Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

Antikolik biberon emziğimiz kesintisiz besleme için tasarlanmıştır. Bu ürün sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Çıkıntılı doku sayesinde emzik çökmez ve besleme sırasında yaşanan kesinti ve huzursuzluklar azalır. Tüm faydaları görün