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  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın

Üretimden kaldırıldı

Philips AventBiberondan Bardağa Eğitim Seti

SCF625/02

5
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
Bu Classic+ eğitim kiti bebeğinizin bardağa kolaylıkla geçmesine yardımcı olur. Tutması kolay saplar sayesinde bebeğiniz alışık olduğu biberon emziğinden içerken bardağı tek başına tutabilir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın

  • Classic+

  • 4 ay+

Bu bardak BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir

Bu bardak BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir

Bu Philips Avent bardak, BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

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Tutması kolay, çıkarılabilir kulplar

Tutması kolay, çıkarılabilir kulplar

Bebeğinizin kendi başına içmeyi öğrenmesine yardım etmek için tutması kolay kulpları biberona takın

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

18/06/2018

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

2010 yılında araştırarak almıştım ve asla başka ürün kullanmaya gerek duymadım. 2015 de ikinci çocuguma da aynısından aldim. Ağız kısmının geniş olması temizlenmesini kolaylaştırıyor. Her parçasına kadar fiyatını hakeden bir ürün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF625/02 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF625/02 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır

12/11/2016

Türkiye

Türkiye

kesinlikle alın

sızdırmaz, damlatmaz, çocuğunuz çekmeden asla sıvı gelmez, koku ve mantar yapmaz. kızımın ağız yapısına da zarar vermediğini söyledi dr. ürünün yedek parça sıkıntısı yok. daha ne isteyeyim ki.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup için yapılmıştır

20/05/2012

Türkiye

Türkiye

Philips bardak biberon seti

kesinlikle tavsiye ederim, çok kullanışlı, oğlum çok sevdi hiç elinden bırakmıyor. damlatmıyor, içerken hiç zorlanmıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup için yapılmıştır

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