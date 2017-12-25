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  • Konfor için tasarlanmış göğüs pompası
  • Konfor için tasarlanmış göğüs pompası
  • Konfor için tasarlanmış göğüs pompası
  • Konfor için tasarlanmış göğüs pompası
  • Konfor için tasarlanmış göğüs pompası
  • Konfor için tasarlanmış göğüs pompası

Üretimden kaldırıldı

Philips AventManuel göğüs pompası

SCF310/13

5
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Konfor için tasarlanmış göğüs pompası
Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt çıkarmak zorlaşabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Philips Avent SCF310/13 göğüs pompası pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Optimum konfor için benzersiz aktif masaj yastığı

Konfor için tasarlanmış göğüs pompası

  • Çantalı set

Klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar*

Klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar*

Philips Avent göğüs pompasının bebeğin emme hareketini taklit eden nazik vakumu, hastane tipi elektrikli pompalara kıyasla daha fazla süt elde edilmesini sağlar.*

Patentli 5 adet yumuşak çiçek yaprağı şeklinde masaj yastığı

Patentli 5 adet yumuşak çiçek yaprağı şeklinde masaj yastığı

Benzersiz aktif masaj yastıkları doğal süt akışına destek olmak üzere tasarlanmıştır.

Sütü kolayca saklamak için benzersiz sistem

Sütü kolayca saklamak için benzersiz sistem

Sütünüzü doğrudan buzdolabı ve derin dondurucuya uygun çok çeşitli Philips Avent biberon ve anne sütü saklama kaplarına aktararak hayatınızı daha da kolaylaştırın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

25/12/2017

Türkiye

Türkiye

kolay kullanım

alırken tereddüt icnde kalsam da, bebeğim ve kendim için aldığım en güzel parça. kesinlikle elektrikli pompalarla eş değer ve yaklaşık 5 dk da bir biberon süt kolaylıkla sagiliyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF310/13 Manual breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF310/13 Manual breast pump için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

mükemmel

hem ben hem bebeğim bu ürünle çok rahat etti.İyi ki sizin ürünlerinizi tercih etmişim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF310/12 Manual breast pump için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF310/12 Manual breast pump için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Erken doğum yapan annelerde arka arkaya pompalama için kullanıldığında, hastane sınıfı ikili göğüs pompasına göre 20 dakikalık süre içinde daha hızlı süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmıştır.