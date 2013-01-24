Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın
Anasayfa
$

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Philips Avent

    Classic+ biberon

    SCF574/11
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır* Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır* Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
      -{discount-value}
    • Play Pause

      Philips Avent Classic+ biberon

      SCF574/11
      Genel Derecelendirme / 5

      Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

      Classic+ biberonların Airflex havalandırma sistemi ve dokulu emziği besleme sırasında yaşanan kesintileri ve huzursuzlukları en aza indirmek için tasarlanmıştır. Entegre antikolik valfi sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Classic+ biberon

      Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

      Classic+ biberonların Airflex havalandırma sistemi ve dokulu emziği besleme sırasında yaşanan kesintileri ve huzursuzlukları en aza indirmek için tasarlanmıştır. Entegre antikolik valfi sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Tüm faydaları görün

      Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

      Classic+ biberonların Airflex havalandırma sistemi ve dokulu emziği besleme sırasında yaşanan kesintileri ve huzursuzlukları en aza indirmek için tasarlanmıştır. Entegre antikolik valfi sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Tüm faydaları görün

      Philips Avent Classic+ biberon

      Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

      Classic+ biberonların Airflex havalandırma sistemi ve dokulu emziği besleme sırasında yaşanan kesintileri ve huzursuzlukları en aza indirmek için tasarlanmıştır. Entegre antikolik valfi sayesinde hava bebeğinizin midesine değil biberona girer. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör classic-plus-biberonlar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Classic+ biberon

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kolik ve huzursuzluğu azalttığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

        Kesintisiz besleme için tasarlandı

        • 1 Biberon
        • 260 ml/9 oz
        • Yavaş akış biberon emziği
        • 1 ay+
        Koliği azalttığı kanıtlanmış antikolik valf*

        Koliği azalttığı kanıtlanmış antikolik valf*

        Antikolik valfimiz, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır. Biberon emziğine entegre edilen valf, bebeğiniz beslenirken biberona hava girmesini sağlayarak hava boşluğu oluşmasını engeller ve havayı biberonun arkasına iter. Havayı biberonda tutarak ve bebeğinizin midesine girmesini engelleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmaya yardımcı olur.

        Geceleri %60 daha az huzursuzluk*

        Geceleri %60 daha az huzursuzluk*

        Philips Avent Antikolik biberon huzursuzluğu azaltır. Philips Avent Antikolik biberonla beslenen bebekler, rakip markanın antikolik biberonuna kıyasla, geceleri %60 oranda daha az huzursuzluk yaşamaktadır.*

        Kesintisiz besleme için emziğin çökmesini engelleyen çıkıntılı doku

        Kesintisiz besleme için emziğin çökmesini engelleyen çıkıntılı doku

        Emziğin şekli güvenli kavrama sağlar ve kesintisiz, konforlu besleme için çıkıntılı doku emziğin çökmesini engeller.

        Az sayıda parçası sayesinde kolayca temizlenir ve birleştirilir

        Az sayıda parçası sayesinde kolayca temizlenir ve birleştirilir

        Antikolik biberonumuzda, hızlı ve basit birleştirme için daha az parça bulunur.

        Tutması kolay

        Tutması kolay

        Biberonun benzer şekli sayesinde her yönden tutulması ve kavranması kolaydır.

        Geniş ağızlı biberon, yuvarlatılmış köşeleri sayesinde kolayca temizlenir

        Geniş ağızlı biberon, yuvarlatılmış köşeleri sayesinde kolayca temizlenir

        Geniş ağzı ve yuvarlatılmış köşeleri sayesinde biberonu hızlıca ve derinlemesine temizlemek kolaydır. Temizleme kolaylığı, bebeğinizi daha hijyenik şekilde beslemenize yardımcı olur.

        Emzirmeden bardağa eksiksiz ürün serisi

        Emzirmeden bardağa eksiksiz ürün serisi

        Göğüs pompalarımızı, biberonlarımızı ve bardaklarımızı birbiriyle eşleştirerek ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak ürünü oluşturun!

        Bu biberon BPA içermez

        Bu biberon BPA içermez

        Philips Avent Antikolik biberon, BPA içermeyen malzemeden (PP) üretilmiştir.

        Farklı emzik akış hızları bulunur

        Farklı emzik akış hızları bulunur

        Philips Avent Antikolik biberon serisi, bebeğinizin büyümesine ayak uyduracak farklı biberon emziği akış hızları sunar. Yaş göstergelerinin, bebeklerin farklı hızlarda büyümesi nedeniyle yaklaşık değerler sunduğunu unutmayın. Tüm emzikler ikili paketlerde sunulur: Yenidoğan, Yavaş, Orta, Hızlı, Değişken ve Yoğun Akışlı.

        Sızdırmaz tasarım

        Antikolik biberonumuz, gerçekten keyifli bir beslenme deneyimi için besleme sırasında sızıntıyı önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Biberon

          Malzeme
          • Polipropilen
          • BPA içermez
          Emzik
          • Silikon
          • BPA içermez*
          Kapasite
          260 ml/9 oz

        • Paket içeriği

          Biberon
          1  adet

        • Tasarım

          Biberon tasarımı
          • Ergonomik tasarım
          • Geniş ağızlı

        • Kullanım kolaylığı

          Biberon kullanımı
          • Bulaşık makinesi ve mikrodalgaya uygun
          • Birleştirmesi kolay
          • Temizlemesi kolaydır
          • Tutması kolay

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-12 ay

        • Fonksiyonlar

          Antikolik valf
          Airflex havalandırma sistemi bebeğinizin hava yutmasını azaltmak için tasarlanmıştır
          Emzik
          Kolay kavrama, emziğin çökmesini engelleyen çıkıntılı doku, kanıtlanmış antikolik sistem
          Kullanım kolaylığı
          • temizlenmesi ve birleştirilmesi kolaydır
          • sızdırmaz tasarım
          • Kolay birleştirme için 4 parça

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            • Philips Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerde, diğer rakip biberonlarla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik ve geceleri daha az huzursuzluk görülmüştür.
            • Emziğin çökmesini ve bu nedenle bebeğinizin hava yutarak beslenme sırasında yaşanan kesintileri önleyen kanıtlanmış emzik tasarımı.
            • Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.
            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi