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    Philips Avent

    İkili elektrikli göğüs pompası

    SCF334/31
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü* Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü* Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*
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      Philips Avent İkili elektrikli göğüs pompası

      SCF334/31
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*

      Çok fazla zamanınız yoksa Ultra Comfort İkili Göğüs Pompası sizin için idealdir. Rahatça oturup yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin vererek süt sağma süresini kısaltın. Pompa, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir, kişiselleştirilebilir, kullanılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Philips Avent İkili elektrikli göğüs pompası

      Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*

      Çok fazla zamanınız yoksa Ultra Comfort İkili Göğüs Pompası sizin için idealdir. Rahatça oturup yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin vererek süt sağma süresini kısaltın. Pompa, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir, kişiselleştirilebilir, kullanılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün

      Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*

      Çok fazla zamanınız yoksa Ultra Comfort İkili Göğüs Pompası sizin için idealdir. Rahatça oturup yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin vererek süt sağma süresini kısaltın. Pompa, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir, kişiselleştirilebilir, kullanılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Philips Avent İkili elektrikli göğüs pompası

      Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*

      Çok fazla zamanınız yoksa Ultra Comfort İkili Göğüs Pompası sizin için idealdir. Rahatça oturup yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin vererek süt sağma süresini kısaltın. Pompa, hızlı ve kolay bir şekilde kurulabilir, kişiselleştirilebilir, kullanılabilir ve temizlenebilir. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        İkili elektrikli göğüs pompası

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha az sürede daha fazla konfor ve daha fazla anne sütü*

        Masaj yastıklı ikili elektrikli göğüs pompası

        • Daha kısa sürede daha fazla süt sağma
        • Yumuşak masaj yastığı dahildir
        • Seyahat çantası ve 2 biberon
        Benzersiz tasarımı sayesinde rahat süt sağma pozisyonu

        Benzersiz tasarımı sayesinde rahat süt sağma pozisyonu

        Göğüs pompasının benzersiz tasarımı dik oturduğunuzda bile sütünüzün göğsünüzden doğrudan biberona veya kaba akmasını sağlar. Böylece pompayı kullanırken sütünüzün biberona akması için öne doğru eğilmenize gerek olmadan rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Pompayı kullanırken konforlu ve rahat bir şekilde oturmanız, sütünüzün daha kolay akmasını sağlar.

        Sizin için etkili ve konforlu ayarı seçin

        Sizin için etkili ve konforlu ayarı seçin

        Pompa açıldığında süt akışını sağlamak için otomatik olarak nazik uyarma modunda başlatılır. Ardından, sütünüzün rahat bir şekilde akması için 3 pompa ayarı arasında seçim yapın.

        Masaj yaprakçıklarına sahip yumuşak masaj yastığı

        Masaj yaprakçıklarına sahip yumuşak masaj yastığı

        Masaj başlığımızın yumuşak, kadifemsi dokusu cildinizin rahatlaması ve süt akışınızın nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki sağlar. İkonik yaprakçıklı yastık, süt akışını nazikçe uyarmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

        İkili pompa ile daha kısa sürede daha fazla süt

        İkili pompa ile daha kısa sürede daha fazla süt

        Tek pompaya kıyasla ikili pompa ile süt sağma süresini azaltın.

        Hijyenik süt sağma için tasarlanan kapalı sistem

        Hijyenik süt sağma için tasarlanan kapalı sistem

        Tüplerden süt dökülmez.

        Az sayıda parça ve yenilikçi tasarım

        Az sayıda parça ve yenilikçi tasarım

        Az sayıda parça ve sezgisel tasarım. Bebeğiniz için dilediğiniz zaman anne sütü sağın.

        Doğal kavrama için Natural biberon ve biberon emziğiyle birlikte gelir

        Doğal kavrama için Natural biberon ve biberon emziğiyle birlikte gelir

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

        Sessiz bir şekilde süt sağmanız için tasarlanmıştır

        Sessiz bir şekilde süt sağmanız için tasarlanmıştır

        Dilediğiniz zaman sessiz süt sağma için tasarlanmıştır.

        Teknik Özellikler

        • Tasarım

          Biberon tasarımı
          • Ergonomik tasarım
          • Geniş ağızlı
          Göğüs pompası tasarımı
          Kompakt tasarım

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

        • Kullanım kolaylığı

          Göğüs pompası kullanımı
          • Kolay temizlik
          • Tamamen uyumlu ürün serisi
          • Sezgisel montaj

        • Fonksiyonlar

          Öne eğilme zorunluluğu yoktur
          Rahat bir pozisyonda oturun
          Ayarlar
          • 1 Uyarı modu
          • 3 Süt sağma ayarı
          Yumuşak masaj yastığı
          Nazik uyarma

        • Malzeme

          Biberon
          • BPA içermez*
          • Polipropilen
          Emzik
          • BPA içermez*
          • Silikon
          Göğüs pompası
          BPA içermez* (yalnızca gıdayla temas eden parçalar)

        • Paket içeriği

          Göğüs pompası gövdesi
          2  adet
          Tüp sistemli taban ünitesi
          1  adet
          Standart boy yastık (19,5 mm)
          2 adet (daha büyük boyutta bir yastık mevcuttur ve ayrı olarak satılır)
          Natural biberon 125 ml/4 oz
          2  adet
          Süt saklamak için sızdırmaz disk
          2  adet
          Seyahat muhafazası
          2  adet
          Seyahat çantası
          1  adet
          Göğüs pedi deneme paketleri
          1 paket (2 parça)

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

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              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • Bebek emziren annelerin %83'ü, Philips Avent Comfort ikili elektrikli göğüs pompasının kullanım sırasında rahat olduğunu kabul ediyor (ABD'de 81 anne ile gerçekleştirilen bağımsız ürün testi, Ağustos 2012).
              • Daha fazla süt: Yapılan bağımsız araştırmalar rahatlık seviyesiyle süt üretimindeki artış arasında bağlantı olabileceğini göstermiştir. Bkz: www.philips.com/AVENT
              • BPA içermeyen göğüs pompası: Yalnızca biberon ve anne sütüyle temas eden diğer parçalar için geçerlidir. AB 10/2011 düzenlemesine uygundur
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