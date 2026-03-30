Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*

Çok fazla zamanınız yoksa Ultra Comfort İkili Göğüs Pompası sizin için idealdir. Rahatça oturup yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin vererek süt sağma süresini kısaltın. Pompa, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir, kişiselleştirilebilir, kullanılabilir ve temizlenebilir.