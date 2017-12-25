2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Daha fazla ve hızlı sağım
Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış olan BPA İçermeyen bu benzersiz Philips Avent Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim elde edeceksiniz.
125 ml/4 oz biberon içerir
İkili elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Sessiz ve taşınabilir.
Bebeğinizin emme hareketini taklit etmek için, siz pompalama ve vakum yaparken, Philips Avent göğüs pompasının beş yumuşak masaj yastığı nazikçe içe ve dışa doğru esner.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
yelizzz54
25/12/2017
Türkiye
kolay kullanım
alırken tereddüt icnde kalsam da, bebeğim ve kendim için aldığım en güzel parça. kesinlikle elektrikli pompalarla eş değer ve yaklaşık 5 dk da bir biberon süt kolaylıkla sagiliyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF310/13 Manual breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF310/13 Manual breast pump için yapılmıştır
beykoz
08/05/2012
Türkiye
mükemmel
hem ben hem bebeğim bu ürünle çok rahat etti.İyi ki sizin ürünlerinizi tercih etmişim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF310/12 Manual breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF310/12 Manual breast pump için yapılmıştır
Erken doğum yapan annelerde arka arkaya pompalama için kullanıldığında, hastane sınıfı ikili göğüs pompasına göre 20 dakikalık süre içinde daha hızlı süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmıştır.