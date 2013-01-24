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Kolay saklama için Philips AVENT saklama sistemi
Philips AVENT saklama sistemi bebeğinizin büyümesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanın. Tüm Philips AVENT göğüs pompaları ve emzikleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay saklama için Philips AVENT saklama sistemi
Philips AVENT saklama sistemi bebeğinizin büyümesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanın. Tüm Philips AVENT göğüs pompaları ve emzikleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Kolay saklama için Philips AVENT saklama sistemi
Philips AVENT saklama sistemi bebeğinizin büyümesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanın. Tüm Philips AVENT göğüs pompaları ve emzikleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay saklama için Philips AVENT saklama sistemi
Philips AVENT saklama sistemi bebeğinizin büyümesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanın. Tüm Philips AVENT göğüs pompaları ve emzikleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün
Avent Anne Sütü Kapları
Philips Online Mağaza fiyatı
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Etiketlenmesi kolay kaplar, tarih ve içeriği takip etmenizi sağlar
Güvenli saklama ve taşıma için
Saklama ve taşıma için ideal
Anne sütü saklama kapları tüm Philips Avent göğüs pompaları ve emzikleriyle uyumludur.
Philips Avent kaplar, derin dondurucuda veya buzdolabında saklanabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
Menşei
Paket içeriği
Malzeme
Kompakt tasarım
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar