  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

  • 2 yıl garanti

Terimleri ara

0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın. Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın. Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.

      Philips Avent Hands-free Tekli Elektrikli Göğüs Pompası

      SCF531/11

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.

      Philips Avent Eller Serbest Tek Elektrikli Göğüs Pompası etkili* ve rahat bir şekilde süt sağmak için üretilmiştir. Bebeğinizin ritmini taklit eder. Güçlü, nazik ve hafif yapısı sayesinde ellerinizi kullanmadan süt sağmanızı sağlar.

      Tüm faydaları görün

      Philips Avent Hands-free Tekli Elektrikli Göğüs Pompası

      Benzer ürünler

      Tümünü gör Göğüs pompaları

      Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

      Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

      Toplu satın alım fiyatı

      Skip this

      Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

      Aksesuar ekle

      Bu ürün
      Hands-free
      - {discount-value}

      Hands-free

      Tekli Elektrikli Göğüs Pompası

      toplam

      recurring payment

      Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.

      Bebeğinizin içme ritmini taklit eder

      • Bebeğin içme ritmini taklit eder
      • Süt sağarken özgürlük
      • Kullanması, temizlemesi ve parçalarını birleştirmesi kolaydır
      • Her şey dahil, kusursuz uyum
      Bebeğinizin ritmini taklit ederek etkili bir şekilde* süt sağar

      Bebeğinizin ritmini taklit ederek etkili bir şekilde* süt sağar

      Bebekler nasıl en iyi şekilde emmeleri gerektiğini bilir! Bu nedenle eller serbest elektrikli göğüs pompamız, bebeklerin doğal içme ritmini taklit eder. Böylece etkili* süt sağma ve optimum süt verimi için kendi ritminizi bulabilirsiniz. Dakikada 85 defaya kadar pompalama yapabilen Philips Avent Eller Serbest Göğüs Pompası, diğer pompaların çoğundan 2 kat daha hızlıdır**.

      Hastane standardında sessiz pompalama

      Hastane standardında sessiz pompalama

      Motor ünitesi, geleneksel göğüs pompalarından beklediğiniz hastane standardında gücü, kompakt ve giyilebilir bir ünitede sunar. Şarj edilebilir pili sayesinde kablosuz motor ünitesi, her yerde güçlü ve gizli bir şekilde süt sağar.

      Silikon kalkan göğsünüze nazikçe oturur

      Silikon kalkan göğsünüze nazikçe oturur

      Benzersiz SkinSense silikon göğüs kalkanımız, üstün konfor için tasarlanmıştır. Vücudunuzun doğal sıcaklığını kullanarak göğsünüzün çevresine nazikçe oturur. Göğüs kalkanı, gönül rahatlığıyla kullanabilmeniz için gıda sınıfı silikondan üretilmiştir.

      Tamamen şeffaf süt toplama kabıyla süt akışını takip edin

      Tamamen şeffaf süt toplama kabıyla süt akışını takip edin

      Şeffaf süt toplama kabı, kabın içini net bir şekilde görebilmenizi sağlar. En iyi süt verimi için göğüs ucunuzu doğru şekilde konumlandırmanıza ve süt miktarını görsel olarak takip etmenize yardımcı olur. İlk damladan son damlaya kadar güvenle süt sağmanızı sağlar.

      Ultra hafif süt toplama kabı ile özgürce hareket edin

      Ultra hafif süt toplama kabı ile özgürce hareket edin

      Süt toplama kabımız boşken yalnızca 100 gram civarındadır, tamamen giyilebilir göğüs pompasından 3 kat daha hafiftir. Kap, sütyenin içine rahatça sığar ve varlığını neredeyse hiç hissetmezsiniz.

      Maksimum hareket kabiliyeti için giyilebilir rahatlık

      Maksimum hareket kabiliyeti için giyilebilir rahatlık

      Pompamız, motor ünitesini çapraz şekilde vücudunuza takabilmeniz veya belinize sabitleyebilmeniz için örgü taşıma kordonu ve kıyafet klipsi ile birlikte gelir. Kendi tarzınızda kullanabilme özgürlüğü sayesinde, kontrolün sizde olduğunu bilerek işinize odaklanabilirsiniz. Ürünün uyumunu hassas şekilde ayarlamak için boru bağlantı parçasını ve kordon ayarlayıcıyı kullanın.

      Pompalama seansınızı kişiselleştirin

      Pompalama seansınızı kişiselleştirin

      Süt akışını uyarmak için 8 emme seviyesi ve süt sağmak için 16 emme seviyesi ile her seanstan en iyi verimi alın. Pompalamaya devam ederken ince ayar yapabilirsiniz. Ayrıca, ideal ayarınız otomatik olarak hafızaya kaydedildiği için pompanız her zaman kullanıma hazır olur.

      Az sayıda parçası sayesinde kolayca temizlenir ve birleştirilir

      Az sayıda parçası sayesinde kolayca temizlenir ve birleştirilir

      Pompa ve aksesuarlarımızı mümkün olduğunca basit olacak şekilde tasarladık. Sadece birkaç bağlantı parçasıyla, süt toplama kaplarını kolayca parçalarına ayırabilir, elde veya bulaşık makinesinde yıkayabilir, dezenfekte edebilir ve tekrar birleştirebilirsiniz.

      Her anneye uygun göğüs kalkanı ve ek parça boyutları

      Her anneye uygun göğüs kalkanı ve ek parça boyutları

      Her annenin kendini en iyi şekilde hissetmesini destekliyor ve uygun seçeneği bulmanın, bunun önemli bir parçası olduğunu biliyoruz. Farklı boyutlarda göğüs kalkanları ve kalkan ek parçalarından oluşan serimiz, annelerin %99'na uyum sağlar. Ayrı olarak satın alınabilen bu parçalarla, süt sağma sırasında üstün konfora sahip olabilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Güç

        Kaynak
        Şarj edilebilir pil / USB-C (adaptör dahil değildir)

      • Malzeme

        Süt toplama kabı, ön kapak, göğüs kalkanı kapağı
        Polipropilen
        Göğüs kalkanı, membran, valf, ek parça
        Sıvı silikon
        Silikon boru
        Silikon

      • Paket içeriği

        USB-C kablosu
        1 adet
        Taşıma kordonu
        1 adet
        Şarj edilebilir motor ünitesi (çıkarılabilir klipsli)
        1 adet
        Süt toplama kabı (monte)
        1 adet
        Silikon borular
        1 adet
        Göğüs kalkanı (toz) kapağı
        1 adet
        Göğüs kalkanı (21 mm, 24 mm)
        Her biri 1 adet
        Göğüs ucu ölçüm kartı
        1 adet
        19 mm ek parça
        1 adet

      • Kullanım kolaylığı

        Göğüs pompası kullanımı
        Kullanması, temizlemesi ve parçalarını birleştirmesi kolaydır

      • Fonksiyonlar

        Hareket özgürlüğü
        Eller serbest pompalama
        Kişiselleştirme ayarları
        • süt sağma modunda 16 emme seviyesi
        • stimülasyon modunda 8 emme seviyesi
        Motor ünitesi
        • Şarj edilebilir pil / USB-C
        • Pil 1,5 saatte tamamen şarj olur ve yaklaşık 5 pompalama seansına olanak tanır
        Göğüs kalkanı ve ek parça detayları
        En iyi uyum için çeşitli boyutlar mevcuttur

      Badge-D2C

      Bu ürün için destek alın

      Ürün ipuçlarını, SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik ve uyumluluk bilgilerini bulun.

      Önerilen ürünler

      En son görüntülenen ürünler

      Yorumlar

      • Etkili sonuçlar, ürünün teknik performansına bağlıdır.
      • *Pompa emme sıklığına referans.
      • **Kapsamlı göğüs kalkanı ve ek parça serimize dayanarak.

      Bültenimize abone olun

      * Bu alan gereklidir

      Özel promosyonlar ve kuponlar

      Ürün lansmanları

      İpuçları ve öneriler

      *
      *

      Tercihlerime ve davranışlarıma göre Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları ile ilgili tanıtım amaçlı bildirimler almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim!
      Bu ne anlama geliyor?

      Keşfet 
      MyPhilips

      Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

      Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

      Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

      Şimdi üye ol

      Ödeme Seçenekleri

      Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:

      Visa - payment method
      MasterCard - payment method

      Destek

      Çevrimiçi Mağaza Desteği
      Şartlar ve koşullar
      Sipariş Takibi
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tüm hakları saklıdır.

      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

      I understand

      You are about to visit a Philips global content page

      Continue

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.