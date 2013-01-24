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    Philips Avent

    Manuel göğüs pompası

    SCF310/12
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Konfor için Tasarlandı Konfor için Tasarlandı Konfor için Tasarlandı
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      Philips Avent Manuel göğüs pompası

      SCF310/12
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Konfor için Tasarlandı

      Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt çıkarmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Philips Avent SCF310/12 göğüs pompası pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips Avent Manuel göğüs pompası

      Konfor için Tasarlandı

      Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt çıkarmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Philips Avent SCF310/12 göğüs pompası pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Konfor için Tasarlandı

      Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt çıkarmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Philips Avent SCF310/12 göğüs pompası pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Manuel göğüs pompası

      Konfor için Tasarlandı

      Stres altındaysanız veya aceleniz varsa göğüs pompasıyla süt çıkarmak zorlaşabilir, üstelik sütünüz de azalabilir. Philips Avent SCF310/12 göğüs pompası pompalama işleminin daha rahat olmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        Manuel göğüs pompası

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Konfor için Tasarlandı

        Masaj yastıklı optimum konfor göğüs pompası

        • süt saklama kaplarıyla birlikte
        Patentli 5 adet yumuşak çiçek yaprağı şeklinde masaj yastığı

        Patentli 5 adet yumuşak çiçek yaprağı şeklinde masaj yastığı

        Benzersiz aktif masaj yastıkları doğal süt akışına destek olmak üzere tasarlanmıştır.

        Kolay manuel kullanım

        Sütünüzü arada sırada sağıyorsanız ve kompaktlık sizin için önemliyse manuel göğüs pompası tam size göre. Tek elinizle kolayca kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Gelişim aşamaları

          Aşama
          • 0 - 6 ay
          • Hamilelik

        • Paket içeriği

          Ekstra yumuşak yenidoğan emziği
          1  adet
          Süt saklama kabı kapağı
          2  adet
          Tek kullanımlık göğüs pedleri
          1  adet
          Süt saklama kabı adaptörü
          1  adet
          Yenidoğan emzik seyahat paketi
          1  adet
          Yedek parçalar
          2  adet
          Manuel göğüs pompası
          1  adet
          Süt saklama kabı
          2  adet

        • Malzeme

          BPA içermez*
          Evet

        • Menşei ülke global

          İngiltere
          Evet

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              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • Erken doğum yapan annelerde arka arkaya pompalama için kullanıldığında, hastane sınıfı ikili göğüs pompasına göre 20 dakikalık süre içinde daha hızlı süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmıştır.
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