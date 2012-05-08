2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF632/27
2 adet
Yavaş akış biberon emziği
1 ay+
Antikolik valfimiz, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır. Biberon emziğine entegre edilen valf, bebeğiniz beslenirken biberona hava girmesini sağlayarak hava boşluğu oluşmasını engeller ve havayı biberonun arkasına iter. Havayı biberonda tutarak ve bebeğinizin midesine girmesini engelleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.
Philips Avent Antikolik biberon huzursuzluğu azaltır. Philips Avent Antikolik biberonla beslenen bebekler, rakip markanın antikolik biberonuna kıyasla, geceleri %60 oranda daha az huzursuzluk yaşamaktadır.*
Emziğin şekli güvenli kavrama sağlar ve kesintisiz, konforlu besleme için çıkıntılı doku emziğin çökmesini engeller.
3.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
beykoz
08/05/2012
Türkiye
tavsiye ederim
bebeğim doğduğu andan itibaren bu emzikleri kullandım ve herkese de bunları tavsiye ettim.
Bu değerlendirme SCF632/27 Antikolik biberon emziği için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF632/27 Antikolik biberon emziği için yapılmıştır
fatmanur83
31/12/2012
Türkiye
biberon emziği sert
aventin hem biberonunu hemde alıştırma bardağını aldım ikili set olarak.Emzik kısmı çok sert bebeğim tutup çekemiyor bile 3 aylık.Emzik daha yumuşak olmalıydı.Aynı zamanda emzik boyu çok uzun bebeğin ağzına girmiyor.daha ufak olabilrdi.
Bu değerlendirme SCF632/27 Antikolik biberon emziği için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF632/27 Antikolik biberon emziği için yapılmıştır
Philips Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerde, diğer rakip biberonlarla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik ve geceleri daha az huzursuzluk görülmüştür.
Emziğin çökmesini ve bu nedenle bebeğinizin hava yutarak beslenme sırasında yaşanan kesintileri önleyen kanıtlanmış emzik tasarımı.
Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA