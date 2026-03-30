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  • Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*
  • Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*
  • Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*
  • Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*
  • Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*
  • Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*
  • Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*
  • Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*
  • Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*

Üretimden kaldırıldı

Philips Aventİkili elektrikli göğüs pompası

SCF334/31

Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*
Çok fazla zamanınız yoksa Ultra Comfort İkili Göğüs Pompası sizin için idealdir. Rahatça oturup yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin vererek süt sağma süresini kısaltın. Pompa, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir, kişiselleştirilebilir, kullanılabilir ve temizlenebilir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Masaj yastıklı ikili elektrikli göğüs pompası

Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*

  • Daha kısa sürede daha fazla süt sağma

  • Yumuşak masaj yastığı dahildir

  • Seyahat çantası ve 2 biberon

Benzersiz tasarımı sayesinde rahat süt sağma pozisyonu

Benzersiz tasarımı sayesinde rahat süt sağma pozisyonu

Göğüs pompasının benzersiz tasarımı dik oturduğunuzda bile sütünüzün göğsünüzden doğrudan biberona veya kaba akmasını sağlar. Böylece pompayı kullanırken sütünüzün biberona akması için öne doğru eğilmenize gerek olmadan rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Pompayı kullanırken konforlu ve rahat bir şekilde oturmanız, sütünüzün daha kolay akmasını sağlar.

Sizin için etkili ve konforlu ayarı seçin

Pompa açıldığında süt akışını sağlamak için otomatik olarak nazik uyarma modunda başlatılır. Ardından, sütünüzün rahat bir şekilde akması için 3 pompa ayarı arasında seçim yapın.

Masaj yaprakçıklarına sahip yumuşak masaj yastığı

Masaj yaprakçıklarına sahip yumuşak masaj yastığı

Masaj başlığımızın yumuşak, kadifemsi dokusu cildinizin rahatlaması ve süt akışınızın nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki sağlar. İkonik yaprakçıklı yastık, süt akışını nazikçe uyarmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Bebek emziren annelerin %83'ü, Philips Avent Comfort ikili elektrikli göğüs pompasının kullanım sırasında rahat olduğunu kabul ediyor (ABD'de 81 anne ile gerçekleştirilen bağımsız ürün testi, Ağustos 2012).

  2. Daha fazla süt: Yapılan bağımsız araştırmalar rahatlık seviyesiyle süt üretimindeki artış arasında bağlantı olabileceğini göstermiştir. Bkz: www.philips.com/AVENT

  3. BPA içermeyen göğüs pompası: Yalnızca biberon ve anne sütüyle temas eden diğer parçalar için geçerlidir. AB 10/2011 düzenlemesine uygundur