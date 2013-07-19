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Üretimden kaldırıldı

Philips AventMagic Damlatmaz Bardak

SCF604/11

5

| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Yolda hijyen

Daha hızlı akış sağlayan bu Philips AVENT bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Bardaktaki kaldırılarak açılan kapak ve akıllı yan klipsi sayesinde kemere veya bebek arabasına kolayca takılabilir.

Tüm avantajları görüntüleyin

Akıtmaz, hızlı akış sağlar

Yolda hijyen

  • 340ml

  • 18 ay+ sport bardak ucu

Patentli valf ile akıtmayan bardak ucu

Patentli valf ile akıtmayan bardak ucu

Patentli ve valfli bardak ucu, ters tutulsa veya devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler.

Daha hızlı akış sağlayan, dişlemeye dayanıklı bardak ucu

Daha hızlı akış sağlayan, dişlemeye dayanıklı bardak ucu

Bu bardak ucu dişlemeye dayanıklı tasarımıyla daha hızlı akış sağlar ve aktif küçük çocuklar için daha fazla kapasiteye sahiptir

Kaldırılarak açılan kapak bardak ucunu temiz tutar

Kaldırılarak açılan kapak bardak ucunu temiz tutar

Kaldırılarak açılan kapak evde ve yolda bardak ucunu temiz tutarak hijyeni garanti eder.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

19/07/2013

Türkiye

Türkiye

süperler

kesinlikle tavsiye ediyorum avent ürünlerinin tümünü. daha önce 260 ml lik ürünü kullanmıştım onu eskitemeden bunlardan iki tane aldım hem kızıma hem oğluma. ikisi de anasınıfında bile kullanır artık onları diyorum . çünkü önceki aldığımız hala yeni gibi bi türlü eskitemedik :)) ürünlerin tümünü tavsiye ediyorum gözüm kapalı içim rahat. plastiği okadar kaliteli ki başka bir ürün düşünemedim aventten vazgeçmedim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF604/11 Toddler Cup için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF604/11 Toddler Cup için yapılmıştır

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