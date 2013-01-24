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Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
Bu Classic+ eğitim kiti bebeğinizin bardağa kolaylıkla geçmesine yardımcı olur. Tutması kolay saplar sayesinde bebeğiniz alışık olduğu biberon emziğinden içerken bardağı tek başına tutabilir. Tüm faydaları görün
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Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
Bu Classic+ eğitim kiti bebeğinizin bardağa kolaylıkla geçmesine yardımcı olur. Tutması kolay saplar sayesinde bebeğiniz alışık olduğu biberon emziğinden içerken bardağı tek başına tutabilir. Tüm faydaları görün
Biberondan Bardağa Eğitim Seti
Philips Online Mağaza fiyatı
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Bu Philips Avent bardak, BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.
Cam biberonlar ve Alıştırma/My First Big Kid bardakları hariç tüm Philips Avent biberonlar ve bardaklar uyumludur. Böylece bebeğinizin özel gelişim ihtiyaçlarına uygun olan ideal bardağı oluşturmak için ürünleri birbiriyle eşleştirebilirsiniz.
Bebeğinizin kendi başına içmeyi öğrenmesine yardım etmek için tutması kolay kulpları biberona takın
Paket içeriği
Gelişim aşamaları
Menşei
Malzeme
Ağırlık ve boyutlar