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Üretimden kaldırıldı

Philips AventManuel göğüs pompası

SCF310/60

5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Daha fazla ve hızlı sağım

Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan BPA İçermeyen bu benzersiz Philips Avent Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz.

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Doğadan ilham alan göğüs pompası

Daha fazla ve hızlı sağım

  • 125 ml/4 oz biberon içerir

Klinik olarak kanıtlanmış

Klinik olarak kanıtlanmış

İkili elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

Kurulumu ve kullanımı kolay

Kurulumu ve kullanımı kolay

Sessiz ve taşınabilir.

Patentli Rahatlatıcı Masaj Yastığı

Patentli Rahatlatıcı Masaj Yastığı

Bebeğinizin emme hareketini taklit etmek için, siz pompalama ve vakum yaparken, Philips Avent göğüs pompasının beş yumuşak masaj yastığı nazikçe içe ve dışa doğru esner.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

25/12/2017

Türkiye

Türkiye

kolay kullanım

alırken tereddüt icnde kalsam da, bebeğim ve kendim için aldığım en güzel parça. kesinlikle elektrikli pompalarla eş değer ve yaklaşık 5 dk da bir biberon süt kolaylıkla sagiliyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF310/13 Manual breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF310/13 Manual breast pump için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

mükemmel

hem ben hem bebeğim bu ürünle çok rahat etti.İyi ki sizin ürünlerinizi tercih etmişim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF310/12 Manual breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF310/12 Manual breast pump için yapılmıştır

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Yasal Uyarılar

  1. Erken doğum yapan annelerde arka arkaya pompalama için kullanıldığında, hastane sınıfı ikili göğüs pompasına göre 20 dakikalık süre içinde daha hızlı süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmıştır.