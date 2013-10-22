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  • Kolay saklama için Philips Avent saklama sistemi
  • Kolay saklama için Philips Avent saklama sistemi
  • Kolay saklama için Philips Avent saklama sistemi
  • Kolay saklama için Philips Avent saklama sistemi
  • Kolay saklama için Philips Avent saklama sistemi
  • Kolay saklama için Philips Avent saklama sistemi

Üretimden kaldırıldı

Philips Avent VIAAvent Anne Sütü Kapları

SCF612/10

4.4
| (5) İncelemeler
Kolay saklama için Philips Avent saklama sistemi
Philips Avent saklama sistemi bebeğinizin büyümesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanın. Tüm Philips Avent göğüs pompaları ve emzikleri ile uyumludur.
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Süt saklama kabı

Kolay saklama için Philips Avent saklama sistemi

  • Saklama

Düzenlemesi kolay

Düzenlemesi kolay

Etiketlenmesi kolay kaplar, tarih ve içeriği takip etmenizi sağlar

Tüm Philips Avent göğüs pompalarına ve emziklerine uygundur

Anne sütü saklama kapları tüm Philips Avent göğüs pompaları ve emzikleriyle uyumludur.

Buzdolabında/derin dondurucuda kullanım için

Philips Avent kaplar, derin dondurucuda veya buzdolabında saklanabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.4

5 üzerinden

5

İncelemeler

2
1

22/10/2013

Türkiye

Türkiye

MUCİZE KAPLAR

sadece süt saklamıyorum,yoğurt mayalıyorum bebişimin sebze çorbalarını,muhallebilerini içine koyuyorum bu sayede bebeğimin ne kadar yediğini üzerindeki rakamlardan anlayabiliyorum, gezmeklerimizde emziklerimizi bile içine koyuyorum tam bir siteril ortam sağlıyor. kısacası ben bu kapları çok seviyorum ve herkeze tavsiye ediyorum...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers için yapılmıştır

16/05/2012

Türkiye

Türkiye

Bu kaplar olmasa ne yapardım?

Hamileyken meyve çerez taşıdığım bu kaplarla, bebeğime rahatça süt stokladım, bebeğim büyüyüp katılara geçince de püresini, yoğurdunu. Şimdi de onun çerezlerini taşıyorum. Bundan daha uzun ömürlü bir anne-bebek ürünü yoktur sanıyorum. Vidalı olması sayesinde boşken dolapta, doluyken buzlukta çok az yer kaplıyor. Artan ufak tefek yemeği de, parça parça sağılan sütü de stoklamak için harika bir çözüm. Başına adaptör takarak Avent pompadan içine direkt sağım yapılabiliyor. Yine adaptöre takılan emzikle hemen biberona dönüşebiliyor. Böylece sütün en yağlı ve değerli kısmı kaba sıvanıp kalmıyor, direkt bebeğe gidiyor. Bu yüzden ben hiç süt poşeti kullanmadım. Kapağını sağlam kapattığınız sürece bebek çantasında dileğiniz yere koyabilirsiniz. Üstüne ne gelirse gelsin, ne kadar devrilirse devrilsin sızdırmaz, akıtmaz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

harika

kalitesi,güvenilirliği her zaman tartışılmaz bir ürün.İyi ki bu ürünleri almışım ve bebeğimi bununla beslemişim..çok teşekkürler

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme VIA SCF612/10 Avent Breast Milk Containers için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları