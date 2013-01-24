Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın
Anasayfa
$

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Philips Avent

    Eğitici biberon seti

    SCF625/01
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları
      -{discount-value}

      Philips Avent Eğitici biberon seti

      SCF625/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları

      Philips Avent biberondan bardağa geçiş seti, bebeğinizin kendi başına içmesini öğrenmesi için yumuşak emziğe ve tutması kolay kulplara sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 39,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Eğitici biberon seti

      Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları

      Philips Avent biberondan bardağa geçiş seti, bebeğinizin kendi başına içmesini öğrenmesi için yumuşak emziğe ve tutması kolay kulplara sahiptir. Tüm faydaları görün

      Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları

      Philips Avent biberondan bardağa geçiş seti, bebeğinizin kendi başına içmesini öğrenmesi için yumuşak emziğe ve tutması kolay kulplara sahiptir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 39,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Eğitici biberon seti

      Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları

      Philips Avent biberondan bardağa geçiş seti, bebeğinizin kendi başına içmesini öğrenmesi için yumuşak emziğe ve tutması kolay kulplara sahiptir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör egitici-bardaklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Eğitici biberon seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bardak kullanmak konusunda bebeğin ilk adımları

        Yumuşak uçlu bardak

        • 125 ml / 4 oz
        Yumuşak bardak ucu

        Yumuşak bardak ucu

        Hassas diş etleri için tasarlanmıştır

        BPA İçermeyen Ürün

        BPA İçermeyen Ürün

        Bu ürün BPA içermez

        Eğitim kulpları dahil

        Bebeğinizin kendi kendine içmeyi öğrenmesine yardımcı olmak için bebeğinizin kullandığı emzikli biberona kulpları takın.

        Değiştirilebilir

        Bardak uçları ve kulplar, tüm Philips Avent Biberonlar ve Bardaklarla kullanılabilir

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Eğitici biberon seti
          1  adet
          Eğitim kulpları
          1  adet
          Yumuşak bardak ucu
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          4 ay+

        • Ürün Boyutları ve ağırlığı

          Derinlik
          60  mm
          Yükseklik
          130  mm
          Uzunluk
          110  mm
          Ağırlık
          89  g

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi