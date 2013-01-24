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    Philips Avent

    Çocuklar için Bardak

    SCF606/01
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Yolda hijyen Yolda hijyen Yolda hijyen
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      Philips Avent Çocuklar için Bardak

      SCF606/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Yolda hijyen

      Philips Avent çocuklar için geçiş bardağı, biberondan bardağa geçişin kolay yoludur. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips Avent Çocuklar için Bardak

      Yolda hijyen

      Philips Avent çocuklar için geçiş bardağı, biberondan bardağa geçişin kolay yoludur. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Tüm faydaları görün

      Yolda hijyen

      Philips Avent çocuklar için geçiş bardağı, biberondan bardağa geçişin kolay yoludur. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Çocuklar için Bardak

      Yolda hijyen

      Philips Avent çocuklar için geçiş bardağı, biberondan bardağa geçişin kolay yoludur. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Tüm faydaları görün

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        Çocuklar için Bardak

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        Yolda hijyen

        Akıtmaz, kolay içilir

        • 200 ml
        • 6 ay+ Yumuşak Bardak Ucu
        • Kulplu
        Patentli valf ile akıtmayan yumuşak bardak ucu

        Patentli valf ile akıtmayan yumuşak bardak ucu

        Philips Avent damlatmaz bardağın patentli ve valfli bardak ucu, ters tutulsa veya devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler

        Ölçekli bardak

        Ölçekli bardak

        Bardaktaki ölçek sayesinde çocuğunuzun içeceğini kolayca hazırlayabilirsiniz

        Kolay geçiş için yumuşak, esnek bardak ucu

        Kolay geçiş için yumuşak, esnek bardak ucu

        Bu yumuşak, esnek bardak ucu emzirmeden veya biberondan bardağa geçiş için idealdir

        Philips Avent serisindeki tüm ürünlerle değiştirilebilir

        Philips Avent serisindeki tüm ürünlerle değiştirilebilir

        Bardaklar, bardak uçları ve kulplar tüm Philips Avent serisi ürünlerde kullanılabilir. Doğrudan göğüs pompalarına takın veya bardak ucu yerine emzik kullanın. Yumuşak bardak ucu ve kulplar biberondan bardağa geçişin kolay olması için biberona da takılabilir

        Kaldırılarak açılan kapak bardak ucunu temiz tutar

        Kaldırılarak açılan kapak bardak ucunu temiz tutar

        Kaldırılarak açılan kapak evde ve yolda bardak ucunu temiz tutarak hijyeni garanti eder.

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Hijyen sağlamak için bardak tamamen sterilize edilebilir

        Hijyen sağlamak için bardak tamamen sterilize edilebilir

        Eğitim amaçlı hikaye anlatan tasarım

        Renkli tasarımlar eğitimi eğlenceli hale getiriyor: hayvanları ve meyveleri tanıyın, elmaları sayın ve yemeğin nereden geldiğini keşfedin. Dizayn çeşitliliği yaşa göre artar.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Damlatmaz Bardak 200ml
          1  adet
          Kaldır-aç kapak
          1  adet
          Eğitim kulpları
          1  adet
          Yumuşak bardak ucu
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          6 aylık +

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