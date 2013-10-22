Hamileyken meyve çerez taşıdığım bu kaplarla, bebeğime rahatça süt stokladım, bebeğim büyüyüp katılara geçince de püresini, yoğurdunu. Şimdi de onun çerezlerini taşıyorum. Bundan daha uzun ömürlü bir anne-bebek ürünü yoktur sanıyorum. Vidalı olması sayesinde boşken dolapta, doluyken buzlukta çok az yer kaplıyor. Artan ufak tefek yemeği de, parça parça sağılan sütü de stoklamak için harika bir çözüm. Başına adaptör takarak Avent pompadan içine direkt sağım yapılabiliyor. Yine adaptöre takılan emzikle hemen biberona dönüşebiliyor. Böylece sütün en yağlı ve değerli kısmı kaba sıvanıp kalmıyor, direkt bebeğe gidiyor. Bu yüzden ben hiç süt poşeti kullanmadım. Kapağını sağlam kapattığınız sürece bebek çantasında dileğiniz yere koyabilirsiniz. Üstüne ne gelirse gelsin, ne kadar devrilirse devrilsin sızdırmaz, akıtmaz.