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Yolda hijyen
Daha hızlı akış sağlayan bu Philips AVENT bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Bardaktaki kaldırılarak açılan kapak ve akıllı yan klipsi sayesinde kemere veya bebek arabasına kolayca takılabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda hijyen
Daha hızlı akış sağlayan bu Philips AVENT bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Bardaktaki kaldırılarak açılan kapak ve akıllı yan klipsi sayesinde kemere veya bebek arabasına kolayca takılabilir. Tüm faydaları görün
Yolda hijyen
Daha hızlı akış sağlayan bu Philips AVENT bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Bardaktaki kaldırılarak açılan kapak ve akıllı yan klipsi sayesinde kemere veya bebek arabasına kolayca takılabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda hijyen
Daha hızlı akış sağlayan bu Philips AVENT bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Bardaktaki kaldırılarak açılan kapak ve akıllı yan klipsi sayesinde kemere veya bebek arabasına kolayca takılabilir. Tüm faydaları görün
AVENT Desenli Bardak
Philips Online Mağaza fiyatı
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Patentli ve valfli bardak ucu, ters tutulsa veya devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler.
Kemere veya çocuk arabasına tutturmak için kullanışlı, çıkarılabilir yan klips
Bu bardak ucu dişlemeye dayanıklı tasarımıyla daha hızlı akış sağlar ve aktif küçük çocuklar için daha fazla kapasiteye sahiptir
Kaldırılarak açılan kapak evde ve yolda bardak ucunu temiz tutarak hijyeni garanti eder.
Tüm Philips AVENT bardaklar ve biberonlar takılabilir. Bardaklar serinin diğer ürünleriyle değiştirilebilir olduğundan göğüs pompasına takabilir veya biberon emziği takarak biberon olarak kullanabilirsiniz
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