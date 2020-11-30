Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*
Çok fazla zamanınız yoksa Ultra Comfort İkili Göğüs Pompası sizin için idealdir. Rahatça oturup yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin vererek süt sağma süresini kısaltın. Pompa, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir, kişiselleştirilebilir, kullanılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*
Çok fazla zamanınız yoksa Ultra Comfort İkili Göğüs Pompası sizin için idealdir. Rahatça oturup yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin vererek süt sağma süresini kısaltın. Pompa, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir, kişiselleştirilebilir, kullanılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün
Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*
Çok fazla zamanınız yoksa Ultra Comfort İkili Göğüs Pompası sizin için idealdir. Rahatça oturup yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin vererek süt sağma süresini kısaltın. Pompa, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir, kişiselleştirilebilir, kullanılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*
Çok fazla zamanınız yoksa Ultra Comfort İkili Göğüs Pompası sizin için idealdir. Rahatça oturup yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin vererek süt sağma süresini kısaltın. Pompa, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir, kişiselleştirilebilir, kullanılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün