Bebeğinizin mama saati geldiğinde sütünü veya mamasını 3 dakikada hafifçe ısıtın. Mamanın eşit derece ısınması için kademeli ve sürekli olarak ısıtır. Kullanımı kolaydır, kullanışlı bir buz çözme ayarına sahiptir ve bebek mamasını ısıtmak için de kullanılabilir.
Hızlı biberon ısıtıcı
Hızlı ve eşit derece ısıtma
3 dakikada eşit derecede ısıtır
Eşit ısıtır, sıcaklık her yerde aynıdır
Hızlı ısıtır
Hassas buz çözme
Sıcak tutma özelliği
Biberonları 3 dakika içinde ısıtır
Biberon ısıtıcı 150 ml/5 oz sütü yalnızca 3 dakikada ısıtır*.
Hızlı ve eşit derecede ısıtır
Biberon ısıtıcı hızlı ve eşit derecede ısıtır. Isınma esnasında sütü sürekli karıştırarak sütün eşit derecede ısınmasını sağlar.
Biberonlar için hassas buz çözme ayarı
Biberon ısıtıcıda kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur. Mikrodalga fırında çözdürmekten daha güvenli ve su kullanarak çözdürmekten daha zahmetsizdir. Donmuş olan sütü veya bebek mamasını sıvı hale getirmek için buz çözme ayarını seçmeniz yeterlidir.
Süt ve bebek maması için uygundur
Biberon ısıtıcıyı biberonların yanı sıra bebek mamasını hassas ve eşit bir şekilde ısıtmak için de kullanabilirsiniz.
Philips Avent biberonlar ve en yaygın markalarla uyumludur
Biberon ısıtıcı, tüm Philips Avent biberonları ve kapları ile tamamen uyumludur*. Biberonları ve bebek maması kaplarını rahatça ısıtmak için ısıtıcıyı kullanabilirsiniz.
Faydalı ısıtıcı kılavuzu ile kullanımı kolaydır
Biberon ısıtıcıyı açmak için düğmeyi çevirin ve istediğiniz ısıtma ayarını seçin. Biberon ısıtıcı faydalı bir ısıtma referans tablosu ile birlikte gelir. Böylece ısıtma işleminin ne kadar süreceği hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz.
Sütünüzü sıcak tutun
Süt veya bebek maması düşük hızla ısıtılır, daha sonra doğru ısıda tutulur ve ihtiyacınız olduğu an kullanıma hazır olur.
Kolay temizlik için tek parçadan üretilmiştir
Kolayca temizlenebilmesi için tek parça halinde tasarlanmıştır. Böylece bebeğinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz.
Teknik Özellikler
Teknik özellikler
Güç tüketimi
275
W
Gerilim
220 V~, 50 Hz
Güç tüketimi (kapalı mod)
0,3 W (süre otomatik olarak kapalı moda erişir: 1 dk)
