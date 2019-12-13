SCF531/11
Ellerinizi kullanmadan süt sağarak zaman kazanın.
Philips Avent Eller Serbest Tek Elektrikli Göğüs Pompası etkili* ve rahat bir şekilde süt sağmak için üretilmiştir. Bebeğinizin ritmini taklit eder. Güçlü, nazik ve hafif yapısı sayesinde ellerinizi kullanmadan süt sağmanızı sağlar.Tüm faydaları görün
Tekli Elektrikli Göğüs Pompası
Bebekler nasıl en iyi şekilde emmeleri gerektiğini bilir! Bu nedenle eller serbest elektrikli göğüs pompamız, bebeklerin doğal içme ritmini taklit eder. Böylece etkili* süt sağma ve optimum süt verimi için kendi ritminizi bulabilirsiniz. Dakikada 85 defaya kadar pompalama yapabilen Philips Avent Eller Serbest Göğüs Pompası, diğer pompaların çoğundan 2 kat daha hızlıdır**.
Motor ünitesi, geleneksel göğüs pompalarından beklediğiniz hastane standardında gücü, kompakt ve giyilebilir bir ünitede sunar. Şarj edilebilir pili sayesinde kablosuz motor ünitesi, her yerde güçlü ve gizli bir şekilde süt sağar.
Benzersiz SkinSense silikon göğüs kalkanımız, üstün konfor için tasarlanmıştır. Vücudunuzun doğal sıcaklığını kullanarak göğsünüzün çevresine nazikçe oturur. Göğüs kalkanı, gönül rahatlığıyla kullanabilmeniz için gıda sınıfı silikondan üretilmiştir.
Şeffaf süt toplama kabı, kabın içini net bir şekilde görebilmenizi sağlar. En iyi süt verimi için göğüs ucunuzu doğru şekilde konumlandırmanıza ve süt miktarını görsel olarak takip etmenize yardımcı olur. İlk damladan son damlaya kadar güvenle süt sağmanızı sağlar.
Süt toplama kabımız boşken yalnızca 100 gram civarındadır, tamamen giyilebilir göğüs pompasından 3 kat daha hafiftir. Kap, sütyenin içine rahatça sığar ve varlığını neredeyse hiç hissetmezsiniz.
Pompamız, motor ünitesini çapraz şekilde vücudunuza takabilmeniz veya belinize sabitleyebilmeniz için örgü taşıma kordonu ve kıyafet klipsi ile birlikte gelir. Kendi tarzınızda kullanabilme özgürlüğü sayesinde, kontrolün sizde olduğunu bilerek işinize odaklanabilirsiniz. Ürünün uyumunu hassas şekilde ayarlamak için boru bağlantı parçasını ve kordon ayarlayıcıyı kullanın.
Süt akışını uyarmak için 8 emme seviyesi ve süt sağmak için 16 emme seviyesi ile her seanstan en iyi verimi alın. Pompalamaya devam ederken ince ayar yapabilirsiniz. Ayrıca, ideal ayarınız otomatik olarak hafızaya kaydedildiği için pompanız her zaman kullanıma hazır olur.
Pompa ve aksesuarlarımızı mümkün olduğunca basit olacak şekilde tasarladık. Sadece birkaç bağlantı parçasıyla, süt toplama kaplarını kolayca parçalarına ayırabilir, elde veya bulaşık makinesinde yıkayabilir, dezenfekte edebilir ve tekrar birleştirebilirsiniz.
Her annenin kendini en iyi şekilde hissetmesini destekliyor ve uygun seçeneği bulmanın, bunun önemli bir parçası olduğunu biliyoruz. Farklı boyutlarda göğüs kalkanları ve kalkan ek parçalarından oluşan serimiz, annelerin %99'na uyum sağlar. Ayrı olarak satın alınabilen bu parçalarla, süt sağma sırasında üstün konfora sahip olabilirsiniz.
