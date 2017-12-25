2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Çantalı set
Philips Avent göğüs pompasının bebeğin emme hareketini taklit eden nazik vakumu, hastane tipi elektrikli pompalara kıyasla daha fazla süt elde edilmesini sağlar.*
Benzersiz aktif masaj yastıkları doğal süt akışına destek olmak üzere tasarlanmıştır.
Sütünüzü doğrudan buzdolabı ve derin dondurucuya uygun çok çeşitli Philips Avent biberon ve anne sütü saklama kaplarına aktararak hayatınızı daha da kolaylaştırın.
5.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
yelizzz54
25/12/2017
Türkiye
kolay kullanım
alırken tereddüt icnde kalsam da, bebeğim ve kendim için aldığım en güzel parça. kesinlikle elektrikli pompalarla eş değer ve yaklaşık 5 dk da bir biberon süt kolaylıkla sagiliyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF310/13 Manual breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF310/13 Manual breast pump için yapılmıştır
beykoz
08/05/2012
Türkiye
mükemmel
hem ben hem bebeğim bu ürünle çok rahat etti.İyi ki sizin ürünlerinizi tercih etmişim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF310/12 Manual breast pump için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF310/12 Manual breast pump için yapılmıştır
Erken doğum yapan annelerde arka arkaya pompalama için kullanıldığında, hastane sınıfı ikili göğüs pompasına göre 20 dakikalık süre içinde daha hızlı süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmıştır.