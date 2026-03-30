2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF334/31
Daha kısa sürede daha fazla süt sağma
Yumuşak masaj yastığı dahildir
Seyahat çantası ve 2 biberon
Göğüs pompasının benzersiz tasarımı dik oturduğunuzda bile sütünüzün göğsünüzden doğrudan biberona veya kaba akmasını sağlar. Böylece pompayı kullanırken sütünüzün biberona akması için öne doğru eğilmenize gerek olmadan rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Pompayı kullanırken konforlu ve rahat bir şekilde oturmanız, sütünüzün daha kolay akmasını sağlar.
Pompa açıldığında süt akışını sağlamak için otomatik olarak nazik uyarma modunda başlatılır. Ardından, sütünüzün rahat bir şekilde akması için 3 pompa ayarı arasında seçim yapın.
Masaj başlığımızın yumuşak, kadifemsi dokusu cildinizin rahatlaması ve süt akışınızın nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki sağlar. İkonik yaprakçıklı yastık, süt akışını nazikçe uyarmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.
Yorumlar
Bebek emziren annelerin %83'ü, Philips Avent Comfort ikili elektrikli göğüs pompasının kullanım sırasında rahat olduğunu kabul ediyor (ABD'de 81 anne ile gerçekleştirilen bağımsız ürün testi, Ağustos 2012).
Daha fazla süt: Yapılan bağımsız araştırmalar rahatlık seviyesiyle süt üretimindeki artış arasında bağlantı olabileceğini göstermiştir. Bkz: www.philips.com/AVENT
BPA içermeyen göğüs pompası: Yalnızca biberon ve anne sütüyle temas eden diğer parçalar için geçerlidir. AB 10/2011 düzenlemesine uygundur