoğan, Yavaş, Orta, Hızlı, Değişken ve Yoğun Akışlı.

        Bu biberon emziği BPA içermez

        Bu biberon emziği BPA içermez

        Philips Avent Antikolik biberon emziği, BPA içermeyen malzemeden (silikon) üretilmiştir.

        Emzirmeden bardağa eksiksiz ürün serisi

        Emzirmeden bardağa eksiksiz ürün serisi

        Göğüs pompalarımızı, biberonlarımızı ve bardaklarımızı birbiriyle eşleştirerek ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak ürünü oluşturun!

        Teknik Özellikler

        • Malzeme

          Emzik
          • Silikon
          • BPA içermez

        • Paket içeriği

          Emzik
          2 adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-6 ay

        • Fonksiyonlar

          Antikolik valf
          bebeğinizin hava yutmasını azaltmak için tasarlanmıştır
          Emzik
          Kolay kavrama, biberon emziğinin çökmesini engelleyen çıkıntılı doku, kanıtlanmış antikolik sistem
          Kullanım kolaylığı
          • temizlenmesi ve birleştirilmesi kolaydır
          • sızdırmaz tasarım

        • Emzik

          Akış hızı
          Yoğun akışlı

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            Yorumlar

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            • Philips Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerde, diğer rakip biberonlarla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik ve geceleri daha az huzursuzluk görülmüştür.
            • Emziğin çökmesini ve bu nedenle bebeğinizin hava yutarak beslenme sırasında yaşanan kesintileri önleyen kanıtlanmış emzik tasarımı.
            • Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.
            • EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
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