ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

  • Yolda hijyen
  • Yolda hijyen
  • Yolda hijyen
  • Yolda hijyen
  • Yolda hijyen
  • Yolda hijyen
  • Yolda hijyen
  • Yolda hijyen
  • Yolda hijyen
  • Yolda hijyen
  • Yolda hijyen
  • Yolda hijyen
  • Yolda hijyen
  • Yolda hijyen

Üretimden kaldırıldı

Philips AventMagic Damlatmaz Bardak

SCF600/12

Yolda hijyen
Philips AVENT sert bardak, biberondan bardağa geçişin kolay yoludur. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz
Tüm avantajları görüntüleyin

Akıtmaz, kolay içilir

Yolda hijyen

  • 200 ml

  • 6 ay+ Yumuşak Bardak Ucu

  • Kulplu

Patentli valf ile akıtmayan yumuşak bardak ucu

Patentli valf ile akıtmayan yumuşak bardak ucu

Philips Avent damlatmaz bardağın patentli valfi, ters tutulsa veya yana devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler

Kolay geçiş için yumuşak, esnek bardak ucu

Kolay geçiş için yumuşak, esnek bardak ucu

Bu yumuşak, esnek bardak ucu emzirmeden veya biberondan bardağa geçiş için idealdir

Küçük ellerin kolayca kavrayabilmesi için kulplar kıvrımlıdır

Küçük ellerin kolayca kavrayabilmesi için kulplar kıvrımlıdır

Küçük ellerin kolayca kavrayabilmesi için kulplar özel olarak kıvrımlıdır. Takması ve çıkarması kolay olduğundan kulplu veya kulpsuz olarak kullanılabilir

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları