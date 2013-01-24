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    Philips AVENT

    Magic Damlatmaz Bardak

    SCF604/11
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Yolda hijyen Yolda hijyen Yolda hijyen
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      Philips AVENT Magic Damlatmaz Bardak

      SCF604/11
      Genel Derecelendirme / 5

      Yolda hijyen

      Daha hızlı akış sağlayan bu Philips AVENT bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Bardaktaki kaldırılarak açılan kapak ve akıllı yan klipsi sayesinde kemere veya bebek arabasına kolayca takılabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 36,75 TL
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      Philips AVENT Magic Damlatmaz Bardak

      Yolda hijyen

      Daha hızlı akış sağlayan bu Philips AVENT bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Bardaktaki kaldırılarak açılan kapak ve akıllı yan klipsi sayesinde kemere veya bebek arabasına kolayca takılabilir. Tüm faydaları görün

      Yolda hijyen

      Daha hızlı akış sağlayan bu Philips AVENT bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Bardaktaki kaldırılarak açılan kapak ve akıllı yan klipsi sayesinde kemere veya bebek arabasına kolayca takılabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 36,75 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT Magic Damlatmaz Bardak

      Yolda hijyen

      Daha hızlı akış sağlayan bu Philips AVENT bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Bardaktaki kaldırılarak açılan kapak ve akıllı yan klipsi sayesinde kemere veya bebek arabasına kolayca takılabilir. Tüm faydaları görün

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        Magic Damlatmaz Bardak

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Yolda hijyen

        Akıtmaz, hızlı akış sağlar

        • 340ml
        • 18 ay+ sport bardak ucu
        Patentli valf ile akıtmayan bardak ucu

        Patentli valf ile akıtmayan bardak ucu

        Patentli ve valfli bardak ucu, ters tutulsa veya devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler.

        Daha hızlı akış sağlayan, dişlemeye dayanıklı bardak ucu

        Daha hızlı akış sağlayan, dişlemeye dayanıklı bardak ucu

        Bu bardak ucu dişlemeye dayanıklı tasarımıyla daha hızlı akış sağlar ve aktif küçük çocuklar için daha fazla kapasiteye sahiptir

        Kaldırılarak açılan kapak bardak ucunu temiz tutar

        Kaldırılarak açılan kapak bardak ucunu temiz tutar

        Kaldırılarak açılan kapak evde ve yolda bardak ucunu temiz tutarak hijyeni garanti eder.

        Bardak çok az parçadan oluştuğundan temizlemesi ve takması kolaydır

        Bardak çok az parçadan oluştuğundan temizlemesi ve takması kolaydır

        Hijyen sağlamak için bardak tamamen sterilize edilebilir

        Hijyen sağlamak için bardak tamamen sterilize edilebilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Hızlı akış bardak ucu ve kemer klipsi, tüm Philips AVENT bardaklara uygundur

        Tüm Philips AVENT bardaklar ve biberonlar takılabilir. Bardaklar serinin diğer ürünleriyle değiştirilebilir olduğundan göğüs pompasına takabilir veya biberon emziği takarak biberon olarak kullanabilirsiniz

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Magic Damlatmaz Bardak 340ml
          1  adet
          Kaldır-aç kapak
          1  adet
          Hızlı akış bardak ucu
          1  adet
          Kemer/ çocuk arabası klipsi
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          18 ay+

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