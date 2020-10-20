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Philips Avent VIA Avent Anne Sütü Kapları
Üretimden kaldırıldı
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SCF612/10
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Philips Avent saklama kapları mikrodalgada ısıtılır mı?
Philips Avent ürünlerim geri dönüştürülebilir mi?
Philips Avent kapak, kap ve adaptörler sterilize edilmeli mi?
Avent kapaklar, kaplar ve adaptörler değiştirilmeli mi?
Philips Avent saklama kapları hangi malzemeden yapılır?