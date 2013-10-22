2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF612/10
Saklama
Etiketlenmesi kolay kaplar, tarih ve içeriği takip etmenizi sağlar
Anne sütü saklama kapları tüm Philips Avent göğüs pompaları ve emzikleriyle uyumludur.
Philips Avent kaplar, derin dondurucuda veya buzdolabında saklanabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
4.4
5 üzerinden
5
İncelemeler
ceydadeniz
22/10/2013
Türkiye
MUCİZE KAPLAR
sadece süt saklamıyorum,yoğurt mayalıyorum bebişimin sebze çorbalarını,muhallebilerini içine koyuyorum bu sayede bebeğimin ne kadar yediğini üzerindeki rakamlardan anlayabiliyorum, gezmeklerimizde emziklerimizi bile içine koyuyorum tam bir siteril ortam sağlıyor. kısacası ben bu kapları çok seviyorum ve herkeze tavsiye ediyorum...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers için yapılmıştır
annekalbi34
16/05/2012
Türkiye
Bu kaplar olmasa ne yapardım?
Hamileyken meyve çerez taşıdığım bu kaplarla, bebeğime rahatça süt stokladım, bebeğim büyüyüp katılara geçince de püresini, yoğurdunu. Şimdi de onun çerezlerini taşıyorum. Bundan daha uzun ömürlü bir anne-bebek ürünü yoktur sanıyorum. Vidalı olması sayesinde boşken dolapta, doluyken buzlukta çok az yer kaplıyor. Artan ufak tefek yemeği de, parça parça sağılan sütü de stoklamak için harika bir çözüm. Başına adaptör takarak Avent pompadan içine direkt sağım yapılabiliyor. Yine adaptöre takılan emzikle hemen biberona dönüşebiliyor. Böylece sütün en yağlı ve değerli kısmı kaba sıvanıp kalmıyor, direkt bebeğe gidiyor. Bu yüzden ben hiç süt poşeti kullanmadım. Kapağını sağlam kapattığınız sürece bebek çantasında dileğiniz yere koyabilirsiniz. Üstüne ne gelirse gelsin, ne kadar devrilirse devrilsin sızdırmaz, akıtmaz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers için yapılmıştır
beykoz
08/05/2012
Türkiye
harika
kalitesi,güvenilirliği her zaman tartışılmaz bir ürün.İyi ki bu ürünleri almışım ve bebeğimi bununla beslemişim..çok teşekkürler
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers için yapılmıştır