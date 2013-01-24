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    Philips AVENT

    Magic Damlatmaz Bardak

    SCF600/12
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Yolda hijyen Yolda hijyen Yolda hijyen
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      Philips AVENT Magic Damlatmaz Bardak

      SCF600/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Yolda hijyen

      Philips AVENT sert bardak, biberondan bardağa geçişin kolay yoludur. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 31,40 TL
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      Philips AVENT Magic Damlatmaz Bardak

      Yolda hijyen

      Philips AVENT sert bardak, biberondan bardağa geçişin kolay yoludur. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz Tüm faydaları görün

      Yolda hijyen

      Philips AVENT sert bardak, biberondan bardağa geçişin kolay yoludur. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 31,40 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT Magic Damlatmaz Bardak

      Yolda hijyen

      Philips AVENT sert bardak, biberondan bardağa geçişin kolay yoludur. Kaldırılarak açılan kapak, yoldayken bile bardak ucunun temiz kalmasını sağlar. Bu bardaklar sallansa da havaya atılsa da içindekileri akıtmaz Tüm faydaları görün

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        Magic Damlatmaz Bardak

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Yolda hijyen

        Akıtmaz, kolay içilir

        • 200 ml
        • 6 ay+ Yumuşak Bardak Ucu
        • Kulplu
        Patentli valf ile akıtmayan yumuşak bardak ucu

        Patentli valf ile akıtmayan yumuşak bardak ucu

        Philips AVENT damlatmaz bardağın patentli ve valfli bardak ucu, ters tutulsa veya devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler

        Kolay geçiş için yumuşak, esnek bardak ucu

        Kolay geçiş için yumuşak, esnek bardak ucu

        Bu yumuşak, esnek bardak ucu emzirmeden veya biberondan bardağa geçiş için idealdir

        Küçük ellerin kolayca kavrayabilmesi için kulplar kıvrımlıdır

        Küçük ellerin kolayca kavrayabilmesi için kulplar kıvrımlıdır

        Küçük ellerin kolayca kavrayabilmesi için kulplar özel olarak kıvrımlıdır. Takması ve çıkarması kolay olduğundan kulplu veya kulpsuz olarak kullanılabilir

        Ölçekli bardak

        Ölçekli bardak

        Bardaktaki ölçek sayesinde çocuğunuzun içeceğini kolayca hazırlayabilirsiniz

        Kaldırılarak açılan kapak bardak ucunu temiz tutar

        Kaldırılarak açılan kapak bardak ucunu temiz tutar

        Kaldırılarak açılan kapak evde ve yolda bardak ucunu temiz tutarak hijyeni garanti eder.

        Philips AVENT serisindeki tüm ürünlerle değiştirilebilir

        Philips AVENT serisindeki tüm ürünlerle değiştirilebilir

        Bardaklar, bardak uçları ve kulplar tüm Philips AVENT serisi ürünlerde kullanılabilir. Doğrudan göğüs pompalarına takın veya bardak ucu yerine emzik kullanın. Yumuşak bardak ucu ve kulplar biberondan bardağa geçişin kolay olması için biberona da takılabilir

        Hijyen sağlamak için bardak tamamen sterilize edilebilir

        Hijyen sağlamak için bardak tamamen sterilize edilebilir

        Bardak çok az parçadan oluştuğundan temizlemesi ve takması kolaydır

        Bardak çok az parçadan oluştuğundan temizlemesi ve takması kolaydır

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          Magic Damlatmaz Bardak 200ml
          1  adet
          Kaldır-aç kapak
          1  adet
          Eğitim kulpları
          1  adet
          Yumuşak bardak ucu
          1  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          6 aylık +

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