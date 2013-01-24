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Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan BPA İçermeyen bu benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla ve hızlı sağım
Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan BPA İçermeyen bu benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz. Tüm faydaları görün
Daha fazla ve hızlı sağım
Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan BPA İçermeyen bu benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla ve hızlı sağım
Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan BPA İçermeyen bu benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz. Tüm faydaları görün
İkili elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Sessiz ve taşınabilir.
Bebeğinizin emme hareketini taklit etmek için, siz pompalama ve vakum yaparken, Philips Avent göğüs pompasının beş yumuşak masaj yastığı nazikçe içe ve dışa doğru esner.
Sütünüzü arada sırada sağıyorsanız ve kompaktlık sizin için önemliyse manuel göğüs pompası tam size göre. Tek elinizle kolayca kullanabilirsiniz.
Menşei
Malzeme
Gelişim aşamaları
Paket içeriği
SCF152/01
SCF937/01
SCF254/61
SCF254/24
CRP406/01
SCF157/02