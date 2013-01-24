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Konfor için tasarlanmış göğüs pompası
Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt çıkarmak zorlaşabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Philips Avent SCF310/13 göğüs pompası pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konfor için tasarlanmış göğüs pompası
Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt çıkarmak zorlaşabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Philips Avent SCF310/13 göğüs pompası pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Konfor için tasarlanmış göğüs pompası
Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt çıkarmak zorlaşabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Philips Avent SCF310/13 göğüs pompası pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konfor için tasarlanmış göğüs pompası
Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt çıkarmak zorlaşabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Philips Avent SCF310/13 göğüs pompası pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Philips Avent göğüs pompasının bebeğin emme hareketini taklit eden nazik vakumu, hastane tipi elektrikli pompalara kıyasla daha fazla süt elde edilmesini sağlar.*
Benzersiz aktif masaj yastıkları doğal süt akışına destek olmak üzere tasarlanmıştır.
Sütünüzü doğrudan buzdolabı ve derin dondurucuya uygun çok çeşitli Philips Avent biberon ve anne sütü saklama kaplarına aktararak hayatınızı daha da kolaylaştırın.
Sütünüzü arada sırada sağıyorsanız ve kompaktlık sizin için önemliyse manuel göğüs pompası tam size göre. Tek elinizle kolayca kullanabilirsiniz.
Menşei
Malzeme
Gelişim aşamaları
Paket içeriği
SCF152/01
SCF937/01
SCF254/61
SCF254/24
CRP406/01
SCF157/02