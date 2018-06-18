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  • Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları
  • Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları

Üretimden kaldırıldı

Philips AventEğitici biberon seti

SCF625/01

5
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları
Philips Avent biberondan bardağa geçiş seti, bebeğinizin kendi başına içmesini öğrenmesi için yumuşak emziğe ve tutması kolay kulplara sahiptir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Yumuşak uçlu bardak

Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları

  • 125 ml / 4 oz

Yumuşak bardak ucu

Yumuşak bardak ucu

Hassas diş etleri için tasarlanmıştır

Eğitim kulpları dahil

Bebeğinizin kendi kendine içmeyi öğrenmesine yardımcı olmak için bebeğinizin kullandığı emzikli biberona kulpları takın.

Değiştirilebilir

Bardak uçları ve kulplar, tüm Philips Avent Biberonlar ve Bardaklarla kullanılabilir

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

18/06/2018

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

2010 yılında araştırarak almıştım ve asla başka ürün kullanmaya gerek duymadım. 2015 de ikinci çocuguma da aynısından aldim. Ağız kısmının geniş olması temizlenmesini kolaylaştırıyor. Her parçasına kadar fiyatını hakeden bir ürün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF625/02 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF625/02 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır

12/11/2016

Türkiye

Türkiye

kesinlikle alın

sızdırmaz, damlatmaz, çocuğunuz çekmeden asla sıvı gelmez, koku ve mantar yapmaz. kızımın ağız yapısına da zarar vermediğini söyledi dr. ürünün yedek parça sıkıntısı yok. daha ne isteyeyim ki.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup için yapılmıştır

20/05/2012

Türkiye

Türkiye

Philips bardak biberon seti

kesinlikle tavsiye ederim, çok kullanışlı, oğlum çok sevdi hiç elinden bırakmıyor. damlatmıyor, içerken hiç zorlanmıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF625/01 Baby Bottle to first trainer cup için yapılmıştır

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