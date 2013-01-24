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    Philips Avent

    Avent Anne Sütü Kapları

    SCF612/10
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Kolay saklama için Philips AVENT saklama sistemi Kolay saklama için Philips AVENT saklama sistemi Kolay saklama için Philips AVENT saklama sistemi
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      Philips Avent Avent Anne Sütü Kapları

      SCF612/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolay saklama için Philips AVENT saklama sistemi

      Philips AVENT saklama sistemi bebeğinizin büyümesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanın. Tüm Philips AVENT göğüs pompaları ve emzikleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 76,90 TL
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      Philips Avent Avent Anne Sütü Kapları

      Kolay saklama için Philips AVENT saklama sistemi

      Philips AVENT saklama sistemi bebeğinizin büyümesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanın. Tüm Philips AVENT göğüs pompaları ve emzikleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün

      Kolay saklama için Philips AVENT saklama sistemi

      Philips AVENT saklama sistemi bebeğinizin büyümesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanın. Tüm Philips AVENT göğüs pompaları ve emzikleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 76,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Avent Anne Sütü Kapları

      Kolay saklama için Philips AVENT saklama sistemi

      Philips AVENT saklama sistemi bebeğinizin büyümesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanın. Tüm Philips AVENT göğüs pompaları ve emzikleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün

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        Avent Anne Sütü Kapları

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Kolay saklama için Philips AVENT saklama sistemi

        Süt saklama kabı

        • Saklama
        Düzenlemesi kolay

        Düzenlemesi kolay

        Etiketlenmesi kolay kaplar, tarih ve içeriği takip etmenizi sağlar

        Damlatmaz, çevirmeli sistem

        Damlatmaz, çevirmeli sistem

        Güvenli saklama ve taşıma için

        Hareket halindeyken mükemmel

        Hareket halindeyken mükemmel

        Saklama ve taşıma için ideal

        Tüm Philips Avent göğüs pompalarına ve emziklerine uygundur

        Anne sütü saklama kapları tüm Philips Avent göğüs pompaları ve emzikleriyle uyumludur.

        Buzdolabında/derin dondurucuda kullanım için

        Philips Avent kaplar, derin dondurucuda veya buzdolabında saklanabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
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        • Paket içeriği

          Süt saklama kabı kapağı
          10  adet
          Süt saklama kabı adaptörü
          2  adet
          Önceden sterilize edilmiş VIA Kap (180 ml)
          10  adet

        • Malzeme

          BPA içermez*
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        • Kompakt tasarım

          Dışarı çıkmak için ideal
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          Yolculuk için ideal
          Evet
          İstiflenebilir
          Evet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • 0 - 6 ay
          • 6 - 12 ay

        • Fonksiyonlar

          Akıtmaz
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          Çevirmeli kapak
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