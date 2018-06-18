2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
125 ml / 4 oz
Hassas diş etleri için tasarlanmıştır
Bebeğinizin kendi kendine içmeyi öğrenmesine yardımcı olmak için bebeğinizin kullandığı emzikli biberona kulpları takın.
Bardak uçları ve kulplar, tüm Philips Avent Biberonlar ve Bardaklarla kullanılabilir
5.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Deniz37
18/06/2018
Türkiye
Mükemmel
2010 yılında araştırarak almıştım ve asla başka ürün kullanmaya gerek duymadım. 2015 de ikinci çocuguma da aynısından aldim. Ağız kısmının geniş olması temizlenmesini kolaylaştırıyor. Her parçasına kadar fiyatını hakeden bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF625/02 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF625/02 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır
enesnisa
12/11/2016
Türkiye
kesinlikle alın
sızdırmaz, damlatmaz, çocuğunuz çekmeden asla sıvı gelmez, koku ve mantar yapmaz. kızımın ağız yapısına da zarar vermediğini söyledi dr. ürünün yedek parça sıkıntısı yok. daha ne isteyeyim ki.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup için yapılmıştır
şahin01
20/05/2012
Türkiye
Philips bardak biberon seti
kesinlikle tavsiye ederim, çok kullanışlı, oğlum çok sevdi hiç elinden bırakmıyor. damlatmıyor, içerken hiç zorlanmıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup için yapılmıştır