2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Yolda hijyen
Daha hızlı akış sağlayan bu Philips AVENT bardak, aktif küçük çocuklar için idealdir. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz. Bardaktaki kaldırılarak açılan kapak ve akıllı yan klipsi sayesinde kemere veya bebek arabasına kolayca takılabilir.
340ml
18 ay+ sport bardak ucu
Patentli ve valfli bardak ucu, ters tutulsa veya devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler.
Bu bardak ucu dişlemeye dayanıklı tasarımıyla daha hızlı akış sağlar ve aktif küçük çocuklar için daha fazla kapasiteye sahiptir
Kaldırılarak açılan kapak evde ve yolda bardak ucunu temiz tutarak hijyeni garanti eder.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
kuzun
19/07/2013
Türkiye
süperler
kesinlikle tavsiye ediyorum avent ürünlerinin tümünü. daha önce 260 ml lik ürünü kullanmıştım onu eskitemeden bunlardan iki tane aldım hem kızıma hem oğluma. ikisi de anasınıfında bile kullanır artık onları diyorum . çünkü önceki aldığımız hala yeni gibi bi türlü eskitemedik :)) ürünlerin tümünü tavsiye ediyorum gözüm kapalı içim rahat. plastiği okadar kaliteli ki başka bir ürün düşünemedim aventten vazgeçmedim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF604/11 Toddler Cup için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF604/11 Toddler Cup için yapılmıştır