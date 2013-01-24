Konfor için tasarlanmış göğüs pompası

Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt çıkarmak zorlaşabilir. Kendinizi rahat hissetmeniz bu bakımdan önemlidir. Philips Avent SCF310/13 göğüs pompası pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün