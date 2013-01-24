Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

Classic+ biberonların Airflex havalandırma sistemi ve dokulu emziği besleme sırasında yaşanan kesintileri ve huzursuzlukları en aza indirmek için tasarlanmıştır. Entegre antikolik valfi sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Tüm faydaları görün