Kolay saklama için Philips AVENT saklama sistemi

Philips AVENT saklama sistemi bebeğinizin büyümesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanın. Tüm Philips AVENT göğüs pompaları ve emzikleri ile uyumludur. Tüm faydaları görün