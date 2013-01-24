Yolda hijyen

Daha hızlı akış sağlayan bu Philips AVENT bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Bardaktaki kaldırılarak açılan kapak ve akıllı yan klipsi sayesinde kemere veya bebek arabasına kolayca takılabilir. Tüm faydaları görün