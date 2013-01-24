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Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları
Philips Avent biberondan bardağa geçiş seti, bebeğinizin kendi başına içmesini öğrenmesi için yumuşak emziğe ve tutması kolay kulplara sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları
Philips Avent biberondan bardağa geçiş seti, bebeğinizin kendi başına içmesini öğrenmesi için yumuşak emziğe ve tutması kolay kulplara sahiptir. Tüm faydaları görün
Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları
Philips Avent biberondan bardağa geçiş seti, bebeğinizin kendi başına içmesini öğrenmesi için yumuşak emziğe ve tutması kolay kulplara sahiptir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları
Philips Avent biberondan bardağa geçiş seti, bebeğinizin kendi başına içmesini öğrenmesi için yumuşak emziğe ve tutması kolay kulplara sahiptir. Tüm faydaları görün
Eğitici biberon seti
Philips Online Mağaza fiyatı
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Hassas diş etleri için tasarlanmıştır
Bu ürün BPA içermez
Bebeğinizin kendi kendine içmeyi öğrenmesine yardımcı olmak için bebeğinizin kullandığı emzikli biberona kulpları takın.
Bardak uçları ve kulplar, tüm Philips Avent Biberonlar ve Bardaklarla kullanılabilir
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Paket içeriği
Gelişim aşamaları
Ürün Boyutları ve ağırlığı