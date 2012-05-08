2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF574/11
1 Biberon
260 ml/9 oz
Yavaş akış biberon emziği
1 ay+
Antikolik valfimiz, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır. Biberon emziğine entegre edilen valf, bebeğiniz beslenirken biberona hava girmesini sağlayarak hava boşluğu oluşmasını engeller ve havayı biberonun arkasına iter. Havayı biberonda tutarak ve bebeğinizin midesine girmesini engelleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.
Philips Avent Antikolik biberon huzursuzluğu azaltır. Philips Avent Antikolik biberonla beslenen bebekler, rakip markanın antikolik biberonuna kıyasla, geceleri %60 oranda daha az huzursuzluk yaşamaktadır.*
Emziğin şekli güvenli kavrama sağlar ve kesintisiz, konforlu besleme için çıkıntılı doku emziğin çökmesini engeller.
4.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
MARTI
08/05/2012
Türkiye
teşekkürler avent
9 aylık ikiz bebek sahibi anneyim, kızlarım doğdukları günden itibaren avent biberonla mama içmekteler, avent biberon sayesinde gaz sancımız minimum seviyeye düştü, ne kadar teşekkür etsem azdır.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır
Canonind
08/05/2012
Türkiye
Avent ürünleri
Philips Avent ürün grubu bebeğimizin doğduğu günden beri tek tercihimiz oldu, kalitesiyle bizi hayal kırıklığına uğratmadı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF663/17 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF663/17 Classic PES baby bottle için yapılmıştır
ayla76
21/07/2013
Türkiye
kullanımı kolay
4 adet aldım. temizliği kolay tasarım güzel fakat bebeğimin gaz probleminde pek azalma yok.
Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF684/27 Classic baby bottle için yapılmıştır
Philips Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerde, diğer rakip biberonlarla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik ve geceleri daha az huzursuzluk görülmüştür.
Emziğin çökmesini ve bu nedenle bebeğinizin hava yutarak beslenme sırasında yaşanan kesintileri önleyen kanıtlanmış emzik tasarımı.
Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.