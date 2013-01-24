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Konfor için Tasarlandı
Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt çıkarmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Philips Avent SCF310/12 göğüs pompası pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konfor için Tasarlandı
Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt çıkarmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Philips Avent SCF310/12 göğüs pompası pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Konfor için Tasarlandı
Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt çıkarmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Philips Avent SCF310/12 göğüs pompası pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konfor için Tasarlandı
Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt çıkarmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Philips Avent SCF310/12 göğüs pompası pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Benzersiz aktif masaj yastıkları doğal süt akışına destek olmak üzere tasarlanmıştır.
Sütünüzü arada sırada sağıyorsanız ve kompaktlık sizin için önemliyse manuel göğüs pompası tam size göre. Tek elinizle kolayca kullanabilirsiniz.
Gelişim aşamaları
Paket içeriği
Malzeme
Menşei ülke global
CRP406/01
SCF254/61
SCF254/24