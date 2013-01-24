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Yolda hijyen
Philips Avent çocuklar için geçiş bardağı, biberondan bardağa geçişin kolay yoludur. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda hijyen
Philips Avent çocuklar için geçiş bardağı, biberondan bardağa geçişin kolay yoludur. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Tüm faydaları görün
Yolda hijyen
Philips Avent çocuklar için geçiş bardağı, biberondan bardağa geçişin kolay yoludur. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Yolda hijyen
Philips Avent çocuklar için geçiş bardağı, biberondan bardağa geçişin kolay yoludur. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz ve kullanımı kolaydır. Tüm faydaları görün
Çocuklar için Bardak
Philips Online Mağaza fiyatı
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Philips Avent damlatmaz bardağın patentli ve valfli bardak ucu, ters tutulsa veya devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler
Bardaktaki ölçek sayesinde çocuğunuzun içeceğini kolayca hazırlayabilirsiniz
Bu yumuşak, esnek bardak ucu emzirmeden veya biberondan bardağa geçiş için idealdir
Bardaklar, bardak uçları ve kulplar tüm Philips Avent serisi ürünlerde kullanılabilir. Doğrudan göğüs pompalarına takın veya bardak ucu yerine emzik kullanın. Yumuşak bardak ucu ve kulplar biberondan bardağa geçişin kolay olması için biberona da takılabilir
Kaldırılarak açılan kapak evde ve yolda bardak ucunu temiz tutarak hijyeni garanti eder.
Renkli tasarımlar eğitimi eğlenceli hale getiriyor: hayvanları ve meyveleri tanıyın, elmaları sayın ve yemeğin nereden geldiğini keşfedin. Dizayn çeşitliliği yaşa göre artar.
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