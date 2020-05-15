  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

      Philips Avent Advanced Hızlı biberon ısıtıcı

      SCF355/07

      Hızlı ve eşit derece ısıtma

      Bebeğinizin mama saati geldiğinde sütünü veya mamasını 3 dakikada hafifçe ısıtın. Mamanın eşit derece ısınması için kademeli ve sürekli olarak ısıtır. Kullanımı kolaydır, kullanışlı bir buz çözme ayarına sahiptir ve bebek mamasını ısıtmak için de kullanılabilir.

      Philips Avent Advanced Hızlı biberon ısıtıcı

      Hızlı ve eşit derece ısıtma

      3 dakikada eşit derecede ısıtır

      • Eşit ısıtır, sıcaklık her yerde aynıdır
      • Hızlı ısıtır
      • Hassas buz çözme
      • Sıcak tutma özelliği
      Biberonları 3 dakika içinde ısıtır

      Biberonları 3 dakika içinde ısıtır

      Biberon ısıtıcı 150 ml/5 oz sütü yalnızca 3 dakikada ısıtır*.

      Hızlı ve eşit derecede ısıtır

      Hızlı ve eşit derecede ısıtır

      Biberon ısıtıcı hızlı ve eşit derecede ısıtır. Isınma esnasında sütü sürekli karıştırarak sütün eşit derecede ısınmasını sağlar.

      Biberonlar için hassas buz çözme ayarı

      Biberonlar için hassas buz çözme ayarı

      Biberon ısıtıcıda kullanışlı bir buz çözme ayarı bulunur. Mikrodalga fırında çözdürmekten daha güvenli ve su kullanarak çözdürmekten daha zahmetsizdir. Donmuş olan sütü veya bebek mamasını sıvı hale getirmek için buz çözme ayarını seçmeniz yeterlidir.

      Süt ve bebek maması için uygundur

      Süt ve bebek maması için uygundur

      Biberon ısıtıcıyı biberonların yanı sıra bebek mamasını hassas ve eşit bir şekilde ısıtmak için de kullanabilirsiniz.

      Philips Avent biberonlar ve en yaygın markalarla uyumludur

      Philips Avent biberonlar ve en yaygın markalarla uyumludur

      Biberon ısıtıcı, tüm Philips Avent biberonları ve kapları ile tamamen uyumludur*. Biberonları ve bebek maması kaplarını rahatça ısıtmak için ısıtıcıyı kullanabilirsiniz.

      Faydalı ısıtıcı kılavuzu ile kullanımı kolaydır

      Faydalı ısıtıcı kılavuzu ile kullanımı kolaydır

      Biberon ısıtıcıyı açmak için düğmeyi çevirin ve istediğiniz ısıtma ayarını seçin. Biberon ısıtıcı faydalı bir ısıtma referans tablosu ile birlikte gelir. Böylece ısıtma işleminin ne kadar süreceği hakkında kolayca bilgi edinebilirsiniz.

      Sütünüzü sıcak tutun

      Sütünüzü sıcak tutun

      Süt veya bebek maması düşük hızla ısıtılır, daha sonra doğru ısıda tutulur ve ihtiyacınız olduğu an kullanıma hazır olur.

      Kolay temizlik için tek parçadan üretilmiştir

      Kolay temizlik için tek parçadan üretilmiştir

      Kolayca temizlenebilmesi için tek parça halinde tasarlanmıştır. Böylece bebeğinizle daha fazla vakit geçirebilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Teknik özellikler

        Güç tüketimi
        275  W
        Gerilim
        220 V~, 50 Hz
        Güç tüketimi (kapalı mod)
        0,3 W (süre otomatik olarak kapalı moda erişir: 1 dk)

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ürün boyutları (GxYxD)
        160,4 x 139,9 x 148,55  mm
        Perakende paket boyutları (GxYxD)
        175 x 185 x 160  mm

      • Menşei

        Tasarlandığı yer:
        Avrupa
        Üretildiği yer:
        Çin

      • Paket içeriği

        Biberon ısıtıcı
        1  adet

      • Ambalaj özellikleri

        Kağıt bazlı ambalaj**
        Evet

      • 260 ml/9 oz Philips Natural biberonda 22°C/72°F sıcaklıkta 150 ml/5 oz süt içindir
      • Philips Avent anne sütü poşetleri ve 60 ml/2 oz biberonlar bu biberon ısıtıcısıyla kullanılamaz.
      • *Geçiş döneminde eski ya da yeni kağıt bazlı ambalaj alınabilir
