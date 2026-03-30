2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF600/12
200 ml
6 ay+ Yumuşak Bardak Ucu
Kulplu
Philips Avent damlatmaz bardağın patentli valfi, ters tutulsa veya yana devrilse bile akışı kontrol ederek dökülmeyi önler
Bu yumuşak, esnek bardak ucu emzirmeden veya biberondan bardağa geçiş için idealdir
Küçük ellerin kolayca kavrayabilmesi için kulplar özel olarak kıvrımlıdır. Takması ve çıkarması kolay olduğundan kulplu veya kulpsuz olarak kullanılabilir
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